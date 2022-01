Pascal Stieger wird zum Wiler Parlamentspräsidenten gewählt

Porträt «Man darf auch hart politisieren»: Pascal Stieger wird am Donnerstag zum Wiler Parlamentspräsidenten gewählt Bald leitet Pascal Stieger für ein Jahr die Sitzung des Wiler Stadtparlaments. Er ist der Meinung, man dürfe in einer Debatte auch provozieren, müsse aber bei der Sache bleiben. Angestrebt hat Stieger das Amt nicht unbedingt. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Von der Geschäftsprüfungskommission zum Wiler Parlamentspräsident: Der SVP-Politiker Pascal Stieger. Bild: Benjamin Manser

Auf das Debattieren im Plenum wird der SVP-Stadtparlamentarier Pascal Stieger in diesem Jahr verzichten müssen. Denn in zwei Tagen hat er die Glocke in der Hand: Aller Voraussicht nach wird Stieger an der Parlamentssitzung vom Donnerstag zum höchsten Wiler gewählt. Und Parlamentspräsidenten verzichten jeweils auf die Parteipolitik.

Dies gerade in einem Jahr, in dem ein Defizit von 8,5 Millionen Franken budgetiert wurde. «Die Stadt ist in einer Phase des Nachholbedarfs», sagt Stieger. Er zeigt sich gegenüber anstehenden Geschäften zurückhaltend. Dies hinsichtlich seiner neuen Aufgabe, bei der er möglichst neutral die Debatte im Parlament leiten soll. Dennoch scheint das Budget ihm als Finanzfachmann unter den Fingernägeln zu brennen.

«Wir haben begrenzte Ressourcen.»

Die Finanzpolitik ist das Kerngebiet des 45-Jährigen. Nicht nur politisch. Seit über zehn Jahren arbeitet Stieger als Steuerkommissär beim Kanton Thurgau. Ursprünglich absolvierte er eine Ausbildung zum Kaufmann in einem Treuhandbüro. Er arbeitete bei einer Bank, wo Steuern und Erbschaften sein Tätigkeitsgebiet umfassten. Zudem liess er sich zum Finanzplaner weiterbilden.

«Im Finanzbereich kenne ich mich aus», sagt Stieger. Er wisse genau, woher das Geld komme und wohin es gehe. Stieger war bisher Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) und deren Vizepräsident. Er sei sehr zufrieden, wie er im Parlament wirken könne. «Es gefällt mir, in der Kommission mitzuarbeiten und im Parlament zu diskutieren.» Nun ist er aber für ein Jahr höchster Wiler. Angestrebt habe er das Amt als Parlamentspräsident nicht unbedingt. Und eigentlich hätte es auch anders kommen sollen.

Als der Anruf kam, war er in Kolumbien

Klaus Rüdiger (SVP) hätte als letztjähriger Vizepräsident zum Parlamentspräsidenten gewählt werden sollen. Doch vergangenen Oktober erklärte Rüdiger, dass er das Amt nicht antreten wolle.

Als Stieger die Anfrage seiner Fraktion für das Präsidium erhielt, war er in den Ferien in Kolumbien, wo seine Frau herkommt. «Ich musste zuerst einen Rum trinken, ich wurde schon etwas überrumpelt», sagt Stieger und lächelt dennoch. «Ich bereue meine Entscheidung nicht, ich werde in diesem Jahr wertvolle Erfahrungen sammeln können.»

Nun hofft er, einigermassen gut vorbereitet zu sein. Dass normalerweise der Vizepräsident zum neuen Präsidenten gewählt wird, hängt damit zusammen, dass man sich so ein Jahr einarbeiten kann. Stieger blieben zur Einführung lediglich zwei Sitzungen im November und die Budget-Debatte im Dezember. Auch bei der Vorbereitungssitzung müsse man sich erst finden, sagt Stieger. Denn seit Anfang Jahr hat die Stadt Wil mit Janine Rutz eine neue Stadtschreiberin.

Hinzu kommt, dass in diesem Jahr die Parlamentsfeier für den höchsten Wiler verschoben wurde. Es steht im Januar also schon eine Sitzung mit reichlich Traktanden an. Doch Stieger sieht es relativ locker. «Ich bin gespannt auf die erste Sitzung und werde es auf mich zukommen lassen», sagt er.

«Man nimmt es mir hoffentlich nicht übel, wenn es anfangs mal etwas holpert.»

Hart politisieren, aber mit Anstand

Als Parlamentspräsident erwarten den 45-Jährigen auch repräsentative Aufgaben. Das sei der schöne Teil als Parlamentspräsident, findet Stieger. «Diese Anlässe sind sehr wertvoll, um Leute oder auch Vereine kennen zu lernen.»

Hauptaufgabe wird es aber sein, einen ordentlichen Ablauf der Sitzungen sicherzustellen. Stieger beschreibt den Ton im Parlament als angenehm, gemässigt.

«Man darf auch hart politisieren, solange es um die Sache geht.»

Das soll aber nicht als Freipass zu verstehen sein. Er selbst sei jemand, der gerne provoziere. «Das darf man, aber mit Anstand.» Es sei ihm wichtig, den anderen Parlamentsmitgliedern mit einem Grundvertrauen zu begegnen, aber auch Ausschweifungen zu vermeiden.

Die Sitzungen unter der Leitung von Stieger dürften straff werden. Er habe sich zum Ziel gesetzt, die Effizienz zu erhöhen. «Wenn um 20 Uhr noch Traktanden offen sind, werde ich eine Verlängerung der Sitzung beantragen», sagt Stieger. Geschäfte sollen nicht mehrmals traktandiert werden.

Eine Pause im Parlament und ein Parteiwechsel

Das Präsidialjahr ist für Lokalpolitiker oft ein Höhepunkt in ihrer Karriere. Andere Ambitionen hegt Stieger derzeit nicht, wie er sagt. «Ich fühle mich wohl im Stadtparlament.» Zudem müsse er realistisch sein, was seine Wahlchancen zum Beispiel für den Kantonsrat betreffen würden.

Das Politisieren wurde Stieger in die Wiege gelegt. Schon zu Hause wurde oft politisiert, denn sein Vater engagierte sich für die damalige CVP in Wuppenau. Stieger trat der Partei mit etwa 18 Jahren bei, erst in Wuppenau, wo er aufwuchs, später in Wil. 2008 rückte Stieger als CVP-Politiker ins Stadtparlament nach und politisierte dort bis vorerst bis 2012. Er wurde dann nicht wieder gewählt.

Wegen internen Unstimmigkeiten trat Stieger zudem aus der CVP, heute die Mitte, aus. «Ich fand, die damalige CVP war Mitte-links abgerutscht, sie entsprach nicht mehr meinen Vorstellungen.» Er selbst ordnet sich Mitte-rechts ein. Kurze Zeit später klopfte die SVP bei ihm an, sie hatten eine Vakanz. So sitzt Stieger seit 2015 wieder im Wiler Stadtparlament.

