Jonschwil: Das ist der Donutmann von der Schwarzenbacher Brücke

Porträt «Lueg, Minidonuts, wie im Europapark»: Der Donutmann, der bei der Schwarzenbacher Brücke auf bessere Zeiten wartet Giuseppe Peri kehrte dem Gartenbau den Rücken, um Donuts zu verkaufen. Derzeit ist er am Wochenende auf dem Parkplatz bei der Thurbrücke bei Schwarzenbach anzutreffen. Der Jonschwiler erzählt, wie eine Maschine in England seine Begeisterung für Minidonuts weckte und warum er das Marktfahren liebt. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Giuseppe Peri macht seinen Wagen einsatzbereit. Bild: Pablo Rohner

Sonntagnachmittag bei der Thurbrücke. Der Duft von Frittiertem liegt in der frühlingshaft warmen Luft. Auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Restaurant «Zur Schwarzenbacher Brücke» steht ein Wagen mit aufblasbaren Donuts auf dem Dach. Darin steht Giuseppe Peri und gönnt sich eine Portion Minidonuts. Zur Begrüssung schickt er ein Qualitätsversprechen unter dem Klappdach hervor:

«Ich liebe, was ich produziere.»

Dann legt er Kartonschale und Plastikgabel weg und schaltet seine Maschine ein. Weisse Teigringe fallen in heisses Öl. Nach wenigen Augenblicken sind sie goldbraun und werden automatisch auf das Abtropfgitter geschaufelt. Giuseppe Peri, stechend blaue Augen, kantiges Gesicht, bittet zur Auswahl. «Zucker-Zimt, Nutella, weisse Schokolade? Vanille ist ausgegangen.»

Eine Woche später ist es kalt geworden und «weisse Schokolade», eine Attacke aus Cremigkeit und Süsse, nur noch eine warme Erinnerung. Während er seinen Wagen betriebsbereit macht, spricht Giuseppe Peri über seine Leidenschaft. «Die Donuts müssen im Mund schmelzen», sagt er und stellt eine Flasche mit Topping vor den Heizstrahler. «In der Kälte wird es sonst fest.» Seine Güsse mache er selbst, einige habe er auch selbst kreiert. Etwa die mit dem Geschmack bekannter Pralinen wie «Raffaello» oder «Kinder Bueno», sein Bestseller, wie er sagt.

Giuseppe Peri steigt auf eine Leiter und befestigt gelbe Banner am Dach. Zurück im Wagen blickt er auf die Weide gegenüber, auf der etwas Schnee liegt. Der Atem kondensiert. «Heute kommen wahrscheinlich nicht viele». Doch auch wenn er an schlechten Tagen kaum 50 Franken Umsatz mache: Für ihn sei es wichtig, dass er jedes Wochenende rausfahren kann, wenn auch nur die paar Kilometer von Jonschwil, wo er wohnt, zur Brücke. «Hier kann ich das tun, was ich gerne tue.»

Eineinhalb Stunden vor Öffnung trifft Giuseppe Peri normalerweise auf einem Festplatz ein. Bild: Pablo Rohner

Die Routine nicht verlieren

Auf dem Parkplatz wirkt der gelbe Donutwagen wie ein Symbol für den Lockdown: der mobile Take-away vor dem altehrwürdigen Restaurant, in dem jetzt Wohnungen gebaut werden. Für die «gelebte Solidarität» der Besitzerfamilie Trunz, die ihn seinen Wagen auf dem Platz aufstellen lässt, sei er dankbar, sagt Giuseppe Peri. In dieser Zeit, in der wenige Märkte und Chilbis stattfinden, verschaffe ihm das neben den kleinen Einnahmen auch Sinn und Struktur. «Und es hilft, die Routine nicht zu verlieren.» Die meisten, die hier halten, seien Bekannte. Auch darum, in Kontakt zu bleiben, gehe es ihm.

Eine Minidonut-Maschine in England inspirierte Giuseppe Peri. Bild: Pablo Rohner

Unterwegs von Algetshausen bis zum Zürichsee

Eine Minidonut-Maschine sah Giuseppe Peri zum ersten Mal in England. Nach dieser Begegnung sei der Gedanke gereift, das in der Schweiz zu probieren. Auch im Europapark in Rust steht eine ähnliche Maschine. An sie würden sich viele Jüngere erinnern, wenn sie seinen Wagen sähen:

«Sie sagen dann, ‹lueg, Minidonuts, wie im Europapark›.»

In der Schweiz sei er tatsächlich lange ein Unikat gewesen. Auch heute gebe es neben ihm nur eine Handvoll anderer Minidonutverkäufer. Neben den Anlässen in der Region, darunter die Chilbis in Bichwil, Oberuzwil, Jonschwil und Algetshausen fährt Peri auch an weiter entfernte. Zum Beispiel an die vielen Sommerfeste in den Dörfern rund um den Zürichsee, oder an das Albanifest in Winterthur.

Sein Wagen erinnere manche seiner Kunden an den Europapark, sagt Giuseppe Peri. Bild: Pablo Rohner

Giuseppe Peri füllt Kaffee in Styroporbecher. Neben der Tür hängt eine Tafel, die Peri als Mitglied eines Verbands für Marktfahrende ausweist. Zwischen August und November des vergangenen Jahres sei es «fast normal» gelaufen, mit Herbstmärkten und Chilbis. Er hofft, dass die kommenden Frühlingsmärkte stattfinden können. Und dann die Sommerfeste in Dörfern und Städten, Chilbis, Herbstmärkte, Weihnachtsmärkte.

Sehnsucht nach der Chilbi

Das bunte Treiben fehle ihm, sagt Giuseppe Peri. Die Gespräche mit der Kundschaft, die Stimmung, das sei es, was für ihn die Faszination des Marktfahrens ausmache. Vielleicht auch, weil es ihn an den alten Job in einer Cafeteria in Italien erinnere, sagt der gelernte Koch, der zuerst im Gartenbau arbeitete, nachdem er vor 13 Jahren in die Schweiz gezogen war.

«Ohne Leidenschaft geht es nicht», sagt Giuseppe Peri. Bild: Pablo Rohner

Eine Chilbi, ein Markt, das bedeute für die Leute Ausnahmezustand. «Alle sind gut gelaunt, es herrscht eine unvergleichliche Atmosphäre.» Dabei sei der Job härter, als er vielleicht von aussen wirke. Oft müsse er frühmorgens abfahren, um rechtzeitig auf dem Festplatz zu sein. Dort angekommen dauerten die Vorbereitungen nochmals eineinhalb Stunden, eine weitere das Abbauen am Schluss. Und egal ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint, die Öffnungszeiten eines Anlasses seien verbindlich:

«Manchmal musst du auch bei katastrophalem Wetter und wenn nichts los ist bis um Mitternacht bleiben.»

Mindestens vier Tage in der Woche müsse er unterwegs sein, «damit es rentiert», sagt Peri. In diesem Jahr feiert Giuseppe Peri das zehnjährige Jubiläum als Donutverkäufer. Die ersten fünf Jahre davon musste er gleichzeitig im Gartenbau weiterarbeiten, damit er genug verdiente. «Ohne Leidenschaft geht das nicht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen