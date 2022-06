Kirchberg: Eine Lehrerin geht nach 30 Jahren in Pension

Porträt «Der Druck, der auf den Jugendlichen lastet, ist gross»: Eine langjährige Lehrerin aus Kirchberg geht in Rente – und übt Kritik am Schulsystem 30 Jahre hat Trudi Schönenberger-Hofmann an der Oberstufe in Kirchberg unterrichtet. In ein paar Tagen wird sie pensioniert. Der Abschied fällt ihr schwer, auch wenn beim Schulsystem einiges im Argen liege, wie sie sagt. Lara Wüest Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Die Jugendlichen werden Trudi Schönenberger-Hofmann fehlen. Bild: Lara Wüest

Es dringt nur wenig Licht ins Klassenzimmer von Trudi Schönenberger-Hofmann an der Oberstufenschule Lerchenfeld Kirchberg. Jemand hat die Fensterläden heruntergelassen, damit die brennende Sonne draussen bleibt. Die Schüler müssen gerade das Volumen eines Körpers berechnen, Matheunterricht. Schönenberger-Hofman sitzt am Schreibtisch und stellt Fragen. Die Schüler starren auf ihr Pult und bleiben erst mal still.

«Ich werde euch aufrufen, auch wenn ihr wegschaut», sagt Schönenberger-Hofmann und schmunzelt. Es ist die Art von Unterricht, die sie eigentlich nicht mag, Frontalunterricht. Doch in dieser Stunde lernt sie mit den Schülerinnen und Schülern für die Aufnahmeprüfung der Fachmittelschule im Herbst und geht mit ihnen alte Prüfungsfragen durch. Da geht es nicht anders. Später wird sie sagen:

«Diese Art von Unterricht ist nicht mein Stil.»

In den vergangenen dreissig Jahren, in denen Schönenberger-Hofmann an der Oberstufe in Kirchberg gearbeitet hat, verfolgte sie ein Ziel: Die Kinder besser in den Unterricht einzubeziehen und sie für diesen zu begeistern. Ein Stück weit habe sie immer auch gegen das bestehende Schulsystem angekämpft, sagt sie. Diesen Sommer wird Schönenberger-Hofmann nun pensioniert. Hat sie erreicht, was sie wollte? Die Lehrerin zuckt mit den Schultern:

«Der Unterricht ist heute fast gleich wie früher.»

Ein Kunstatelier im Dorf

Inzwischen sitzt die 65-Jährige an einem Schülerpult und erzählt, was ihr an der Schule von heute nicht gefällt. Und warum sie den Beruf trotzdem wieder wählen würde, wenn sie nochmals eine junge Frau wäre.

Jetzt ist sie nicht mehr die Lehrerin, sondern die private Trudi Schönenberger-Hofmann. Die Sozialdemokratin, die einst Präsidentin der SP Kirchberg war, in den Kantonsrat wollte und die Wahl nicht schaffte. Die Ehefrau und Mutter, die zwei Kinder grossgezogen hat. Die Hobbymalerin, die sich für ihren dritten Lebensabschnitt im Dorf ein Atelier eingerichtet hat, damit sie ihre Malsachen im Büro nicht mehr jedes Mal zusammenräumen muss.

Der strenge Blick ist einem offenen Lachen gewichen. Der Hauch an Autorität, den sie vor den Schülerinnen und Schülern ausstrahlt, hat sich verflüchtigt.

Eine Entwicklung bereitet Sorge

Wenn Schönenberger-Hofmann das Schulsystem kritisiert, betont sie stets, dass «vieles gut» sei. Trotzdem ist in ihren Augen eben auch einiges im Argen. «Der Unterricht», so die Lehrerin, «geht zu wenig auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ein.» Nach wie vor vermittle häufig eine einzelne Lehrperson allen Kindern einer Klasse denselben Stoff. Oft seien aber nicht alle Schülerinnen und Schüler auf dem gleichen Leistungsniveau.

Eine Entwicklung bereitet der Lehrerin Sorge: «Der Druck, der auf den Kindern und Jugendlichen lastet, ist gross. Viele sind überfordert.» Einen Grund dafür sieht Schönenberger-Hofmann in der Anzahl der Unterrichtsfächer. Diese hat zugenommen.

So wird heute zum Beispiel in der Primarschule zusätzlich Medien und Informatik unterrichtet. Die Englisch-Lektionen beginnen in der Primarstufe und nicht wie früher in der Oberstufe. Schönenberger-Hofmann:

«Es sind mehr Fächer. Doch die Ansprüche in jedem einzelnen Fach sind gleich hoch wie früher.»

In Wil aufgewachsen

Aufgewachsen ist Schönenberger-Hofmann in Wil. Mit drei Geschwistern in einer Arbeiterfamilie, der Vater kontrollierte in den Zügen der SBB die Billette, die Mutter arbeitete in verschiedenen Berufen. In Wil ging sie auch zur Schule.

Und sie ging gern zur Schule. Schon in jungen Jahren wusste Schönenberger-Hofmann: «Das Unterrichten möchte ich zu meinem Beruf machen.» Sie absolvierte die Lehrerinnenausbildung an der Universität Freiburg, schloss in den Fächern Mathematik, Physik, Biologie und Chemie ab.

Eigentlich hatte sie davon geträumt, Sport zu studieren und später Sportlehrerin zu werden. Sport hat in ihrem Leben stets eine wichtige Rolle gespielt, 20 Jahre lang spielte sie Volleyball. Doch die Familie fand damals, sie solle «einen rechten Beruf wählen». Schliesslich war Schönenberger-Hofmann die erste, die an eine weiterführende Schule ging.

Keine Prüfungen und Noten

Ihre Berufswahl hat Schönenberger-Hofmann nie bereut. Sie sagt:

«Ich gehe immer noch jeden Morgen gern zur Arbeit.»

Trotzdem machte sie einiges anders, als sie es im Studium gelernt hatte. Und wenn es nach ihr ginge, wären Prüfungen und Noten längst aus dem Klassenzimmer verschwunden. «Sie nehmen vielen Schülerinnen und Schülern die Freude», sagt sie.

Das ideale Schulsystem

Eine Schule ohne Prüfungen und Noten. Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht selber gestalten. Lehrpersonen, die beraten, statt beurteilen. Für Schönenberger-Hofmann wäre dies das ideale Schulsystem. Ob es je so weit kommt? Darauf weiss auch sie keine Antwort.

Nur eines ist klar: Unterrichten wird sie dann längst nicht mehr. Anfang Juli geht die 65-Jährige in Pension. Trotz der Kritik fällt ihr der Abschied nicht leicht. Sie sagt:

«Vor allem die Jugendlichen werden mir fehlen.»

Wenn das neue Schuljahr im August beginnt, wird sie mit Mann und Velo nach Rotterdam unterwegs sein. 21 Tage im Sattel, das ist der Plan. Die Reise unternimmt sie nicht nur, weil sie die neu gewonnene Freiheit auskosten möchte. Schönenberger-Hofmann wohnt gleich neben der Schule. Zu sehen, wie die Schule ohne sie wieder losgehe, sagt sie, damit hätte sie Mühe gehabt.

