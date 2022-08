Auf dem Areal der Heimstätten Wil gibt es eine Pop-up-Bar

Pop-up Kein Sömmeri-Ersatz: Während zweier Wochen gibt es auf dem Areal der Heimstätten Wil die Bar Summergartä Im Garten und im Gewächshaus auf dem Areal der Heimstätten gibt es zwei Wochen lang den «Summergartä». Diese Pop-up-Bar ist aber kein Ersatz für das Sömmerifest. Dieses ist nämlich vorerst auf Eis gelegt. Sabrina Manser 05.08.2022, 17.00 Uhr

Während zweier Wochen gibt es auf dem Areal der Heimstätten die Pop-up-Bar Summergartä. Bild: PD

Das Sömmerifest gibt es dieses Jahr nicht, dafür etwas Neues: Für zwei Wochen eröffnet auf dem Areal der Stiftung Heimstätten Wil die Pop-up-Bar Summergartä. Vom Mittwoch, 3. August, bis Samstag, 13. August, stehen Barbetrieb, Silent Disco, Daydance und Livemusik auf dem Programm. Bei schönem Wetter wird draussen im Garten gefeiert, bei Regen drinnen im Gewächshaus. Das Streetfood-Angebot kommt von den Heimstätten Wil.

Entstanden sei die Idee für eine Pop-up-Bar durch die Zusammenarbeit mit den Heimstätten bei einem vergangenen Anlass in deren Eventhalle, sagt Michel Staubli. Er ist der Geschäftsführer der Event- und Kommunikationsagentur Mig, die den «Summergartä» durchführt.

Die Menschen zusammenbringen

Dass auf dem Areal der Heimstätten ein solches Pop-up entsteht, hat einen besonderen Grund. «Mit dem Summergartä wollen wir Menschen in der schönen Umgebung rund um die Gärtnerei zusammenbringen», sagt Tobias Lindeke, Bereichsleiter Arbeit von der Stiftung Heimstätten Wil. «Wir hoffen, mit dem ‹Summergartä› etwas zum Abbau der Vorbehalte gegenüber Menschen mit psychischen, kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen beitragen zu können.»

Eine gute Nachbarschaft zu allen Anliegern rund um das gemeinsame Gelände der Psychiatrie St.Gallen Nord und der Heimstätten sei besonders wichtig, sagt Lindeke. Beispielsweise würde man mit der Lautstärke der Musik zurückhaltend umgehen und die Nachtruhe einhalten.

Der «Summergartä» sei ein öffentliches Angebot und solle ein breites Publikum ansprechen, so Lindeke. Entsprechend würden auch alkoholische Getränke angeboten – für die meisten eine Selbstverständlichkeit. Allerdings befinden sich auf dem Gelände der Psychiatrie St.Gallen Nord und der Heimstätten auch Menschen mit einer Suchtthematik. Lindeke sagt: «Hier ist die Stiftung Heimstätten mit der Psychiatrie St.Gallen Nord im engen Austausch, Erfahrungen werden ausgewertet und das Angebot gegebenenfalls angepasst.» Ebenso sei das Sicherheitspersonal sensibilisiert.

Im Sinne der Inklusion probiere man immer wieder neue Ansätze aus, um Räume für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zu schaffen, so der Bereichsleiter.

Kein Ersatzevent für Sömmerifest

Doch zurück zur Veranstaltung: Im August fand jeweils das dreitägige Sömmerifest statt, zuletzt vor drei Jahren auf dem Firmengelände der S. Müller Holzbau. Davor wurde jeweils auf dem Hofberg gefeiert. Der «Summergartä» sei kein Ersatzevent für das Sömmerifest, stellt Veranstalter Staubli klar.

Das Sömmeri habe ein anderes Konzept mit einer anderen Organisation und Location, sagt Staubli. Seine Agentur und der Verein Sömmeri führten den Anlass jeweils durch. «Der Platz auf dem Firmenareal war eine tolle Alternative zum Hofberg», so Staubli. Nun sei dieser Platz aber nicht mehr verfügbar.

Ob nach einem neuen Ort gesucht wurde? «Das Fest ist momentan auf Eis gelegt», sagt Staubli. «Dennoch wollten wir etwas für Wil machen.» So kam dann der «Summergartä» zu Stande.

Auch den Stadtweier beschreibt Staubli als einen passenden Ort, um etwas zu machen. Nur würden verschiedene Anläufe zeigen, dass es dort schwierig sei, etwas auf die Beine zu stellen. «Eigentlich schade für Wil, denn in anderen Städten sind solche Treffpunkte sehr beliebt», so Staubli. Seine Agentur betreibt beispielsweise auch die Pop-up-Bar Gustav Gleis in der Stadt St.Gallen oder Gustav Kahn in Romanshorn.

Ob es den «Summergartä» auch im nächsten Jahr wieder geben wird, werde sich zeigen. Staubli sagt: «Es ist durchaus denkbar, den ‹Summergartä› wieder durchzuführen, wenn das Fazit positiv ausfällt.»