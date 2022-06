Porträt «Ich bin ein Spieler, der zum FC Wil passt»: Ex-Espe Tim Staubli möchte in der Äbtestadt zum Stammspieler reifen Mit Tim Staubli hat der FC Wil einen jungen, aber erfahrenen Spieler verpflichtet. Beim FC St.Gallen kam er in den vergangenen drei Jahren zu 47 Super-League-Einsätzen. In Wil möchte der Mittelfeldspieler nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und Stammspieler werden. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 24.06.2022, 12.00 Uhr

Seit diesem Sommer trägt Mittelfeldakteur Tim Staubli neu das Logo des FC Wil auf der Brust. Bild: Lukas Tannò

Die Sonne brennt unerbittlich auf den Fussballplatz herunter. Es ist höchste Zeit für eine Trinkpause. Tim Staubli setzt sich auf die Bank und nimmt einen grossen Schluck aus der Wasserflasche. Noch liegt fast eine Stunde Training vor ihm und seiner neuen Mannschaft. Seit Dienstag weilt Staubli nun mit dem FC Wil im Trainingslager im idyllischen Bludenz in Österreich.

Auf dem Sportplatz, wo normalerweise der FC Rätia Bludenz trainiert, bereitet sich die erste Mannschaft des FC Wil noch bis Samstag auf die kommende Challenge-League-Saison vor. «Ich freue mich immer auf die Trainings. Die Vorbereitung ist zwar sehr intensiv und bei solchen Temperaturen ist es noch härter, aber bei einem neuen Verein mit neuen Leuten zu spielen, macht einfach Spass», sagt Staubli wenige Minuten vor der Trainingseinheit.

Wieder mit seinem Juniorentrainer vereint

In diesem Sommer wechselte der 22-jährige Buchser vom FC St.Gallen in die Äbtestadt. In der Kantonshauptstadt kam Staubli in der abgelaufenen Saison zu vier Super-League-Einsätzen und wechselte in der Rückrunde leihweise zum FC Vaduz in die Challenge League. Aber auch dort blieb der grosse Durchbruch aus. Nur acht Mal stand er auf dem Feld. Nun also der Wechsel zum FC Wil.

Hier trainiert Staubli wieder unter Brunello Iacopetta. Die beiden kennen sich aus gemeinsamer Zeit im Nachwuchs des FCSG. «Als der Wechsel zu Wil konkreter wurde, freute ich mich natürlich darauf, wieder unter Brunello zu trainieren. Im Profifussball ist es aber nochmals anders als bei den Junioren. Ich muss mich neu beweisen», so Staubli.

Am liebsten spielt er als Achter

Auf die Frage, ob der Wechsel zum FC Wil für ihn nicht ein sportlicher Abstieg ist, antwortet der Mittelfeldspieler: «Nein, für mich ist Wil der nächste Schritt in meiner jungen Karriere. Ich möchte hier mehr Einsatzminuten bekommen, zum Stammspieler reifen und mich fussballerisch verbessern.» Staubli ergänzt sofort:

«Es ist nicht so, dass ich denke, beim FC Wil einen Stammplatz auf sicher zu haben, nur weil ich in der Challenge League spiele. Auch hier muss ich mir meinen Platz verdienen.»

Staubli ist sich der Konkurrenz im Mittelfeld durchaus bewusst. Mit Lavdim Zumberi, Nils Reichmuth und Kastrijot Ndau gibt es einige, welche auf seiner Position zum Einsatz kommen könnten. Am liebsten spielt der Neuzugang als klassischer Achter.

«Auf dieser Position kann ich meine Stärken am besten ausspielen. Ich bin mir nicht zu schade, hinten auszuhelfen, aber ich kann auch nach vorne spielen und habe einen guten Abschluss», sagt Staubli. Was ihn von seiner Konkurrenz zudem unterscheidet, ist seine Erfahrung.

Mit gerade mal 22 Jahren hat er bereits 47 Einsätze in der höchsten Schweizer Liga gemacht. Im Wiler Kader belegt Staubli damit den dritten Platz hinter dem 35-jährigen Captain Philipp Muntwiler und dem 29-jährigen Mergim Brahimi.

Tim Staubli (in Orange) im Zweikampf mit Wils neuem Abwehrchef Genís Montolio, welcher in diesem Sommer vom FC Zürich nach Wil wechselte. Bild: Lukas Tannò

Staubli könnte Abgang von Valon Fazliu kompensieren

Diese Erfahrung ist sicherlich mitunter ein Grund, weshalb Wil-Trainer Brunello Iacopetta Staublis Namen auch mit der Neubesetzung der Position von Valon Fazliu in Zusammenhang bringt. Der Liga-Topskorer der vergangenen Saison verlängerte seinen auslaufenden Vertrag in Wil nicht und wechselte in diesem Sommer zum FC Aarau. Fazliu hinterlässt eine grosse Lücke, denn er war bei rund einem Viertel aller Wiler Tore direkt beteiligt.

In der vergangenen Woche sagte Iacopetta, dass er es Tim Staubli zutraue, den Abgang des ehemaligen Wiler Spielmachers zu kompensieren. Der Neuzugang selbst nimmt dieses Kompliment mit einem Schmunzeln entgegen:

«Ich hätte nichts dagegen, der nächste Topskorer zu werden, aber ich mache mir keinen Druck. Mir ist wichtiger, dass wir als Team gut spielen und gewinnen.»

Tim Staubli, Neuzugang des FC Wil. Bild: Ralph Ribi

Seine Skorerqualitäten hat Staubli aber bereits im ersten Testspiel am vergangenen Wochenende gegen den Schweizer Meister FC Zürich unter Beweis gestellt. Zwar musste er dort nach starker Vorarbeit von Josias Lukembila nur noch aus drei Meter einschieben, aber Staublis Start in Wil ist vielversprechend und lässt einen freudig auf die kommende Saison blicken.

Der Ex-Espe selbst bleibt aber beim Saisonziel noch bescheiden: «Ich bin erst wenige Tage hier, deshalb ist es für mich schwierig, genau zu sagen, was mit diesem Kader möglich ist. Ich versuche einfach, jeden Tag mich und den FC Wil besser zu machen. Das ist mein persönliches Ziel in der kommenden Spielzeit.»

