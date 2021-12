Porträt «Ich möchte an den Olympischen Spielen nicht nur dabei sein»: Snowboarder Elias Allenspach will in dieser Saison den Sprung zu den Profis schaffen Elias Allenspach hat im Sommer die Schule abgeschlossen und konzentriert sich nun zum ersten Mal voll auf seine Leidenschaft – das Snowboarden. Der Zuzwiler nennt die Ziele für den Winter. Lukas Tanno Jetzt kommentieren 13.12.2021, 12.01 Uhr

Elias Allenspach aus Zuzwil ist in seiner Freizeit am liebsten auf dem Snowboard unterwegs. Bild: PD

Elias Allenspach steht zuoberst auf einem Berg und schaut die Piste hinunter. Es ist der Ort, wo sich er sich so richtig wohlfühlt. Nun hat der 20-jährige Zuzwiler diesen Sommer das Sportgymnasium in Davos abgeschlossen und setzt dieses Jahr voll auf eine Profikarriere.

«Für mich hängt viel von diesem Jahr ab. Ich möchte schauen, wie gut ich wirklich bin, wenn ich neben dem Sport nicht noch für die Schule lernen muss. Am Ende der Saison wird sich zeigen, wie erfolgreich ich sportlich, aber auch finanziell mit dem Snowboarden sein kann», sagt Elias Allenspach mit Blick auf die kommende Saison.

Snowboarden war schon immer sein Lieblingssport

Bereits in jungen Jahren war für Allenspach klar, dass er Snowboarden will:

«Meine Eltern haben mir gesagt, dass ich bereits mit knapp drei Jahren im Laden zu den Snowboards gegangen bin und unbedingt eins haben wollte.»

Elias Allenspach, Snowboarder Bild: PD

In der Snowboardschule habe er dann schnell Fortschritte gemacht und wusste spätestens nach der Winterolympiade im Jahr 2010, dass er den Traum, Snowboardprofi zu werden, verwirklichen will. «An den Olympischen Spielen im Jahr 2010 wurde Iouri Podlatchikov Vierter. Ich habe die Wiederholungen im Internet mindestens zehn Mal gesehen und wusste sofort, dass ich Halfpipe fahren will», ergänzt Allenspach.

Nach sechs Jahren am Sportgymnasium in Davos, wo er neben der Schule sehr viel Zeit auf dem Brett verbringen konnte, möchte Allenspach nun versuchen, Profi zu werden. Dafür trainiert er beinahe jeden Tag. Im Herbst hatte er von 8 bis 14 Uhr Gletschertraining und musste danach noch individuelles Rumpftraining machen oder sich aktiv um die Regeneration kümmern.

Snowboarden ist mehr Teamsport, als man denkt

Im Winter fährt er bis auf wenige Ausnahmen sieben Tage in der Woche Snowboard und das am liebsten zusammen mit Freunden. «Snowboarden ist zwar ein Einzelsport, aber es hat durchaus auch Aspekte eines Teamsports. Man kann sich gegenseitig zu einer höheren Leistung pushen, zeigt sich gegenseitig Tricks und hat allgemein mehr Spass als alleine», sagt Allenspach und ergänzt:

«Es gibt leider viele Sportler, die schnell neidisch werden und sich nicht für ihre Kollegen freuen, wenn jemand eine bessere Leistung gezeigt hat. An den Wettkämpfen lernt man die Leute erst richtig kennen.»

Sein Ziel in diesem Winter ist es, sich im Weltcup für die Olympischen Spiele 2022 in Peking zu qualifizieren. Der olympische Spruch «Dabei sein ist alles» trifft auf Allenspach aber nicht ganz zu: «Ich war bereits im Jahr 2018 dabei und habe nicht zeigen können, was ich kann. Das frustrierte mich natürlich. Deshalb ist mein Ziel an den nächsten Olympischen Spielen den besten Lauf zu stehen und dann werden wir sehen, für welchen Platz es reicht.»

