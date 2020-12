Porträt «Der Beruf ist wichtiger als die olympischen Spiele»: deshalb hat ein Niederhelfenschwiler den Sport für eine Stelle als Ratsschreiber an den Nagel gehängt Marvin Flückiger war einst der jüngste Gemeindeschreiber im Kanton St.Gallen. Nun, drei Jahre später, ist fast der gesamte Gemeinderat neu – und Flückiger einer der wenigen, der sich in den politischen Geschäften noch auskennt. Lara Wüest 23.12.2020, 05.00 Uhr

Marvin Flückiger musste in seine Aufgabe als Ratsschreiber erst noch hineinwachsen. Bild: Lara Wüest

Ein bisschen war Marvin Flückiger selber überrascht, als er die Stelle als Ratsschreiber von Niederhelfenschwil erhielt. 19 Jahre war er damals alt, er hatte soeben seine Ausbildung zum Kaufmann in der Gemeindeverwaltung beendet.

Im Mitteilungsblatt sah er, dass die Gemeinde einen neuen Ratsschreiber suchte. Eine Aufgabe, die ihn reizte und so reichte er sein Dossier ein – und wurde kurz darauf der jüngste Gemeindeschreiber im Kanton St.Gallen. Schon mit 19, wenn andere einen Sprachaufenthalt irgendwo auf der Welt planen, oder den Ausgang vom nächsten Wochenende, war Flückiger klar: Im Job wollte er weiterkommen. Er sagt:

«Ich übernehme gerne Verantwortung.»

Drei Jahre ist das jetzt her, längst ist Flückiger in seine Aufgabe hineingewachsen. Und Anfang Jahr, wenn die neue Amtszeit beginnt, wird Flückiger gar einer der wenigen sein, der sich mit den politischen Geschäften in Niederhelfenschwil noch auskennt: Fast der ganze Gemeinderat samt Gemeindepräsident ist neu. Nervös macht Flückiger das nicht. «Natürlich wird es streng», sagt er, «aber auch spannend».

Ein Sprung ins kalte Wasser

An einem grauen Mittwochmorgen Anfang Dezember sitzt Flückiger in einem Sitzungszimmer im Gemeindehaus von Niederhelfenschwil. Seine Kleider sind unauffällig, sein hellblaues Hemd steckt in einer dunkelblauen Jeans, um die Hüften trägt er einen braunen Ledergürtel.

Wenn er spricht blickt er ernst und wählt seine Worte vorsichtig. Er wirkt ein bisschen älter als 22 Jahre. Womöglich liegt es daran, dass er sich mit 19 erst noch beweisen musste in seinem Job. Er sagt:

«Den Respekt musste ich mir verdienen.»

Als er die Stelle antrat, war es für Flückiger ein Sprung ins kalte Wasser. Sein Fachwissen war nicht so gross, wie es sein Job verlangte. Manchmal, so formuliert er das, sei er auch «in einen Hammer hineingelaufen». Aufgeben aber, das wollte er nie.

Diesen Kampfgeist hat Flückiger schon in jungen Jahren entwickelt. Einst war er das Nachwuchstalent der Schweizer Jungschützen. Mit neun Jahren, an den Wiler Jugendgames, hielt er zum ersten Mal eine Luftpistole in der Hand. Mit 18 schoss er sich in der Junioren Nationalmannschaft bei nationalen und internationalen Wettkämpfen auf die vordersten Ränge. Mehrmals wurde er Schweizer Meister in verschiedenen Disziplinen. Sein Ziel waren die olympischen Sommerspiele in Tokyo in diesem Jahr. Wegen Corona wurden diese inzwischen allerdings abgesagt. Flückiger sagt:

«Durch den Sport lernte ich, ruhig zu bleiben, auch wenn es nicht läuft.»

Ratsschreiber statt Olympiasieger

Dass er einst den Sport für eine Stelle als Ratsschreiber an den Nagel hängen würde, hätte Flückiger nicht im Traum gedacht. Während seiner KV-Lehre gingen das Schiessen und die Arbeit stets gut miteinander einher. Die Stunden, die er im Büro oder in der Berufsschule verpasste, weil er an einem Wettkampf teilnahm, holte er an den Abenden oder Wochenenden nach. Und eigentlich wollte er das auch als Ratsschreiber so handhaben. «Es klappte gut», sagt er.

Doch der Schweizer Schiesssport Verband sah das anders. Zusammen mit seiner neuen Stelle vor drei Jahren begann Flückiger eine Weiterbildung für Führungspersonen in der öffentlichen Verwaltung. Der Verband befürchtete daraufhin, dass das Schiessen zu kurz kommen könnte und stellte Flückiger vor die Wahl: Entweder Beruf oder Weiterbildung. Sonst dürfe er nicht ins Schweizer Nationalteam aufsteigen. «Sie wollten nicht, dass ich neben dem Schiessen zwei weiteren Tätigkeiten nachgehe», sagt Flückiger.

Die Hoffnung auf den Olympiasieg

Und so traf Flückiger eine schwere Entscheidung: Er gab das Schiessen auf. Anstatt für Wettkämpfe um die Welt zu reisen, bereitet er nun in seinem Büro im Gemeindehaus in Niederhelfenschwil die Sitzungen des Gemeinderates vor. Beantwortet die E-Mails von Bürgerinnen und Bürgern, blättert durch die Akten von politischen Geschäften. In seiner Freizeit spielt er Badminton oder geht wandern mit seiner Freundin, die früher ebenfalls in der Gemeindeverwaltung arbeitete und mit der er vor gut einem halben Jahr in eine Wohnung in Henau zog. Damit ist Flückiger ganz zufrieden. «Der Beruf ist wichtiger, als die olympischen Spiele», sagt er.

Nur manchmal schwirrt ihm der Traum vom Olympiasieg noch im Kopf herum. Der Zug, sagt er, sei noch nicht abgefahren. Schiessen könne man auch mit 30 noch als Profisport betreiben.