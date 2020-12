Region Pünktlichkeit der Briefstimmen: Wie viele Wahl- und Abstimmungsbriefe in der Region Wil-Toggenburg zu spät eintreffen Immer wieder wird die Befürchtung laut, in Gemeinden mit pauschalfrankiertem B-Porto würden viele Abstimmungscouverts zu spät eintreffen und daher für ungültig erklärt. Stimmt das? Und wenn ja: Was mit passiert tatsächlich damit? Simon Bernhardsgrütter 07.12.2020, 12.00 Uhr

In der Stadt Wil sind die Abstimmungsunterlagen mit einem pauschalen B-Porto frankiert. Andere Gemeinden setzen auf A-Porto. Bild: Dinah Hauser

Ist alles im richtigen Umschlag? Bin ich bereits zu spät, um brieflich abzustimmen? Das sind Fragen, welche vor dem Einwerfen des Abstimmungscouverts aufkommen können. Die Sorge, dass der Brief zu spät ankommen könnte, ist besonders präsent. Doch gibt es überhaupt einen Grund zur Sorge?

Ungültig oder zu spät, hier liegt der Unterschied

Eine Stimmabgabe, welche zu spät erfolgt, wird nicht als ungültige Stimme gezählt. Sie wird nicht erfasst und wird dadurch mit einer nicht abgegebenen Stimme gleichgesetzt. Eine ungültige Stimme hingegen wird erfasst, zählt aber nicht. Ob verspätet oder ungültig: Keine der beiden beeinflusst das Resultat der Wahlen oder Abstimmungen.

Ungültige Stimmen kommen in allen befragten Gemeinden häufiger vor als zu spät eintreffende. Die am häufigsten vorkommende Ursache dafür, dass eine Stimme als ungültig erklärt wird, ist laut Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation der Stadt Wil, dass die Wahl- und Stimmzettel nicht korrekt in die dafür bestimmten Couverts verpackt werden. Jedoch sei dies von Wahl zu Wahl und Abstimmung zu Abstimmung verschieden.

Der Anteil an ungültigen Stimmen liegt bei den befragten Gemeinden bei ungefähr einem Prozent. Mit 33 ungültigen Stimmen zu 2693 gültigen steht Flawil bei den befragten Gemeinden an der Spitze von ungültigen Stimmabgaben. Die verspäteten Stimmen würden in den Wahlen oder Abstimmungen zirka 0,2 bis 0,4 Prozent ausmachen. Da die zu spät eingetroffenen Stimmen nicht erfasst werden, sind dies nur Schätzungen. Es wird angenommen, dass es in kleineren Gemeinden um etwa verspätet eingetroffene Briefstimmen geht, in grösseren Gemeinden können es bis zu 20 sein.

Was wird dagegen unternommen?

Die Gemeinden fahren verschiedene Strategien. Während zum Beispiel in Wil oder Degersheim die Briefe per B-Post zurückgeschickt werden, so erreichen die Stimmen von Flawil die Gemeinde mit der A-Post. Bewährt sich das eine besser als das andere? Es lässt sich nicht sagen. In der Gemeinde Flawil treffen im Verhältnis zur Einwohnerzahl ähnlich viele Couverts zu spät ein. Wenn der Brief am Samstagabend im Briefkasten der Post eingeworfen wird, hilft auch A-Post nicht.

Die Gemeinden informieren ihre Bürgerinnen und Bürger, bis wann der Brief spätestens abgeschickt werden sollte und ab wann der Gang zur Urne sicherer ist. Der Gang zur Urne sei laut Aussagen vieler Gemeinden nicht sehr beliebt, jedoch gäbe es viele Bürger, die ihren Brief direkt im Briefkasten des Gemeindehauses einwerfen. Diejenigen, die zu spät brieflich abstimmen oder wählen wollten, erfahren aber nicht, dass ihre Stimme zu spät eintraf, weil diese Briefe nicht mehr erfasst werden.