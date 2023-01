Michael Grey aus Flawil veröffentlicht seine erste Single

Pop-Ballade «Happy Day» als Karrieresprungbrett: Der Flawiler Michael Grey veröffentlicht seine erste Single Vor einem halben Jahr sang der Gastronom im Duett mit Calum Scott. Dass er nun seine erste Single veröffentlicht, liegt auch an der Unterstützung des Promis. Jochen Tempelmann 04.01.2023, 12.00 Uhr

Michael Grey, wie er auf dem Cover seiner bald erscheinenden Single zu sehen ist. Bild: PD

Ein gutes halbes Jahr ist es her, da sagte der Weltstar Calum Scott zum Flawiler Gastronomen Michael Grey: «Mach was draus.» Damals hatte die SRF-Sendung «Happy Day» den britischen Balladensänger und den Flawiler mit britischen Wurzeln für ein Duett zusammengebracht. «Das war eine Initialzündung für mich», sagt Grey heute. In Kürze wird er seine erste Single veröffentlichen.