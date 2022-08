Porträt Der nächste logische Karriereschritt: Die 22-jährige Golferin Chiara Tamburlini aus Niederbüren wechselt zu den Profis Chiara Tamburlini vom Golfclub Niederbüren gehört bereits in jungen Jahren zu den besten Amateurgolferinnen der Welt. Im kommenden Sommer wird sie nach abgeschlossenem Studium an der Ole-Miss-Universität in den USA zu den Profis wechseln. Damit wird sich für die Ostschweizerin einiges verändern. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Chiara Tamburlini bereitet sich momentan in der Schweiz auf die kommende Amateur-WM Ende August vor. Bild: Reto Martin

Chiara Tamburlini kommt zum Interviewtermin im Ostschweizer Golfclub in Niederbüren mit Golftasche und Ausrüstung. «Ich werde nachher direkt die Gelegenheit nutzen und noch eine Trainingseinheit machen», sagt die 22-Jährige, die beim Golfclub Niederbüren Mitglied ist. Für die Golferin aus St.Gallen gehören Medientermine, spätestens seitdem sie in den USA an der Ole-Miss-Universität studiert, zum Alltag: «Wir haben oft sogenannte Media Days, an denen wir teilweise stundenlang Fotos und Videos produzieren.»

An ihrer Universität in Amerika, an welcher sie Finanzen studiert, gehört sie seit dem Sieg ihres Teams an den Nationalen Meisterschaften zu den grossen Stars. «Das ist schon über ein Jahr her und immer noch kommen Leute auf dem Uni-Campus auf mich zu und gratulieren mir. Es ist wahnsinnig, wie sportverrückt die Amerikanerinnen und Amerikaner sind», sagt Tamburlini, die während der Semesterferien in der Schweiz weilt.

An den Nationalen Meisterschaften in diesem Jahr ist die junge Golferin auch im Einzel gestartet und hat es auf den achten Platz und ins ‹First-Team All-American› geschafft. Tamburlini gehört also bereits mit 22 Jahren zu den besten Amateurgolferinnen der Welt.

Sie will wissen, wie gut sie wirklich ist

Chiara Tamburlini vom Ostschweizer Golfclub Niederbüren. Bild: Reto Martin

Der nächste logische Schritt ist es also, Profi zu werden. Und das hat Tamburlini auch vor. Nach ihrem Studienabschluss in einem Jahr wird sie in den Profi-Bereich wechseln. Keine einfache Entscheidung, wie sie selbst sagt:

«Eigentlich hatte ich nie geplant, Profi zu werden. Aber ich habe mir gesagt, dass ich es versuche, wenn ich zu den besten 100 Amateuren der Welt gehöre. Nun will ich sehen, wie weit ich es schaffen kann.»

Die Erfolge, welche sie in den USA feiern konnte, hätten sie in dieser Entscheidung natürlich bestätigt. Trotzdem ist es für die Ostschweizerin wichtig, diese Erfolge auch richtig einordnen zu können und sich keinen Druck zu machen. «Als junge Sportlerin muss man realistisch bleiben. Die letzten Jahre haben mir gezeigt, dass ich vorne mithalten kann. Jetzt muss ich diese Entwicklung noch bestätigen», so Tamburlini.

Das Golftalent ist sich aber durchaus bewusst, dass die Entscheidung, Profi zu werden, vieles verändern wird: «Ich mache dann mein Hobby zum Beruf und Golftraining ist dann meine Arbeit. Das wird schon sehr speziell werden.» Um als Profi leben zu können, ist Tamburlini natürlich auf Sponsoren angewiesen.

Golf hat sie zu einer besseren Studentin gemacht

«Ich hatte bisher Glück. Als Kind haben mich meine Eltern unterstützt und überall hingefahren und seit sechs Jahren greift mir Swiss Golf viel unter die Arme und organisiert Turniere, Flüge und Hotels. Zudem habe ich an der Ole Miss ein Stipendium, weshalb ich für Studium, Miete und Essen kein Geld ausgeben muss», sagt die 22-Jährige und ergänzt: «Als Profi würde sich das ein wenig ändern. Ganz genau kann ich mir meinen Alltag aber noch nicht vorstellen. Ich werde sicher viel herumreisen müssen, um Turniere zu spielen. Manchmal ist man dann sechs Wochen am Stück unterwegs.»

Auf dem Green ist Chiara Tamburlini in ihrem Element. Bild: Reto Martin

Was sie aber eventuell neben dem Platz als Profi dann noch dazulernen muss, macht sie mit ihren Leistungen auf dem Platz wieder wett. «Ich bin eine präzise und mental starke Spielerin, die vor allem auf dem Green gut ist», meint Tamburlini. Diese mentale Stärke hat sich auch auf ihr Studium ausgewirkt:

«Ich denke, dass ich durch die Konzentration, welche man bei einer stundenlangen Golfpartie braucht, eine bessere Studentin geworden bin.»

Studium und Sport unter einen Hut zu bringen, ist schwierig und zeitintensiv. Es gab Zeiten, da hat Tamburlini bis spät in die Nacht gelernt und musste bereits nach wenigen Stunden Schlaf schon wieder ins Training. «Das kann man aber nicht lange machen. Ich habe gelernt, dass ich meinem Körper Zeit geben muss, sich zu erholen. Deshalb habe ich auch mein Trainingspensum von sieben auf sechs Tage die Woche gedrosselt», so die angehende Profigolferin.

Im kommenden Jahr hat sie ein grosses Ziel

Im Moment bereitet sie sich auf die Amateur-WM vor, welche vom 24. bis 27. August in Paris stattfindet. Es ist Tamburlinis erste Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Sie ist eine von drei Schweizerinnen, die dort mitmachen können. «Ich habe mir noch keine grossen Gedanken darüber gemacht oder irgendwelche Ziele fürs Turnier gesteckt. Wenn ich es in die Top Ten schaffe, wäre das aber ein Superresultat», sagt die 22-Jährige.

Grundsätzlich ist sie eine Person, die sich lieber kleinere Wochenziele steckt und so versucht, Schritt für Schritt besser zu werden. Trotzdem hat Tamburlini für diese Saison ein grosses Ziel: «Ich würde mich sehr gerne für das Augusta National Women's Amateur-Turnier (ANWA) qualifizieren, welches auf dem legendären Augusta-National-Golfplatz in den USA stattfindet. Dort wird auch das weltbekannte Master-Turnier durchgeführt. Im Januar ist die Selektierung und bis dahin muss ich noch ein paar Plätze in der Weltrangliste gutmachen, um teilnehmen zu können.»

Wenn Chiara Tamburlini aber weiterhin die nötige Disziplin an den Tag legen kann und sie auch bei weiteren Erfolgen am Boden bleibt, dann liegt einer Qualifikation für das ANWA und einer erfolgreichen Profikarriere nichts mehr im Weg.

