Der Wiler Arber Bullakaj kann nicht in den Nationalrat nachrücken

Porträt Das lange Warten von Bullakaj: Der Secondo kann nicht in den Nationalrat nachrücken Claudia Friedl und Barbara Gysi von der St.Galler SP werden im kommenden Jahr erneut für den Nationalrat kandidieren. Für den ehemaligen Wiler SP-Stadtparlamentarier Arber Bullakaj hat das Folgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er es irgendwann in den Nationalrat schafft, ist gesunken. Lara Wüest Jetzt kommentieren 06.06.2022, 05.00 Uhr

Der frühere Wiler Stadtparlamentarier Arber Bullakaj weiss noch nicht, ob er ein drittes Mal für den Nationalrat kandidiert. Bild: Ralph Ribi

Er hat einst im Wiler Stadtparlament seine Karriere gestartet. Heute gilt Arber Bullakaj als Polittalent und Nachwuchshoffnung der SP St.Gallen. Seit Jahren arbeitet er auf ein Ziel hin: einen Sitz im Schweizer Parlament. Der 36-Jährige wäre dort der erste Politiker mit kosovarischen Wurzeln.

Eben noch war sein Traum in greifbarer Nähe. Nun ist er in weite Ferne gerückt, vielleicht sogar geplatzt. Denn Barbara Gysi und Claudia Friedl, die zwei St.Galler SP-Nationalrätinnen, haben entschieden, bei den Wahlen im nächsten Jahr erneut für ihr Amt zu kandidieren. Und das hat auch für Bullakaj Folgen.

Doch von Anfang an.

Arber Bullakaj hegt seit einiger Zeit den Wunsch, auf nationaler Ebene Politik zu machen. Schon zweimal kandidierte der junge Schweizer mit kosovarischen Wurzeln für den Nationalrat, zweimal ist er gescheitert. Bei den letzten Nationalratswahlen im Jahr 2019 aber so knapp, dass ein Sitz im Parlament zum Greifen nahe war.

Damals erreichte er den ersten Ersatzplatz. Wäre eine der beiden SP-Nationalrätinnen, Barbara Gysi oder Claudia Friedl, in dieser Amtsperiode frühzeitig zurückgetreten, hätte Bullakaj nachrücken können.

Nun aber haben die beiden SP-Politikerinnen bekannt gegeben, dass sie eben genau das nicht machen: frühzeitig zurücktreten. Dass sie bei den Wahlen 2023 vielmehr ein weiteres Mal antreten. Für den jungen Secondo Bullakaj ist das bitter. Bei einem Gespräch Mitte Mai sagt er:

«Nachrutschen ist eine häufige Form, wie man den Sprung in ein Schweizer Parlament schafft.»

Eine Woche später, als klar geworden ist, dass er nicht nachrücken kann, wird er am Telefon sagen: «Für diese Legislatur ist damit natürlich die Chance vorbei.» Und ergänzt: Er habe aber nicht wirklich erwartet, dass die beiden Politikerinnen in ihrem Alter zurücktreten würden.

Für die Migrationsbevölkerung in den Nationalrat

Beim Gespräch von Mitte Mai sitzt Bullakaj in der «Sein Lounge», seiner Wiler Stammbeiz gleich beim Bahnhof, und erzählt, warum er in den Nationalrat möchte. Er trägt Anzug und Krawatte. Der IT-Unternehmer hat in Zürich seine eigene Firma, war vorher noch in einem Geschäftsmeeting.

Es ist ein heisser Nachmittag, vor Bullakaj steht ein Rivella Blau. Während der Pandemie hat er ein paar Pfunde zugelegt, deshalb achtet er gerade auf eine kalorienarme Ernährung. Er sagt:

«Wenn ich in den Nationalrat gewählt würde, wäre das eine Errungenschaft für die ganze Migrationsbevölkerung.»

Was Arber Bullakaj meint, wenn er diesen Satz sagt, erklärt seine eigene Lebensgeschichte am besten.

Gute Noten und doch keine Chance

Bullakajs Vater arbeitete viele Jahre in der Schweiz als Saisonnier. Er war, erzählt Bullakaj, höchstens drei Monate im Jahr bei seiner Familie. «Er leistete viel, er machte all die Jobs, welche die Einheimischen nicht machen wollten. Zumindest nicht für diesen Lohn», sagt er.

Während sein Vater in der Schweiz das Geld verdiente, arbeitete die Mutter in der kosovarischen Heimat auf dem Bauernhof und sorgte für die Kinder, für Bullakaj, seine ältere Schwester und die zwei jüngeren Brüder. Später, als die Familie schon in der Schweiz lebte, kam noch eine weitere Tochter dazu. Für die jüngeren Geschwister wurde Bullakaj zu einer wichtigen Bezugsperson. Er sagt: «Dadurch lernte ich früh, Verantwortung zu übernehmen.»

1994 konnte der Vater seine Familie in die Schweiz nachziehen. Bullakaj war acht Jahre alt, als er ins Land kam. Dem Kind gefiel es eigentlich gut in der neuen Heimat. Aber im Lauf der Jahre lernte der heranwachsende Bullakaj, was viele Migranten am eigenen Leib erfahren müssen: dass er wegen seiner Herkunft nicht die gleichen Chancen hat wie die Schweizer Kinder.

Ein Beispiel: In der Primarschule erzielte er bessere Noten als ein einheimischer Freund. Trotzdem, sagt er, wurde er nicht für die Sekundarschule empfohlen. Sein Freund aber schon.

Zum ersten Mal bekam der Secondo da zu spüren, dass ihm nicht dieselben Türen offen stehen wie seinen Freunden mit dem roten Pass. Hinnehmen mochte Bullakaj das nicht, nicht zuletzt weil seine «zwei linken Hände für Handwerksberufe nicht taugen». Er strengte sich noch mehr an, erzielte weiterhin gute Noten und schaffte so den Sprung in die Sekundarschule und danach gar in die Wirtschaftsmittelschule.

Politisiert durch schwarze Schafe

Das Gefühl, dass er nicht bei allen Menschen in der Schweiz willkommen ist, blieb aber bestehen. Als die SVP ihre Kampagne zur Ausschaffungs-Initiative lancierte und Bullakaj überall Plakate mit schwarzen Schafen hängen sah, wurde ihm klar, dass er etwas ändern wollte.

Er liess sich einbürgern – Barbara Gysi sass damals in dem Einbürgerungsrat. Kandidierte für das Wiler Stadtparlament, rückte für Dario Sulzer nach, der in den Stadtrat gewählt wurde. Politisierte fortan für die Wiler SP. Wurde zum ersten balkanstämmigen Parlamentarier in Wil.

Bullakaj sagt: «Im Wiler Parlament habe ich einiges erreicht.» Er lancierte zum Beispiel eine Petition, welche Jugendlichen und Menschen mit Migrationshintergrund in Wil mehr Mitspracherecht gewähren sollte. Daraus entstand unter anderem das Wiler Jugendparlament für Menschen aller Nationen mit Wohnsitz in der Stadt Wil.

Nach sieben Jahren wurde Bullakaj die lokale Politik zu klein. Er habe damals gemerkt, dass er aufs nationale politische Parkett müsse, wenn er mehr bewirken wolle, erzählt er. 2015 kandidierte er zum ersten Mal für den Nationalrat. Obwohl er damals, und auch vier Jahre später, nicht gewählt wurde, trat er 2020 von seinem Amt in dem Wiler Stadtparlament zurück. Den Zeitpunkt wählte er so, dass die SP-Politikerin Valeska Stolz für ihn nachrücken konnte.

Eine Einbürgerungspolitik «wie ein Flickenteppich»

Im Nationalrat möchte Arber Bullakaj für mehr Diversität sorgen und vor allem: die Schweizer Einbürgerungspolitik vereinheitlichen. Diese, sagt er, sei derzeit ein «riesiger Flickenteppich». Er sagt: «Fast jede Gemeinde hat einen eigenen Einbürgerungsprozess. Unser Bürgerrecht ist völlig veraltet.»

Doch das ist nicht der einzige Grund, warum er ins Schweizer Parlament will. Bullakaj sagt:

«Meine Wahl wäre eine Genugtuung nach der jahrzehntelangen Ausgrenzungspolitik der SVP gegenüber der Migrationsbevölkerung.»

Nachrücken – in der Politik verbreitet

Die Chancen, dass Bullakaj tatsächlich in den Nationalrat einziehen kann, sind mit der erneuten Kandidatur von Claudia Friedl und Barbara Gysi im nächsten Jahr gesunken.

Eigentlich ist es in der Politik verbreitet, dass langjährige Amtsinhaber frühzeitig zurücktreten und für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin Platz machen. So kann sich der Neue schon mal einen Namen machen. Das bringt ihm einen Vorteil bei den nächsten Wahlen.

Auch bei Claudia Friedl war das zum Beispiel so, Hildegard Fässler trat 2013, zwei Jahre vor Ablauf der Amtszeit, zurück und machte so Platz für die neun Jahre jüngere Friedl. Und auch Gysi konnte 2011 vom ersten Ersatzplatz in den Nationalrat nachrücken, weil Paul Rechsteiner die Wahl in den Ständerat schaffte.

Übel nehmen mag Bullakaj den beiden Frauen, die im Parlament ebenfalls eine Minderheit vertreten, ihren Entscheid dennoch nicht. Er sagt: «Es waren persönliche Entscheide, die ich gut nachvollziehen kann.»

Der Traum von mehr Diversität

Was Bullakaj bleibt, ist die Hoffnung oder vielleicht eher der Traum, dass er es dennoch schafft. Er sagt: «Im optimalen Fall gewinnt die St.Galler SP bei den nationalen Wahlen im nächsten Jahr einen weiteren Sitz. Dann hätte ich sicher gute Chancen.»

Heisst das, Sie werden nochmals kandidieren, Herr Bullakaj? Das werde er in den nächsten Monaten entscheiden, sagt er. Was ihn hindern könnte: die fehlende Zeit. Der 36-Jährige ist beruflich stark eingespannt.

Auch politisch ist er aktiv, obwohl er gerade kein Legislativamt bekleidet. Er ist zum Beispiel Gründungspräsident der «Aktion Vierviertel», einem Verein, der in einem Manifest den leichteren Zugang zum Schweizer Bürgerrecht fordert und gerade eine Volksinitiative zu diesem Thema lanciert. Wichtig ist ihm zudem die Familie: Bullakaj ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Was ihn dennoch zu einer Kandidatur bewegen könnte: der Wunsch, das Schweizer Parlament zu verändern, es diverser zu machen.

