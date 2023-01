Daniel Gerber (FDP) wird neuer Parlamentspräsident

Porträt «Meine Stärke ist die Politik»: Daniel Gerber (FDP) ist bald höchster Wiler Mit seinem politischen Engagement möchte Daniel Gerber seinen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Dies tut der Wiler unter anderem seit zehn Jahren als Stadtparlamentarier. Nächste Woche wird er zum Parlamentspräsidenten gewählt. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Der FDP-Stadtparlamentarier Daniel Gerber wird in diesem Jahr Parlamentspräsident sein. Bild: Andrea Tina Stalder

Er sei kein Kaffeetrinker, sagt Daniel Gerber und lässt das Teesieb mit marokkanischer Minze ins heisse Wasser. Er sitzt in einem Café in Wil, es ist laut und voll, doch das Stimmengewirr wird immer mehr zum Hintergrundgeräusch. Nervös auf nächste Woche sei er nicht, sagt er mit ruhiger Stimme. Der FDP-Stadtparlamentarier wird am kommenden Donnerstag zum höchsten Wiler, also zum Parlamentspräsidenten, gewählt. «Es ist eine Mischung aus Vorfreude und Anspannung», präzisiert Gerber. Schliesslich kenne er den Betrieb seit mittlerweile zehn Jahren.

Er wolle die Sitzung zielorientiert durchführen, ähnlich wie sein Vorgänger Pascal Stieger (SVP). Nur die Effizienz sei ihm nicht gleich wichtig. Als Parlamentspräsident darf Gerber mit der Glocke Voten seiner Kolleginnen und Kollegen unterbrechen, wenn diese etwa zu stark ausschweifen. Das sei aber nicht sein Ziel. «Man muss allen Meinungen ihren Raum geben», sagt er. Zudem sei auch die Gesprächskultur im Parlament angenehmer geworden. Dies habe auch mit der neuen Zusammensetzung des Stadtrats zu tun. «Die Leute haben eine gute Gesprächshaltung, sind nicht mehr so angriffig und es geht meist um die Sache», findet Gerber.

Die Aussenwahrnehmung spiegeln

Ein Höhepunkt für die Parlamentspräsidenten sind meist die Anlässe, an denen sie das Parlament nach aussen vertreten. Auch für Gerber. «Man lernt Leute kennen, mit denen man sonst keinen Kontakt hätte.» Er möchte zudem spüren, wie die Bevölkerung das Parlament wahrnimmt. «Oft gibt es kritische Stimmen oder die Leute haben ein falsches Bild.» Dieses will der Politiker richtigstellen.

Auch er selbst nimmt immer wieder eine Aussenperspektive ein. Er wolle seine Erkenntnisse in der internen Präsidiumssitzung einbringen und so vielleicht auch die Kultur verändern. Ein Beispiel ist die Flughöhe in den Debatten. Gerber sagt: «Das Parlament gibt die Leitplanke vor und sollte nicht operativ mitmischen. Das funktioniert nicht immer.» Dem Parlament fehle teilweise auch der Fokus und das Verständnis für eine Aufgabe. Ein Geschäft brennt ihm deshalb besonders unter den Fingernägeln: die Vertragsverlängerung mit dem Kathi Wil. «Diese Verlängerung ist rein formal, dennoch kann es sein, dass das Parlament eine Grundsatzdiskussion entfacht, obwohl diese jetzt noch nicht gefragt ist.»

Von den Grünen zur FDP

Grundsätzlich sei es für ihn aber kein Problem, sich ein Jahr lang nicht persönlich einzubringen. Denn auch beruflich ist Gerber oft in der Moderationsrolle. Seit über 40 Jahren berät und coacht er Unternehmen im nachhaltigen Wirtschaften. Ursprünglich lernte Gerber Maschinenmechaniker in Winterthur, aufgewachsen ist der 61-Jährige in Davos. Für das Technikum ging er nach Buchs. 1996 zog er mit seiner Frau und den mittlerweile drei erwachsenen Kindern nach Bronschhofen.

Er sei schon früh «politisch denkend» gewesen. «Mein 6.-Klasse-Lehrer sagte mir schon, ich sei ein Gesellschaftskritiker», sagt Gerber und lächelt. Heute sagt er: «Ich finde, man kann nicht in einer Gesellschaft leben, ohne dass man sich aktiv beteiligt. Meine Stärke ist die Politik.»

Mit 21 Jahren war Gerber in der Umweltkommission in Buchs. Er war mit dabei, die Grüne Partei aufzubauen, dann die Grünliberale Partei. Vor neun Jahren wechselte er zur FDP. Gerber ist zudem in der Parteileitung der FDP Kanton St.Gallen und Vizepräsident der Umweltfreisinnigen des Kantons St.Gallen. Letzteres sei ihm sehr wichtig, Umweltthemen seien für ihn stets im Fokus.

Nachhaltigkeit bedeutet für ihn, dass soziale, ökologische und wirtschaftliche Anliegen gleichermassen berücksichtigt werden. Hier habe die Stadt Wil Nachholbedarf. Konkret meint Gerber die Umsetzung der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, bei denen es um die Erderwärmung, die Biodiversität, den Hunger oder die Armut geht. «Die Stadt Wil könnte schon zwei Schritte weiterdenken.»

Wissen teilen und Erfahrungen weitergeben

Was Gerber an der Lokalpolitik schätzt, ist die Nähe und der persönliche Bezug. Aber man sei auch eingeschränkt. «Echte Veränderungen kann man auf nationaler oder kantonaler Ebene mitinitiieren.» Dort würden Vorgaben festgelegt. Zwei Mal kandidierte Gerber für den Kantonsrat. Er war nah dran. Auch über ein Exekutivamt hat er sich einmal Gedanken gemacht, hat aber nie kandidiert. Nun sei es ihm aufgrund seines Alters für weitere politische Ambitionen zu spät. Ob er eine weitere Legislatur im Stadtparlament bleibt, lässt er offen.

Was er die letzten Jahre intensiviert hat, ist sein Engagement als Lehrbeauftragter für Umweltthemen an höheren Fachschulen. Gerber sagt: «Wissen zu teilen, ist etwas vom Schönsten.» Auch seine Erfahrung als selbstständiger Unternehmer möchte er weitergeben. Seit drei Jahren ist er Zentrumsleiter des Jungunternehmerzentrums in Wil.

Gerber bewegt sich in vielen, unterschiedlichen Feldern. «Ich bin eine sehr neugierige Person», beschreibt er sich selbst. Dieses breite Wissen bedeute für ihn Lebensqualität und seine verschiedenen Engagements der Ausgleich zum jeweils anderen. Wenn es seine prall gefüllte Agenda zulässt, zieht es ihn zum Abschalten ins Tessin, zum Wandern oder um sich in einen Roman zu vertiefen.

