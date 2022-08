Porträt «Beim FC Wil kämpft man fürs Team und bei Zürich für sich selbst»: Wil-Captain Sarah Kaufmann trifft zum Start in die Nationalliga B auf ihren Ex-Klub Die Sirnacherin Sarah Kaufmann schaffte es von der Wiler Nachwuchsabteilung bis in die Zürcher U21 und holte 2015 mit der U17-Nati Silber an der EM. Seit einigen Jahren ist sie wieder beim FC Wil und stieg mit ihm vergangenes Jahr in die NLB auf. Nun trifft sie zum Saisonstart auf ihren alten Verein. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 19.08.2022, 12.00 Uhr

Captain Sarah Kaufmann bestreitet mit dem FC Wil Frauen die Heimspiele in der Lidl-Arena. Bild: Tobias Garcia

Sarah Kaufmann steht im Anspielkreis des Stadions Bergholz und jongliert für ein Foto mit dem Fussball. Locker 100-mal tippt sie den Ball mit dem linken auf den rechten Fuss und wieder zurück. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin des FC Wil Frauen ist eine feine Technikerin, aber das ist nicht erst seit der vergangenen 1.-Liga-Saison bekannt. Mit zwölf Jahren wechselte sie von Sirnach in die Nachwuchsabteilung des FC Wil und konnte dort ihr Können gegen gleichaltrige Jungs unter Beweis stellen.

Sie wollte unbedingt für die Schweizer Nati spielen

Bereits in jungen Jahren wusste Kaufmann, dass Fussball ihre grosse Leidenschaft sein wird. «Ich bin einfach eines Tages nach dem Kindergarten nach Hause gekommen und hab meinen Eltern gesagt, dass ich Fussball spielen möchte. Und das, obwohl in meiner Familie niemand im Verein spielte», sagt Kaufmann und ergänzt schmunzelnd:

«Nach mir hat auch mein Bruder mit Fussball angefangen und mein Vater wurde Nachwuchstrainer beim FC Sirnach.»

Sie habe die beiden mit dem Fussballfieber angesteckt, so Kaufmann. Aber die Sirnacherin merkte, dass Fussball für sie mehr als nur ein Hobby sein könnte und hatte bereits in der Sekundarschule einen grossen Traum: «Ich wollte unbedingt die Matura machen und es in die Schweizer Fussballnationalmannschaft schaffen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich das zu meinem Lehrer gesagt habe.»

Um diesen Traum zu verwirklichen, wechselte sie mit 16 Jahren zum FC Zürich. «Dort spielte ich in der U16 zum ersten Mal in einem reinen Frauenteam und wurde kurze Zeit später in die Nachwuchsnati berufen. Da ich neben dem Fussballspielen aber auch noch die Matura machte, merkte ich langsam, dass ich es vermutlich nicht bis zum Profi schaffen werde. Als ich dann die Löhne der Profifussballerinnen gesehen habe, wollte ich das aber auch gar nicht mehr», sagt Kaufmann und lacht.

Ihren grössten Erfolg feierte Kaufmann mit der U17-Nati

Das grösste Highlight in ihrer Karriere stand aber noch bevor. Im Jahr 2015 ging die Mittelfeldspielerin mit der U17-Nati an die Europameisterschaften in Island. Vor der EM habe man im Team keine grossen Erwartungen gehabt, meint Kaufmann. Doch während des Turniers lief es irgendwie einfach. Die Schweiz stiess bis in den Final vor, musste sich dort aber Spanien geschlagen geben. Kaufmann konnte es kaum glauben, dass sie gerade die Silbermedaille gewonnen hatte:

«Ich habe erst in den letzten Jahren gemerkt, was für eine Leistung das war. Noch heute kommen Leute auf mich zu und sagen: ‹Ah, du hast doch damals an der U17-EM Silber gewonnen.›»

Sarah Kaufmann, Captain des FC Wil Frauen. Bild: Tobias Garcia

Nach der EM wurde sie beim FCZ in die U21 hochgezogen. Mit der höchsten Nachwuchsmannschaft der Zürcherinnen spielte sie zwei Jahre in der Nationalliga B und wechselte 2019 zurück nach Wil. Im Team von Trainer Florian Holenstein fühlte sie sich auf Anhieb wohl und wurde schnell zur Leaderin. Mit 24 Jahren ist sie Captain und Routinier. «Ich fühle mich natürlich geehrt, dass ich dieses Team anführen darf, aber ich finde, dass jede Mitspielerin diese Rolle einnehmen könnte», so Kaufmann.

In Wil steht das Kollektiv im Vordergrund

Als Mittelfeldmotor war sie in der vergangenen 1.-Liga-Saison ein Mitgrund, dass die Wilerinnen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die zweithöchste Schweizer Liga geschafft haben: «Das war ein unglaublich schöner Moment, denn wir haben diesen Erfolg als Mannschaft erreicht. Beim FC Wil kämpft man fürs Team und bei Zürich kämpfte man immer nur für sich selbst. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Vereinen.»

Nun kehrt sie am Samstag um 18.30 Uhr an ihre alte Wirkungsstätte zurück, denn der FC Wil Frauen spielt zum Saisonstart in der Nationalliga B auf dem Heerenschürli in Schwamendingen gegen den FC Zürich U21.

«Das wird sicher ein spezieller Moment sein, wieder aufs Trainingsgelände des FCZ zu gehen, denn dort habe ich einige Stunden meines Lebens verbracht und viele Leute kennen gelernt», sagt Kaufmann und meint weiter: «Weil Zürich in der NLB immer vorne mitspielen will, sind wir klar der Underdog.»

FC Wil Frauen muss sich vor niemandem verstecken

Der FC Wil Frauen hat aber in letzter Zeit einen grossen Schritt nach vorne gemacht und kann dank der neuen Kooperation mit der FC Wil 1900 AG auch professioneller trainieren. «Ich denke, dass wir in dieser Liga nicht das schlechteste Team sind und uns sicher nicht verstecken müssen. Wir werden genügend Punkte holen, um unser Ziel Ligaerhalt zu erreichen.»

Nach der Partie gegen die Zürcher U21 geht Kaufmann dann dreieinhalb Wochen in die Ferien. Fussball ist für die 24-Jährige dann eben doch nur noch ein Hobby.

Hier geht's zur Gruppenübersicht der Nationalliga B.

