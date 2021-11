Porträt «Die Kälte im Stadion macht mir schon lange nichts mehr aus»: Seit bald fünfzig Jahren hält «Singgi» dem EC Wil die Treue Bei einem Verein über mehrere Jahrzehnte aktiv zu sein ist aussergewöhnlich. Für Roland Singenberger ist die nächste Saison bereits seine Fünzigste beim Eishockeyklub Wil. In dieser Zeit hat er viele Regionalderbys miterlebt und am Samstag im Spiel gegen den SC Herisau kommt ein weiteres dazu. Lukas Tanno Jetzt kommentieren 18.11.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch nach fast einem halben Jahrhundert fühlt sich Roland «Singgi» Singenberger in der Eishalle Bergholz immer noch pudelwohl. Bild: Lukas Tanno

«Singgi», wie Roland Singenberger von allen genannt wird, setzt sich in der Eishalle Bergholz zuoberst auf der Tribüne auf eine Holzbank: «Von hier aus verfolge ich alle Spiele der ersten Mannschaft und führe die Statistik über den Spielverlauf.» Diesen Job macht er nun schon seit 20 Jahren, aber es ist nicht die einzige Rolle, welche Singenberger in seiner langen Karriere beim EC Wil innehatte.

«Als kleiner Junge wollte ich unbedingt Eishockey spielen und bin dem EC Wil beigetreten. Dass ich so lange dem EC Wil treu bleibe, war nie geplant, trotzdem bin ich froh, denn es war für mich eine Lebensschule. Ich habe so viele spannende und emotionale Stunden hier verbracht, Freundschaften geschlossen und Spiele gewonnen. EC Wil hat mich geprägt und ich konnte viel Herzblut ins Vereinsleben einfliessen lassen», schwelgt Singenberger in Erinnerungen.

«Singgi» in diversen Rollen für den EC Wil tätig

Er fing als Hockeyspieler an und arbeitete später in der Nachwuchsabteilung. Gleichzeitig sorgte er dafür, dass Geld in die Vereinskasse kam und holte Sponsoren zum EC Wil. Nach zwölfjähriger Tätigkeit im Vorstand wurde Singenberger im 2006 als Ehrenmitglied ausgezeichnet. Das war vor 15 Jahren und auch heute ist er immer noch mit Leidenschaft dabei:

«Ich arbeite gerne mit den jungen Spielern und dem Staff der ersten Mannschaft zusammen. Auch mit dem Trainerduo hat sich eine Freundschaft entwickelt.»

Singenberger macht während dem Spiel die Statistik. Dort werden Checks, Tore, Schüsse und Bullys notiert. Diese Notizen sind wichtig für die Trainer, denn sie dienen dazu, das Spielverhalten aufzuzeigen und eventuelle Änderungen vorzunehmen.

In seinen 48 Jahren beim EC Wil führte Singenberger bei vielen Spielen die Statistik und durfte auch einige Derbys miterleben: «Die Derbys gegen Uzwil und Herisau sind immer spezielle und harte Partien. So ein Spiel will man nie verlieren, denn man möchte das beste Team der Region sein.»

Auch am kommenden Samstag wird es in der Eishalle Bergholz wieder zu einem spannenden Derby zwischen EC Wil und SC Herisau kommen. Nur zwei Punkte trennen die Herisauer von den Äbtestädter. Um zu gewinnen, benötigt es eine starke Wiler Mannschaftsleistung. Das sieht auch Singenberger so:

«Mit der bisherigen Saison bin ich sehr zufrieden. Ich bin überzeugt, dass wir gegen den SC Herisau mit viel Kampf und Einsatz das Spiel gewinnen werden.»

Auf die Frage, wie man die jungen Spieler des EC Wil motiviert, welche bisher keine Derbys erlebt haben, antwortet der Urwiler schmunzelnd: «Ich denke, das Trainergespann um Kevin Schüepp und Ivo Frischknecht wird die richtigen Worte finden, um das Team auf das Spiel einzustellen. Vor allem Assistenztrainer Ivo Frischknecht wird als Herisauer die Stimmung innerhalb der Mannschaft vor dem Derby anheizen.»

Zuschauer sollen im Bergholz für Derbystimmung sorgen

Auch die Zuschauer sind gefordert für Derbystimmung zu sorgen. «Es sind eher die Fans, die ein Spiel zu einem Derby machen. Ich hoffe, die Zuschauer werden zahlreich erscheinen und unsere Mannschaft mit Leidenschaft unterstützen», sagt Singenberger mit Blick aufs Spiel am kommenden Wochenende.

Am Samstag wird zu den vielen Derbys, welche das Urgestein des EC Wil bisher miterlebt hat, ein weiteres dazukommen. Um 17.30 Uhr wird der EC Wil zu Hause versuchen, den dritten Tabellenplatz zu verteidigen.