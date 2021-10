Porträt «Auch wenn ich aus Brasilien komme, fühle ich mich als Wiler»: Klublegende Fabinho spricht über seine Zeit beim FC Wil Im Jahr 1999 wechselte Fabinho von Brasilien in die Schweiz zum FC Wil. Im Gespräch verrät der Cupsieger von 2004, warum er den Fussball so liebt, wie schwer sein Start in Wil war und weshalb er mit vollem Herzblut an der Seitenlinie der Wiler U20 steht. Lukas Tanno Jetzt kommentieren 28.10.2021, 15.00 Uhr

Auf der Trainerbank im Stadion Bergholz ist Fabinho in seinem Element. Bild: Lukas Tanno

Fabinho setzt sich im Stadion Bergholz auf die Tribüne, schaut aufs Feld, wo die erste Mannschaft des FC Wil gerade unter den Augen von Trainer Alex Frei ein Konditionstraining absolviert. Fabinho fängt an, aus seinen Fussballerinnerungen zu erzählen: «Nachdem ich im Januar 1999 in die Schweiz flog, kam ich direkt hier zum alten Stadion Bergholz. Als jemand auf meine Frage, wo denn das Fussballfeld sei, antwortete, dass es direkt vor mir liege, konnte ich es fast nicht glauben. Der Platz war mit Schnee bedeckt. Dieser Moment war für mich schon ein kleiner Schock.»

Weit in der Fussballschweiz herumgekommen

Trotzdem wollte Fábio de Souza, wie Fabinho mit vollem Namen heisst, hier bleiben und dieses Abenteuer eingehen. «Zum Glück sind wir Mitte Januar direkt für eine Woche ins Trainingslager nach Portugal geflogen. Dort haben für mich Wetter und Sprache gepasst. Vielleicht hat der FC Wil extra wegen mir sein Trainingslager dort verbracht», sagt der Ex-Fussballprofi und lacht.

So startete Fabinhos Fussballabenteuer in der Schweiz. Vom FC Wil, mit dem er 2004 den Cupsieg feiern konnte, hat es den Mittelfeldspieler über den FC St.Gallen zum FC Schaffhausen gezogen. Später wechselte er im Jahr 2008 zum FC Herisau in die 1. Liga und beendete seine Profikarriere. Für ihn war der Fussball immer die grösste Leidenschaft:

«Als mir der Arzt nach der vierten Knieoperation sagte, dass ich kein Profi mehr sein kann, war das sehr schwierig für mich.»

Mit fünf Jahren hat Fabinho auf dem Bolzplatz in Rio de Janeiro diesen Sport lieben gelernt und konnte auf dem Feld seinem Charakter freien Lauf lassen. Das plötzlich nicht mehr zu können, war für den Familienvater ein harter Schlag.

Dem Verein etwas zurückgeben

Er habe sich in all den Jahren, in denen er hier lebte, nie geändert. Fabinho ist immer noch ein grosser Familienmensch und liebt es, unter Leuten zu sein. Sein brasilianisches Temperament hat er mit in die Schweiz genommen. «Neben meiner Arbeit in der Immobilienbranche gehe ich gerne in die Berge, bin immer für eine Party zu haben und verbringe viel Zeit mit meinen zwei Kindern. Sie spielen auch Fussball, aber langsam kann ich mit ihrem Tempo nicht mehr mithalten», sagt Fabinho schmunzelnd.

Und weiter sagt Fabinho:

«Der FC Wil war und ist wie eine Familie für mich. Ich habe hier viele Freundschaften geschlossen, Erfolge gefeiert und mich immer auf den Verein verlassen können.»

Deshalb habe er auch sofort zugesagt, als er vor gut drei Jahren angefragt wurde, ob er Trainer bei der zweiten Mannschaft des FC Wil werden möchte. «Ich will diesem Verein etwas zurückgeben. Auch wenn ich aus Brasilien komme, fühle ich mich als Wiler. Ich wohne hier seit Jahren und liebe diesen Ort.»

Zu seiner Funktion als U20-Trainer sagt der Brasilianer: «Wir arbeiten beim FC Wil U20 klar für die erste Mannschaft, weshalb wir auch vier- bis fünfmal in der Woche, neben den Spielen am Wochenende, Training haben. Das ist für ein Team in der 2. Liga interregional sehr viel, aber wir möchten ja diese 16- bis 19-jährigen Spieler an die Profis heranführen. Und das geht nur, wenn wir unter professionellen Bedingungen trainieren.»

Übernimmt er einmal die Wiler Profis?

Obwohl der FC Wil U20 als Bindeglied zwischen dem Nachwuchs und den Profis fungiert, ist Fabinho nach all den Jahren ehrgeizig geblieben. Der 46-Jährige kann sich durchaus vorstellen, später einmal in einer höheren Liga als Trainer zu arbeiten.

Ob das jetzt mit der Wiler U20 nach einem allfälligen Aufstieg in die 1. Liga ist oder nach dem Erlangen der Uefa-Pro-Lizenz, lässt der Brasilianer offen. «In den letzten Jahren habe ich mich beruflich weitergebildet. Jetzt habe ich wieder mehr Zeit, mich mit den Trainerdiplomen zu beschäftigen. Vielleicht fange ich im nächsten Jahr mit dem Uefa-A-Diplom an», sagt Fabinho. Wer weiss, vielleicht sieht man Fabinho irgendwann einmal an der Seitenlinie bei der ersten Mannschaft.

Der ehemalige Wiler Fanliebling hat seine Berufung gefunden. Wohin ihn seine Trainerkarriere führt, wird die Zukunft zeigen. Für Fabinho steht das Heimspiel gegen den FC Frauenfeld im Vordergrund (siehe Box). Diese Begegnung birgt auch gute Erinnerungen. Denn vor zwei Jahren fegte der FC Wil U20 die Thurgauer mit 11:2 aus dem Bergholz.

