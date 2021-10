Andi Qerfozi und sein Weg in die 2. Liga regio nach Bronschhofen

Porträt Aus Spass am Fussball: Andi Qerfozi war kurz vor einer Profikarriere und spielt jetzt wieder beim SC Bronschhofen Der Weg zum Fussballprofi ist schwer. Nur wenige Spieler erreichen diesen Status. Für den Bronschhofener Andi Qerfozi wäre der Kindheitstraum über einige Umwege fast in Erfüllung gegangen. Mit der «Wiler Zeitung» spricht der Fussballer über die Vergangenheit und warum er jetzt wieder in seinem Heimatdorf spielt. Lukas Tanno 14.10.2021, 19.17 Uhr

Andi Qerfozi (links) und der SC Bronschhofen mussten im Derby gegen Uzwil II bisher die einzige Saisonniederlage einstecken. Bild: Tim Frei (Bronschhofen, 2021)

Andi Qerfozi hat schon viel gesehen in der Schweizer Fussballwelt. In mehr als sieben Vereinen hat der Stürmer Erfahrungen sammeln können. Sein Talent hätte ihn fast in den Profifussball geführt. Wenn der 26-Jährige zurückschaut, weiss er selbst nicht so genau, wieso es nicht funktionieren wollte:

«Klar fragt man sich manchmal selbst, warum es nicht zum Fussballprofi gereicht hat. Trotzdem bin ich glücklich mit meiner jetzigen Situation.»

Seine ersten fussballerischen Schritte nahm Qerfozi in der Fussballschule von Werner Lichtensteiger. Beim Urgestein des FC Wil lernte er das Einmaleins des Sports und blieb bis in die U14 bei den Äbtestädter. Dann begann er die Kantonsschule in Wil und wechselte zu den A-Junioren des SC Bronschhofen. «Als ich in der Kanti war, rückte der Traum vom Fussballprofi in den Hintergrund.»

Dank eines Förderers wieder an eine Karriere geglaubt

In der Saison 2015/2016 förderte sein ehemaliger Trainer beim FC Frauenfeld, Roman Wild, Qerfozi weiter. In 38 Spielen für die Thurgauer traf der damals 19-Jährige 33 Mal. Diese Torquote in der 2. Liga interregional bescherte ihm das Interesse der U21 des FCSG, wohin Qerfozi dann wechselte.

«Dort habe ich dann das Gefühl gehabt, dass ich doch noch Profi werden könnte», sagt der Bronschhofener. Für die St.Galler lief er 18 Mal in der Promotion League auf, erzielte im Schweizer Cup für die erste Mannschaft zwei Tore und wurde in der gleichen Saison noch zu den Profis des FC Wil ausgeliehen, wo er aber nur zu zwei Challenge-League-Teileinsätzen kam.

Nach einem kurzen Abstecher zu den Grasshoppers Zürich und einigen Spielen für deren U21 fasste Qerfozi den Entschluss, seine Profifussballkarriere an den Nagel zu hängen und sich auf sein Studium zu konzentrieren. Nun studiert der angehende Oberstufenlehrer an der PH in Kreuzlingen und ist fussballerisch wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt.

Topskorer beim SC Bronschhofen

Beim SC Bronschhofen in der 2. Liga regional gilt der 1,90 Meter grosse Stürmer als Leistungsträger. In sechs Partien steuerte Qerfozi fünf Treffer bei und hat somit grossen Anteil am momentanen Erfolg der Mannschaft. Die Bronschhofener stehen nur einen Punkt hinter Leader Rapperswil-Jona II auf dem zweiten Tabellenplatz.

Für Qerfozi keine Selbstverständlichkeit: «Wir haben momentan einfach eine sehr gute Phase und erzwingen in dieser Saison auch das nötige Wettkampfglück. Knappe Spiele, die wir in den letzten Jahren verloren hätten, können wir momentan gewinnen.» Seine Rolle in der Mannschaft sieht er vor allem als Anspielstation in der Offensive. Er könne die Bälle gut festmachen und seinen Mitspielern Zeit geben aufzurücken:

«Natürlich helfe ich der Mannschaft auch gerne mal mit einem Tor, aber ich denke nicht, dass ich unersetzlich bin.»

Vergangene Woche im Spiel gegen den Leader Rapperswil-Jona II hat das Team ohne ihn Unentschieden gespielt. Nun wartet am Wochenende das Derby gegen den 3.-Liga-Aufsteiger Henau.

Trotz klaren Unterschieden in der Tabelle sagt Qerfozi: «Wir müssen auch gegen Henau konzentriert spielen. Auch wenn sie Tabellenletzter sind, nehmen wir das Spiel ernst und wollen die nächsten drei Punkte holen.» Das Regionalderby zwischen Bronschhofen und Henau findet am Samstag um 17 Uhr auf der Sportanlage Ebnet statt.