Porträt Der 15-jährige Ukrainer Leonid Zhuk flüchtete in die Schweiz und verfolgt nun beim FC Wil seinen grossen Traum Vor rund einem Monat flüchtete Leonid Zhuk in die Schweiz. Und das ganz alleine ohne seine Eltern. Hier wohnt er nun bei Freunden seiner Mutter und möchte beim Nachwuchs des FC Wil den nächsten Schritt in seiner noch jungen Fussballkarriere machen. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 03.06.2022, 12.00 Uhr

Leonid Zhuk trainiert fast jeden Tag, um irgendwann einmal in der Ukrainischen Fussballnationalmannschaft zu spielen. Bild: Donato Caspari

Leonid Zhuk joggt locker über den Kunstrasen im Wiler Bergholz und zieht währenddessen seine Torwarthandschuhe an. In wenigen Minuten beginnt sein Training bei der U16 des FC Wil. Er trainiert noch nicht lange im Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz mit, denn Zhuk ist erst vor einem Monat in der Schweiz angekommen.

Vor dem Training erzählt der 15-Jährige in gutem Englisch, dass er kurz nach dem Ausbruch des Krieges mit seiner Familie aus Kiew geflüchtet ist und für eine Weile in Lwiw nahe der polnischen Grenze gewohnt hat. Von dort ist er weiter nach Polen gereist und in ein Flugzeug Richtung Schweiz gestiegen. In der Nähe von Kreuzlingen leben Freunde seiner Mutter, bei welchen er momentan wohnen kann. Seine Eltern blieben in der Ukraine. Zhuk sagt dazu:

«Ich wollte immer mal im Ausland leben und Fussball spielen, leider musste es nun unter solch traurigen Umständen passieren.»

«Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir auf dem Weg in die Schweiz geholfen haben und natürlich auch der Familie, bei der ich momentan wohnen darf», ergänzt der Torhüter.

Zhuk möchte sein Land repräsentieren

Die Frage, was sein grösster Wunsch ist, beantwortet der junge Fussballer wie folgt: «Ich wünsche mir, dass der Krieg in der Ukraine und das unnötige Leiden ein Ende finden.» Es sind solche Aussagen, die zeigen, dass er um einiges reifer ist als andere in seinem Alter.

Fussballerisch ist sein Ziel, einmal in der Ukrainischen Nationalmannschaft zu spielen. Mittelfristig möchte der 15-Jährige, welcher in einem Monat 16 wird, unbedingt für die U17-Nationalmannschaft auflaufen. Um für die Nationalteams aufgeboten zu werden, ist es einfacher, wenn man bei Dynamo Kiew, Schachtar Donezk oder einem Verein im Ausland spielt. In der Schweiz bietet sich Zhuk nun die Chance diesen Sprung ins Ausland zu schaffen.

Um seine Ziele zu erreichen arbeitet der junge Torwart hart. Zuhause trainierte er fünf Mal in der Woche im Nachwuchsprogramm des FC Obolon Kiew aus der zweithöchsten Liga. Jeden Tag nach der Schule ging er voller Freude ins Training. Bis zum 24. Februar 2022. An diesem Tag rief der Ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Kriegszustand aus. Die ersten Nächte waren für Zhuk die schlimmsten:

«Ich habe zuerst gar nicht geglaubt, dass so etwas bei uns passieren kann und plötzlich hörte man die ersten Explosionen. Ich konnte zwei Tage danach nicht schlafen.»

Für ihn ist die ganze Situation immer noch unverständlich. Auch während des Trainings beim FC Wil ist es für ihn schwierig nicht an den Krieg zu denken. Trotzdem möchte er diese Chance, welche sich ihm nun bietet, nutzen. Bereits kurz nach seiner Ankunft in der Schweiz suchte er einen Fussballklub, um mittrainieren zu können und kontaktierte per Instagram den FC Kreuzlingen.

In der Schweiz kann er sich aufs Fussballspielen fokussieren

Dort durfte er ein Probetraining bei der ersten Mannschaft machen und hinterliess einen guten Eindruck. Kreuzlingens Torwarttrainer kontaktierte daraufhin die U16 des FC Wil, bei welcher er nun mindestens bis im Sommer mittrainieren darf. Um länger zu bleiben müsste Zhuk das Selektionstraining in den kommenden Wochen überstehen.

Er selbst weiss, dass er dafür noch hart arbeiten muss. «Ich bin noch lange nicht der beste hier im Team, aber ich arbeite daran und bin überzeugt, dass ich es schaffen kann», sagt der Torhüter.

Leonid Zhuk gibt während des Trainings im Stadion Bergholz Vollgas. Bild: Donato Caspari

Auf die Frage, ob er den FC Wil eigentlich schon vorher kannte, antwortet Zhuk schmunzelnd: «Nein, aber mir wurde gesagt, dass der FC Wil mit einem Ukrainischen Investor den Schweizer Cup geholt hat.» Damit liegt er richtig. 2004 war der ehemalige Ukrainische Fussballer Igor Belanow Investor bei den Äbtestädtern und verursachte so viel Chaos, dass sie kurz nach dem Cupsieg absteigen mussten. Belanow kämpft nun in der Ukraine für sein Heimatland.

Zhuk möchte momentan in der Schweiz bleiben, auch wenn seine Eltern nicht hier sind. «Das ist für mich keine einfach Entscheidung, aber hier kann ich in Ruhe zur Schule gehen und mich voll aufs Fussballspielen fokussieren.»

