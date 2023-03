Porträt Fussballtalent mit brasilianischem Blut: Weshalb Diego De Souza es als Privileg sieht, von seinem Vater und FC-Wil-Legende Fabinho trainiert zu werden Der 17-jährige Diego De Souza ist in einem Fussballhaushalt aufgewachsen. Sein Vater, die Wiler Vereinslegende Fabinho, gewann mit dem FC Wil den Cup und trainiert nun seinen Sohn bei der Wiler U20. Das Fussballtalent über das, was er in der Rückrunde der 2. Liga interregional und in Zukunft beim FC Wil erreichen will. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Der 17-jährige Diego De Souza durchlief alle U-Mannschaften der «Future Champs Ostschweiz» und trainiert nun bereits mit den Wiler Profis mit. Bild: PD

In die Fussstapfen des Vaters zu treten ist nicht immer einfach. Noch schwieriger ist es, wenn dieser grossen Erfolg hatte. Genau das ist die Ausgangslage bei Diego De Souza. Der 17-jährige Fussballer spielt beim FC Wil U20 und ist der Sohn der Äbtestädter Vereinslegende Fábio De Souza – besser bekannt als Fabinho.

Fabinho in einem Ligaspiel der Wiler Nachwuchsmannschaft. Bild: PD

Der Brasilianer gewann 2004 mit dem FC Wil sensationell den Schweizer Cup und stand über 130-mal in der Super League auf dem Platz. Nun ist er Trainer bei der zweiten Mannschaft des FC Wil und trainiert dort seinen Sohn Diego. «Leider habe ich meinen Vater nie aktiv Fussball spielen sehen. Zum Glück gibt es aber das Internet. Dort konnte ich mir anschauen, wie gut er früher war», sagt Diego De Souza.

Auf dem Feld ist man Trainer und Spieler

Mit einem Fussballprofi als Vater ist der 17-Jährige De Souza mit der beliebtesten Sportart der Welt mehr oder weniger aufgewachsen. Seit er vier Jahre alt ist, spielt er beim FC Wil Fussball. Schnell wurde sein Talent erkannt und er wechselte in die U-Mannschaften des Nachwuchsverbundes des FC Wil und FC St.Gallen «Future Champs Ostschweiz». Und nun trainiert er also unter seinem Vater Fabinho. Zu dieser Konstellation sagt De Souza:

«Auf dem Feld ist er mein Trainer und daneben mein Vater. Es ist ein grosses Privileg, unter ihm spielen zu dürfen und von seiner Expertise zu lernen.»

Auch für die anderen Spieler sei die Vater-Sohn-Beziehung kein Problem, meint der junge Fussballer: «Der Trainer stellt nach Leistung auf. Wer gut trainiert, spielt.» Und die Leistungen von De Souza stimmen. In 14 Hinrundenspielen der 2. Liga interregional kam er elfmal zum Einsatz. Zudem trainiert der Defensivspezialist bereits mit der Wiler Challenge-League-Mannschaft mit.

Diego De Souza im Training der ersten Mannschaft des FC Wil. Bild: PD

«So jung schon mit Profis trainieren zu können, die momentan Challenge-League-Leader sind, ist natürlich ein unfassbares Gefühl», meint De Souza. Auch wenn er noch nicht lange dabei sei, fühle er sich als Teil des Teams und könne bei jedem Mitspieler Tipps und Vorschläge holen gehen. Das Gelernte im Training des Fanionteams versucht der 17-Jährige dann direkt bei der U20 umzusetzen.

Das Ziel ist es, Profi zu werden

Diego De Souzas Entwicklungskurve zeigt also stark nach oben. Fühlt er sich deswegen unter Druck, irgendwann in die Fussstapfen seines Vaters beim FC Wil treten zu müssen? «Nein, ich mache mir keinen Druck. Ich weiss, was ich kann und versuche, in jedem Training immer mein Bestes zu geben und Fortschritte zu machen. So will ich meinem Ziel, Profifussballer zu werden, stetig einen Schritt näher kommen», sagt er.

Diego De Souza, Spieler des FC Wil U20. Bild: PD

Nun steht aber zuerst noch die Rückrunde der 2. Liga interregional mit der Wiler U20-Nachwuchsmannschaft an. Dort starten die jungen Äbtestädter am Samstag um 16 Uhr auswärts gegen Chur. Der Verteidiger schaut zuversichtlich nach vorne:

«Wir haben viel Qualität im Team und eine gute Stimmung in den Trainings. Ich glaube, dass wir eine solide Rückrunde spielen werden.»

