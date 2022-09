Porträt Unihockeyspielerin Nina Metzger aus Niederuzwil konnte schon viele ihrer Kindheitsträume verwirklichen – der nächste könnte bald folgen Jeder hatte sie: Kindheitsträume. Oft bleiben diese aber genau das – Träume. Der Unihockeyspielerin Nina Metzger aus Niederuzwil ist es gelungen, einige ihrer Kindheitsträume zu verwirklichen. Sie ist Schweizer Meisterin und seit diesem Jahr Nationalspielerin. Ein weiterer Traum könnte schon bald Wirklichkeit werden. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 21.09.2022, 17.00 Uhr

An der Euro Floorball Tour Anfang September durfte die 26-jährige Nina Metzger (in Rot) zum ersten Mal das Nati-Trikot überstreifen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Geschichte der 26-jährigen Unihockeyspielerin Nina Metzger aus Niederuzwil ist eine Erfolgsgeschichte. Sie begann vor fast genau 18 Jahren beim UHC United Toggenburg. Wegen ihres jüngeren Bruders fand Metzger zum Unihockey und spielte sieben Jahre lang mit Jungs zusammen. Von Toggenburg wechselte sie danach in die Juniorinnenabteilung des UHC Waldkirch-St.Gallen. Sie sagt:

«Irgendwann durfte ich nicht mehr bei den Jungs mitspielen, deshalb musste ich wechseln.»

Auch wenn sie bereits zu dieser Zeit vom Schweizer Meistertitel und dem Nationalteam träumte, wusste sie noch nicht, wo ihr Weg sie hinführen würde. «Als wir mit Waldkirch-St.Gallen 2017 in die Nationalliga A aufgestiegen sind und ich in der höchsten Schweizer Liga gute Leistungen gezeigt habe, wusste ich, dass ich in der NLA mitspielen kann», so Metzger.

Neben Unihockey, Beruf und Studium bleibt nicht mehr viel Zeit

Ende der Saison stieg Waldkirch-St.Gallen wieder ab und Metzger wechselte zum amtierenden Schweizer Meister UHC Kloten-Dietlikon Jets. Die jetzige Kapitänin der Zürcherinnen musste sich ihren Stand dort aber hart erarbeiten:

«Ich habe in meinem ersten Jahr kaum gespielt. Jedes Jahr bin ich eine Linie nach vorne gerutscht und habe immer mehr Spielzeit bekommen.»

Nina Metzger, Spielerin der Kloten-Dietlikon Jets. Bild: Claudio Schwarz, Swiss Unihockey

Für die Niederuzwilerin ist es wichtig, dass sie sich kontinuierlich verbessert: «Wenn ich merke, dass ich nicht mehr besser werde, dann höre ich vermutlich auf.» Damit das nicht passiert, trainiert Metzger fünfmal pro Woche in der Halle und macht zusätzlich ein- bis zweimal in der Woche Fitness.

Eine Profisportlerin ist Metzger aber nicht: «Zwar bekommt man je nach Vertrag etwas Geld, vom Unihockey leben kann ich aber nicht. Neben den vielen Trainings arbeite ich 40 Prozent als Kindergartenlehrperson und mache nebenbei noch ein Masterstudium.»

Das bedeutet, dass die 26-Jährige neben dem Unihockey auf viel verzichten muss. «Klar ist man eingeschränkt, aber für mich fühlt es sich nicht so an, als müsste ich auf etwas verzichten. Bei den Jets in der NLA Unihockey spielen zu dürfen, ist ein Privileg für mich», sagt Metzger.

Mit 26 Jahren zur Nationalspielerin gereift

In der vergangenen Saison holte die Niederuzwilerin mit den Jets ihren dritten Schweizer Meistertitel. Metzger reizt es jedes Jahr aufs Neue, mit dem Team auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Deshalb bedeutet ihr jeder Titel sehr viel:

«Ich habe als Kind davon geträumt, Schweizer Meister zu werden – und bin es jetzt schon dreimal geworden. Dieses Gefühl ist einfach unvergleichlich.»

Aber auch persönlich hat die 26-Jährige einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere erreicht. Sie durfte an der Euro Floorball Tour Anfang September zum ersten Mal das Nationalmannschaftstrikot überstreifen. Für Metzger waren die Spiele gegen Tschechien im Athletikzentrum St.Gallen aufgrund ihrer Vergangenheit bei Waldkirch-St.Gallen auch eine Art Heimkehr: «Ich habe so viele Leute und Helfer gekannt. Auch meine beiden Grossmütter, welche sehr wichtig für mich sind, waren in der Halle.»

Nina Metzger (in Weiss) während des Superfinals am 29. April gegen Piranha Chur. Bild: Claudio Schwarz, Swiss Unihockey

Mit dem Nati-Aufgebot ist für die Spielerin der Kloten-Dietlikon Jets ein weiterer Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. «Nach meinen Leistungen in der letzten Saison habe ich schon gehofft, für die Nati spielen zu dürfen. Das Trikot anzuziehen und die Schweizer Nationalhymne vor dem Spiel zu hören, waren für mich sehr schöne Momente», so Metzger.

Ein weiterer Kindheitstraum könnte bald in Erfüllung gehen

Vor zwei Wochen startete dann Metzger mit ihren Jets wieder in die Women's Unihockey Prime League, wie die Nationalliga A neu heisst. Nach zwei Spieltagen grüsst der amtierende Schweizer Meister von der Tabellenspitze. Metzger erzielte in diesen zwei Partien vier Skorerpunkte.

«Ich denke schon, dass man sagen könnte, alles andere als die Titelverteidigung wäre eine Enttäuschung. Wir hatten aber einen grossen Umbruch in der Mannschaft und haben elf neue, junge Spielerinnen im Kader. Das wird also alles andere als eine einfache Saison», sagt die Zürcher Spielführerin. Persönlich freut sich Metzger auf das Wiedersehen mit Waldkirch-St.Gallen. «Ich treffe zum ersten Mal auf mein altes Team. Das wird eine spezielle Partie für mich werden», so die 26-Jährige.

Wie ihre Zukunft nach dieser Saison aussieht, weiss Metzger aber selbst noch nicht so genau. Fix geplant sei noch nichts. «Ein grosses Ziel von mir ist es sicher, an der Weltmeisterschaft 2023 in Singapur dabei zu sein und dort eine wichtige Rolle einzunehmen», sagt Metzger und ergänzt:

«Ein weiterer Traum ist es, irgendwann mal in der besten Liga der Welt, in Schweden, zu spielen. Wenn es mit Job und Studium aufgeht, würde ich das sehr gerne einmal machen.»

