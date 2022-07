Porträt «Als Leistungssportlerin wird man früher erwachsen»: Die 17-jährige Sprinterin Lia Thalmann über Leistungsdruck, Verletzungen und einen vollen Terminplan Beim KTV Wil Leichtathletik trainiert mit Lia Thalmann aus Zuckenriet eines der grössten Schweizer Sprinttalente. Bereits mit 17 Jahren läuft Thalmann gegen Weltklassesprinterinnen wie Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte. Trotzdem ist sie am Boden geblieben und setzt sich selbst nicht unter Druck. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 21.07.2022, 17.00 Uhr

Die 17-jährige Lia Thalmann auf der Sportanlage Lindenhof in Wil, wo sie zusammen mit Trainer Philipp Engeler trainiert. Bild: Tobias Garcia

«Ich würde kurz eine Runde einlaufen. Nicht, dass noch etwas passiert», sagt Philipp Engeler, Trainer von Lia Thalmann beim KTV Wil Leichtathletik. Die junge Sprinterin zögert kurz, läuft dann aber in Socken eine Runde auf der Tartanbahn, um sich für das anschliessende Foto aufzuwärmen.

Ein Start wird simuliert. Einer, wie ihn Lia Thalmann schon tausendmal gemacht hat. Und obwohl es nur für ein Foto ist, läuft alles sehr koordiniert ab: Die Schuhe werden präzise an den Startblock gelegt, der Pferdeschwanz nochmals angezogen und das T-Shirt zurechtgezupft. Fünfmal wird das Foto gemacht. Bei jedem Versuch das gleiche Ritual, alles passiert automatisch.

Mit 17 Jahren schon sehr erwachsen

Es sieht nicht aus, als würde die Sprinterin vom KTV Wil zum ersten Mal für ein Foto posieren, sie hat bereits Routine – mit 17 Jahren. Das kommt auch im anschliessenden Gespräch so rüber. Thalmann wirkt ruhig und überlegt, genauso wie in ihren Rennen. «Ich verspüre irgendwie keinen Druck, auch wenn ich an vielen Meetings als Favoritin starte», sagt die Zuckenrieterin und relativiert direkt:

«Klar ist es an grossen Anlässen aber nicht immer einfach, fokussiert zu bleiben, weil man Beeinflussungen von aussen nicht kontrollieren kann.»

Für dieses Foto aus dem Startblock wärmte sich Lia Thalmann auf. Bild: Tobias Garcia

Das zeugt von Reife. Für Lia Thalmann ist das aber ganz normal: «Ich denke schon, dass man als Leistungssportlerin in gewisser Weise früher erwachsen wird als andere Jugendliche. Ich muss gut organisieren können und selbstständig sein.» Ihr Trainer, Philipp Engeler, ergänzt: «Ich versuche, allen meinen Athletinnen und Athleten Selbstkompetenz beizubringen und sie nicht in ein Schema zu zwingen.»

Das fruchtet bei Thalmann. Die Medizinische Praxisassistentin schafft es bereits in jungen Jahren, Beruf, Leistungssport und Sozialleben unter einen Hut zu bringen. Neben ihrem einjährigen Praktikum, welches sie momentan absolviert, trainiert sie fünfmal in der Woche. «Das ist schon viel, aber ich mache es gerne und meine Freundinnen sind zum Glück sehr verständnisvoll. Wenn ich Training habe, können wir uns halt nur vorher oder nachher sehen», so die 17-Jährige.

Von zwei Verletzungen zurückgekämpft

Die vielen Trainings lohnen sich aber, denn Thalmann gehört zu den grössten Sprinttalenten der Schweiz. In den vergangenen Jahren hat sie das immer wieder unter Beweis gestellt. Im Herbst 2020 wurde sie erstmals Schweizer Meisterin über 80 Meter in der Kategorie U16 und im vergangenen Jahr durfte sie zum ersten Mal an den Schweizer Elite-Meisterschaften teilnehmen. Und das, obwohl Thalmanns Trainer das vergangene Jahr als «Seuchensaison» bezeichnet.

Die junge Athletin musste sich von zwei Verletzungen zurückkämpfen. Im Februar 2021 kam die Diagnose Muskelfaserbündelriss. Thalmann wurde zwar auf die Saison hin wieder fit und nahm an Wettkämpfen über 100 und 200 Meter teil, ganz verheilen konnte die Verletzung aber nie. Zum Ende der Saison hin dann der Schock: ein zwölf Zentimeter langer Faserriss im gleichen Oberschenkelmuskel.

Sprinterin Lia Thalmann vom KTV Wil. Bild: Tobias Garcia

Die Sportlerin und ihr Trainer haben sich dann dazu entschieden, die Hallensaison auszulassen und auf den Sommer hinzuarbeiten. «Das hat von uns beiden viel Geduld gebraucht», sagt Engeler. Auch für Thalmann war das keine einfache Situation:

«Die erste Verletzung konnte ich mental noch gut verarbeiten. Bei der zweiten hatte ich dann schon mehr Mühe, mich wieder zu motivieren.»

Sie fühlt sich momentan in Bestform

Trotzdem hat es sich gelohnt, der Verletzung Zeit zu geben, um ganz zu verheilen. Bereits im Mai, beim ersten Wettkampf der Saison, erreichte Thalmann die Limite für die U18-Europameisterschaften. Und auch an den diesjährigen Schweizer Elite-Meisterschaften Ende Juni schaffte Thalmann den Einzug in den Halbfinal über 100 Meter, wo sie dann gegen Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte laufen durfte.

Nur wenige Tage später flog die Zuckenrieterin nach Jerusalem an die U18-EM. Auch dort wusste sie zu überzeugen. Zweimal verbesserte sie ihre persönliche Bestzeit auf 11,76 Sekunden und verpasste den 100-Meter-Final nur aufgrund von wenigen Hundertsteln. Für Thalmann aber kein Problem: «Ich kann gut damit umgehen, dass meine Leistung immer in Zahlen gemessen wird. Ich weiss, dass ich auch ohne Finalteilnahme eine starke U18-EM gelaufen bin und immer schneller werde.»

Einer erfolgreichen Karriere steht nichts im Weg

Bereits im August und September kann Thalmann ihre gute Form erneut unter Beweis stellen. Dann tritt sie an den Schweizer Nachwuchsmeisterschaften an. «Ich fühle mich momentan sehr fit und freue mich auf die Wettkämpfe. Aber auch wenn ich in den Bestenlisten ganz oben stehe, mache ich mir keinen Druck», sagt die Sprinterin mit Blick in die Zukunft.

Es sind solche Aussagen, die zeigen, dass Thalmann bereits mit 17 Jahren die richtige Einstellung hat, um es ganz nach oben zu schaffen. Einer erfolgreichen Sprintkarriere steht also nichts mehr im Weg.

