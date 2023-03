Vor fünf Jahren gewann Yannis Keller die Wiler Taltentshow

Porträt «Die Show drumherum ist für mich zweitrangig»: Vor fünf Jahren gewann Yannis Keller aus Lenggenwil die Talentshow in der Tonhalle Wil Als damals 12-Jähriger gewann Yannis Keller den Talentwettbewerb in Wil. Mit seinem «O sole mio» eroberte er die Herzen der Jury und des Publikums. Musik ist noch immer ein wichtiger Teil in seinem Leben. Zurzeit kann er aber nicht auftreten – er hat den Stimmbruch. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

Vor fünf Jahren gewann Yannis Keller die Talentshow in der Tonhalle Wil. Wegen seines Stimmbruchs bleiben derzeit die Konzertauftritte aus, geübt wird trotzdem. Bild: Sabrina Manser

«Für mich war der Auftritt wie ein normales Konzert», sagt Yannis Keller. Vor fünf Jahren, als damals Zwölfjähriger, gewann Keller aus Lenggenwil die Talentshow der Tonhalle Wil. Der Förderverein der Tonhalle sucht – wegen der Pandemie in weniger regelmässigen Abständen – nach jungen Talenten aus der Region. Im Juni 2018 eroberte Keller mit seiner Sopranstimme die Herzen der Jury und des Publikums. Er sang «O sole mio» von Eduardo Di Capua und «Pie Jesu» von Andrew Lloyd Webber.

Wenn Keller heute an den Wettbewerb zurückdenkt, sagt er: «Der Abend ging sehr schnell vorbei.» Vor der Show hatte er eine Probe, am Abend trug er zwei Lieder vor. «Wenn ich singe, denke ich nicht viel, es geschieht einfach.» Sein Vater habe ihm damals von der Talentshow erzählt und er habe es ausprobieren wollen. Den Sieg habe er nicht unbedingt angestrebt. Der 16-Jährige sagt: «Ich wollte den Leuten mit meinem Auftritt einfach eine Freude machen und meine Interpretation der Lieder zeigen.» Dennoch habe ihm der Sieg bestätigt, dass er gut und auf dem richtigen Weg sei, mit dem, was er mache.

Yannis Keller bei der Siegerehrung der Talentshow in der Tonhalle Wil. Bild: Christof Lampart

Nicht das erste Mal auf einer grossen Bühne

Auch wenn Keller bescheiden bleibt, sein Sieg hatte weit mehr Ausstrahlung. Er wurde von verschiedenen Talent-Huntern angefragt, auch von der Talentshow «Deutschland sucht den Superstar». Er sei noch jung gewesen, habe davon gar nicht so viel mitbekommen, sagt der angehende Physiklaborant. «Aber das wäre sowieso nichts für mich.» Die Show sei ihm nicht so sympathisch, und er sei nicht gerne so weit weg von zu Hause. Und vor allem:

«Ich mache Musik, weil sie mir Freude macht, die Show drumherum ist für mich eher zweitrangig.»

Nach seinem Sieg konnte Keller ein paar Mal mit der Sängerin und Schauspielerin Monica Quinter auftreten. Auch beim Classic Openair Wil war das junge Talent Solist. «Ich traf dort professionelle Musikerinnen und Musiker und habe sehr viel gelernt. Es hat mir grossen Spass gemacht», erzählt Keller begeistert.

Der 16-Jährige stand damals nicht das erste Mal auf einer grossen Bühne. Nebst verschiedenen Soloauftritten bei Konzerten, trat er schon mehrere Male im Theater St.Gallen auf. Das erste Mal im Alter von neun Jahren als Knabe bei der Kinderoper «Pollicino» von Hans Werner Henze. Ein Jahr später war er bei den St.Galler Festspielen im Kinderchor. Bei vier weiteren Produktionen war er dabei, mal als Schauspieler, mal im Kinderchor. Doch dann kam Corona und alles erlahmte. Und nun hat er den Stimmbruch.

Yannis Keller bei der Aufführung von «Priscilla» im Theater St.Gallen als Junge Benji. Bild: Andreas J. Etter/Theater St.Gallen

Trotz Stimmbruch wird weiter geübt

Seine Soloauftritte bleiben derzeit aus. Zu Hause singt Keller trotzdem, auch in den Gesangsunterricht geht er weiterhin. Es gehe darum, das zu festigen, was er habe. Er erklärt: «Momentan lerne ich eher die Basics, davor waren es verschiedene Techniken.» Seit neun Jahren ist Stefany Bourquin-Goretzko, Jugendmusikschule Wil-Land, seine Gesangslehrerin. Entdeckt hat sein Talent sein Musiklehrer der ersten Klasse. «Er meinte, ich singe gut und müsse etwas daraus machen.» So habe er ihn bei Bourquin-Goretzko vorgestellt, erzählt Keller und grinst.

Da er mit seiner Stimme noch etwas Geduld braucht, konzentriert er sich derzeit etwas mehr auf sein Kornett. Er ist seit mehreren Jahren Mitglied bei der Jugendformation Greenhorn Brass der Gemeinde Niederhelfenschwil, der Musig Lenggenwil und der Brassband Liberty Junior. «Schon mein Opa hat in der Musikgesellschaft Lenggenwil gespielt und viel Musik gemacht. Mir haben Blechinstrumente immer gefallen», erzählt Keller.

Yannis Keller übt regelmässig Kornett. Bild: Sabrina Manser

Auch die klassische Musik wurde Keller quasi in die Wiege gelegt. «Meine Mutter und mein Vater liessen oft klassische Musik laufen. Ich fand das von Anfang an schön.» Zudem biete die klassische Musik einen guten Grundstein und habe gute Techniken, sagt Keller. Ansonsten höre er auch gerne Swing, Blues oder Jazz.

Wie lange Kellers Stimmbruch noch andauert und was er nachher singen kann, gilt abzuwarten. Was er dann macht, werde sich ergeben, sagt er. Auf jeden Fall werde er weiterhin singen. Musik sei ein grosser und wichtiger Teil in seinem Leben und soll es auch bleiben. «Schön an der Musik ist auch, dass sie unabhängig von Weltgeschehen und -anschauungen ist. Musik ist überall gleich.»

Talentshow in der Tonhalle Der Förderverein der Tonhalle Wil sucht nach einer fünfjährigen Pause wieder das grösste Talent der Region Wil, heisst es in einer Mitteilung. Am Casting im März hat die Jury zwölf Kandidatinnen und Kandidaten ausgesucht, die im Final vom 1. April gegeneinander antreten. Als erster Preis winken 1000 Franken. Wer diese gewinnt, entscheidet zum einen die Jury mit der Sängerin und Schauspielerin Monica Quinter, den Musikern Mike Sarbach, Andreas Signer und Nikoleta Kocheva sowie der Tänzerin Sarah Hermann. Auch das Publikum kann seine Stimme abgeben. (pd)

