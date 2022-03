So schaffte es Fabio Zingg vom Hobbyfotografen zum Instagram-Star

Porträt Zu seinen Kunden gehören Marken wie Samsung: Durch seine Bilder wurde der Busswiler Fabio Zingg zum Instagram-Star Was mit 15 Jahren als Hobby begann, ist nun sein Beruf: Fabio Zingg arbeitet als selbstständiger Landschaftsfotograf und gehört zu den erfolgreichsten Influencern der Ostschweiz. Seine Zukunft sieht der Thurgauer allerdings nicht auf Instagram. Gabriela Schmid Jetzt kommentieren 05.03.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Fotografieren hat sich Fabio Zingg mit 15 Jahren selbst beigebracht. Bild: Fabio Zingg

Wenn man im fahlen Licht der Dämmerung die Minuten zählt, während der Himmel sich allmählich in Pastellfarben tränkt. Wenn die Sonnenstrahlen um die Wolken tanzen, ehe sie den Horizont zum Abschied küssen. Wenn sich die Lunge mit frischer Morgenluft füllt und einem doch der Atem stockt. Für Fabio Zingg keine Seltenheit, sondern Teil seines Berufs. «Ganze zwei Wochen am Stück bin ich schon vor Tagesanbruch aufgestanden, um den Sonnenaufgang zu knipsen», sagt der 22-Jährige.

Die Worte «passionierter Fotograf» zieren Zinggs Instagram-Profil, das mittlerweile über 335'000 Follower zählt. Zu seinen Kunden gehören Marken wie Sony, Volvo, Samsung, Schweiz Tourismus und On Running. Ein Blick auf seine Seite verrät: Am liebsten hat er Mutter Natur vor der Linse. Von thronenden Gipfeln über menschenleere Wüsten zu ungebändigten Gewässern ist alles dabei.

«Mit meinen Bildern möchte ich die Menschen zum Träumen bringen, Fernweh in ihnen auslösen.»

Der 22-Jährige ist seit seiner Jugend ein begeisterter Wanderer. Bild: Fabio Zingg Am wohlsten fühlt sich Zingg im Alpstein. Bild: Fabio Zingg Bei seinen Aufnahmen achtet der Busswiler besonders auf die Perspektive und Lichtstimmungen. Bild: Fabio Zingg Mit seinen Bildern möchte Zingg die Betrachterin oder den Betrachter zum Träumen bringen... Bild: Fabio Zingg ...oder Gefühle wie Fernweh auslösen. Bild: Fabio Zingg

Alpstein begeisterte international

Sein Weg zum Landschaftsfotografen und Influencer begann im Thurgau, im ländlichen 900-Seelen-Dorf Busswil. Mit 14 Jahren wünschte sich der Älteste von drei Kindern seine erste Spiegelreflexkamera. Zuvor hatte Zingg die Trommelschlägel bei den Wiler Stadttambouren niedergelegt und war auf der Suche nach einer neuen Freizeitbeschäftigung.

Jedes Wochenende machte er sich auf in die Berge, die Fotoausrüstung immer im Gepäck. «Wären die Alpen und insbesondere der Alpstein nicht in nächster Nähe, hätte ich womöglich nie damit angefangen», so der begeisterte Wanderer. Die Eindrücke teilte Zingg auf Instagram, mehr zum Vergnügen als mit Erfolgsabsichten. Doch seine Aufnahmen von Schäfler und Äscher erreichten bald das internationale Publikum.

Vom Hobby zum Beruf

Der Durchbruch gelang Zingg während seiner Lehre bei der Raiffeisenbank in Rickenbach. Mit einer Prise Glück, gewann der damals 15-Jährige 10'000 Franken bei einem Kiosk-Wettbewerb. In Begleitung seines Vaters ging es mit dem Geld drei Wochen lang in die Ferien nach Hawaii, Kanada und den USA. «Dieser Trip hat mir viele Türen geöffnet. Es war meine erste Zusammenarbeit mit einem Kamerasponsor», erinnert sich Zingg.

Darauf folgten Ausstellungen, Werbespots und weitere Kooperationen. Spätestens 2017 schaffte der junge Hobbyfotograf den Sprung zum Instagram-Sternchenhimmel. Für den offiziellen Account der Plattform durfte er ins Engadin auf Gletscherwanderung gehen und seine Leidenschaft mit über 226 Millionen Menschen teilen. Der Beitrag erhielt um die 1,4 Millionen Likes und Zingg gewann über Nacht 75'000 neue Follower. Stolz sagt er:

«Ich bin der erste Schweizer, dem diese Ehre zuteil wurde.»

Dass für Prüfungen zu büffeln dabei nicht immer zuoberst auf der Prioritätenliste stand, ist selbsterklärend. Mit zunehmendem Einkommen und nahendem Lehrabschluss wuchs auch der Wunsch zur Selbstständigkeit.

Unterstützung von Freunden

Nun ist Zingg seit bald vier Jahren sein eigener Boss. «Das erfordert viel Businesswissen, da es immer mehr Richtlinien gibt», sagt er. Blickt man näher in das junge Gesicht, stechen einem entschlossene Augen entgegen. Sich bei Vertragsverhandlungen durchzusetzen, sei ihm nie sonderlich schwergefallen. «Ab einer gewissen Reichweite erhält man auch die Freiheit, Angebote abzulehnen.»

Den Weg bestritt er jedoch nicht allein. Schon früh vernetzte der Busswiler sich über die sozialen Netzwerke mit anderen Jungfotografen aus der Region. Zusammen gründeten sie das Kollektiv «The Alpinists» mit dem Ziel, Gleichaltrige fürs Wandern zu begeistern. «Wir haben voneinander gelernt, uns gegenseitig motiviert und dabei Freundschaften fürs Leben aufgebaut», sagt er.

Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account verbreiten die zehn Mitglieder gemäss Zingg eine klare Botschaft:

«Es ist uns ein Anliegen, den respektvollen Umgang mit der Natur zu fördern und ein Klimabewusstsein zu schaffen».

Jährlich lancieren die «Alpinisten» in diesem Zusammenhang gemeinnützige Projekte. So pflanzten sie kürzlich durch den Verkauf von Kalendern 2500 Bäume. Und nach dem Motto «Go Green» zeigten sie 2021 in Kooperation mit der Migros, wie man seine Wanderausflüge nachhaltiger gestalten kann.

Bilder: Fabio Zingg Mit dem Projekt «Save Our Glaciers» machte das Fotografen-Kollektiv auf den Gletscherschwund in der Schweiz aufmerksam. Bilder: Fabio Zingg

CO 2 -Fussabdruck minimieren

Den Alpstein kennt Zingg inzwischen wie seine Westentasche. Nebst der Liebe zur Heimat steckt in ihm allerdings auch ein Weltenbummler. «Am wohlsten fühle ich mich in Regionen mit kälterem Klima und malerischen Landschaften», sagt er. So erkundigte er, unter anderen, im isländischen Hochland, Patagonien und den Färöer-Inseln teils unberührte Flecken.

Doch stehen Klimaschutz und ständiges Reisen nicht im Widerspruch zueinander? «Seit Beginn der Pandemie bin ich am häufigsten in der Schweiz unterwegs. Auslandsreisen sind allerdings ebenso Teil meines Berufs», sagt der Thurgauer. Um seinen CO 2 -Fussabdruck zu verringern, versuche er Flüge und Kurztrips, wo möglich, zu vermeiden.

Im vergangenen November verbrachte Zingg etwa den gesamten Monat in Peru. Auf dem Programm standen Stadtleben in Lima, Exkursion in den Amazonas, Shooting in der peruanischen Wüste und Besichtigung der Inkastadt Machu Picchu. Dabei kam das Wandern nicht zu kurz: Hoch in den Bergen, abgeschottet von der Zivilisation, traf er auf indigene Weberinnen, die mit Alpakawolle ihr Überleben und das uralter Traditionen sichern. Zingg sagt:

«Dank solcher Begegnungen gehe ich mit anderen Augen durchs Leben. Nichts ist selbstverständlich.»

Die Kultur und der Alltag in Peru haben Zingg am meisten fasziniert. Bild: Fabio Zingg

Weg vom Influencer-Image

Eines liegt Zingg jedoch auf seinem Klimagewissen. In einigen Wochen geht es im Rahmen eines Influencer-Events für sechs Tage in die Wüste nach Saudi-Arabien. Seit September 2019 ist es leichter, an ein Touristenvisum für das Land zu gelangen. Gleichzeitig ist die Menschenrechtslage dort prekär.

Jüngst standen solche Veranstaltungen unter heftiger Kritik. Westlichen Influencern wird vorgeworfen, Zahnräder in der PR-Maschine zur Imagebesserung zu sein. Damit konfrontiert, ist Zingg zwiegespalten: «Natürlich ist mir das bewusst. Auf der anderen Seite war ich noch nie in Saudi-Arabien und möchte mir selbst ein Bild davon machen.»

Ohnehin sieht sich der 22-Jährige langfristig nicht mehr im Influencer-Business. Schuld daran ist der Instagram-Algorithmus. Wegen des enormen Aufschwungs der Kurzvideo-Plattform Tiktok habe Instagram seinen Schwerpunkt verschoben. Neulinge hätten kaum eine Chance, sich rein mit Bildern zu etablieren. Und immer mehr selbstständige Fotografen würden abspringen.

Auch Zingg möchte seinen Horizont erweitern und sich schrittweise von der Plattform distanzieren. Abschliessend sagt er: «Ich lasse es auf mich zukommen. Im Moment kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als andere mit meiner Passion zu begeistern.»

https://www.instagram.com/_fabiozingg/

https://thealpinistsproject.ch/

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen