Porträt Sie nannten ihn «Gipfel»: Mit Ifraim Alija beendet eine regionale Fussballgrösse nach fast 450 Pflichtspielen seine Karriere Im Ostschweizer Fussball gibt es nur wenige, die ihn nicht kennen. Denn Ifraim Alija blieb in seiner 18-jährigen Karriere der Region treu und hat so einiges erlebt. Beispielsweise stand «Gipfel» beim Profidébut des heutigen Nationalspielers Fabian Schär neben ihm in der Abwehr. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 06.07.2022, 17.00 Uhr

Ifraim Alija auf der Sportanlage Rüti in Henau, der Heimstätte des FC Uzwil. Dort verbrachte er seine letzten Jahre als Fussballer. Bild: Hanspeter Schiess

«Der Aufstieg in die 1. Liga mit Uzwil vor einem Jahr war der emotionalste Moment in meiner Karriere», antwortet Ifraim Alija, wenn er nach seinen schönsten Karrieremomenten gefragt wird. Aber auch der Entschluss, seine aktive Fussballkarriere zu beenden, sei sehr emotional gewesen, gesteht der 36-Jährige.

Eigentlich wollte er noch eine Saison weiterspielen, aber sein Körper hat nicht mehr mitgemacht. Er habe in der letzten Saison sehr oft mit Schmerzen gespielt, welche nach den Trainings und nach den Spieltagen noch schlimmer wurden. «An einem Wochenende hatte ich solche Schmerzen und konnte bis fünf Uhr nicht schlafen. In diesem Moment habe ich mich dazu entschieden, aufzuhören», sagt Alija, den viele nur unter dem Namen «Gipfel» kennen.

Ursprung von «Gipfel» bleibt geheim

Welchen Ursprung dieser Spitzname hat und weshalb ihn die Leute so nennen, wollte er noch nie verraten. Das bleibt auch nach seinem Karriereende so:

«Das soll geheim bleiben. Nur sehr gute Freunde kennen den Grund. Ich verrate nur so viel: Den Spitznamen trage ich schon relativ lange.»

Auch in seiner letzten Saison wusste der 36-jährige Ifraim Alija (links) gegen die jüngeren Fussballer mit gutem Stellungsspiel zu überzeugen. Bild: Lukas Tannò

Als junger Fussballer kam er aus dem Kosovo in die Schweiz und wurde beim FC Wil ausgebildet. Mit 18 Jahren kam er im April 2004 zu seinem Début für das Fanionteam, welches damals noch in der Super League spielte. In der 78. Minute wurde er eingewechselt und teilte das Feld mit Schweizer Fussballgrössen wie Patrick Winkler, Daniel Lopar, Philippe Montandon, Davide Callà, Marc Zellweger und Tranquillo Barnetta.

«Es war ein sehr spezieller Tag, aber ich war eigentlich gar nicht so nervös. Als junger hungriger Fussballer fand ich es einfach cool, dabei zu sein und zum Einsatz zu kommen», sagt Alija rückblickend. Es war sein erster und letzter Einsatz in der Super League. Alija gibt selbstironisch zu: «Ich hatte sowieso nie das Niveau für die Super League.»

Ein selbstkritischer Spieler

Ifraim Alija in seinem zweiten Challenge-League-Spiel im Jahr 2005 gegen den SC Kriens. Bild: Rainer Bolliger

In der Challenge League débutierte er im Jahr 2005 im Spiel zwischen dem FC Wil und dem FC Baulmes. Bis im Sommer 2011 kam Alija bei Wil und Gossau auf 114 Einsätze in der zweithöchsten Spielklasse. Mit dem FC Gossau stieg er 2007 in die Challenge League auf. Alija sagt aber:

«Der sportlich schönste Moment war für mich, als wir mit Gossau den Superligisten St.Gallen aus dem Schweizer Cup warfen und bis in den Viertelfinal kamen.»

Aber nicht nur persönliche Höhepunkte sind Alija von seiner Fussballkarriere in Erinnerung geblieben. Denn am 29. November 2009 war Alija dabei, als mit Fabian Schär ein zukünftiger Nationalspieler beim FC Wil sein Profidébut gab. Und auch bei seinem ersten Startelfeinsatz stand Alija neben dem heutigen Newcastle-Söldner in der Abwehr.

«Ich glaube zwar nicht, dass ich eine grosse Rolle in seiner Karriere gespielt habe», sagt Alija lachend: «Man hat aber damals schon im Training und in den Spielen gemerkt, dass er mal richtig gut werden würde. Wenn ich zurückblicke, bin ich natürlich stolz, sagen zu dürfen, dass ich mal mit Fabian Schär zusammengespielt habe.» Alija gibt auch offen zu, dass Schär mit 17 Jahren schon ein besserer Challenge-League-Spieler war als er selbst.

Kleiner Fussballer, grosser Kämpfer

Mit Schiedsrichter und Gegner diskutierte «Gipfel» immer gerne. Bild: Jakob Ineichen

Denn «Gipfel» war nie der schnellste, stärkste oder grösste Spieler. Er musste viel über Einsatz und Wille kompensieren. «Ich habe einfach, egal, ob Training oder Spiel, vollen Einsatz gegeben», so Alija. Das schätzten die Trainer an ihm. Er ging immer mit gutem Beispiel voran, dirigierte aus der Innenverteidigung und zog so seine Mitspieler mit sich. Deshalb war Alija auch bei fast allen Teams in seiner Karriere Captain. Mit einem Schmunzeln ergänzt er:

«Vielleicht wurde ich auch zum Captain ernannt, weil ich immer die grösste Klappe auf dem Feld hatte und ich so weniger gelbe Karten bekomme.»

Aber nicht nur Trainer schätzten Alija, sondern auch seine Mitspieler. Einige Spieler bei Uzwil, wie zum Beispiel Thomas Knöpfel, kennen Alija fast schon ihre gesamte Karriere. Die zwei lernten sich in der U21 des FCSG kennen und spielten danach lange Zeit zusammen bei Gossau. «Thomas hat mir gesagt, dass ich unter anderem ein Grund war, weshalb er zu Uzwil gewechselt ist. Das ist natürlich schön zu hören», so Alija.

Alija hält sich Tür für Comeback offen

Nun ist aber die gemeinsame Zeit beim FC Uzwil bis auf weiteres vorbei. Nach fast 450 Spielen hängt Alija seine Fussballschuhe an den Nagel: «Mit dem Ligaerhalt die Karriere beenden zu können, ist perfekt. Uzwil ist mir sehr ans Herz gewachsen und gehört mit Wil und Gossau zu den wichtigsten Klubs, bei denen ich je gespielt habe. Vielleicht ist Uzwil sogar die Nummer eins.»

Ein Kämpfer durch und durch. Ifraim Alija (rechts), hier im Spiel zwischen Gossau und dem SC Cham, gab auf dem Fussballplatz immer 100 Prozent. Bild: Werner Schelbert

Wie es nun für ihn weitergeht, weiss er selbst noch nicht so genau. «Momentan geniesse ich die fussballfreie Zeit. Ich vermisse das Training gar nicht so sehr, aber vielleicht kommt das ja noch», sagt Alija.

Eine Trainerkarriere könnte er sich aber ebenfalls vorstellen. Er wird im Herbst sein C-Diplom erneuern und dann schaut er, was sich ergibt. Auf der Rüti wurde ihm bereits die Möglichkeit offeriert, als Trainer bei einem Juniorenteam einzusteigen. Vielleicht ist aber noch nicht ganz Schluss, denn wenn sein Körper wieder mitmacht, kann er sich auch ein Comeback als Fussballer vorstellen. Möglicherweise ist Alijas Fussballkapitel doch noch nicht ganz fertig geschrieben.

