Politik Digitalisierung, Energie und vier Interpellationen: Am Mittwoch tagt der Grosse Rat des Kantons Thurgau zum letzten Mal in diesem Jahr Zur letzten Sitzung dieses Jahres will der Grosse Rat des Kantons Thurgau die Traktandenliste möglichst abtragen. CVP-Kantonsrat Gallus Müller gibt eine Übersicht über die Themen. Gallus Müller 15.12.2020, 08.34 Uhr

Der Grosse Rat des Kantons Thurgau trifft sich morgen Mittwoch um 10.30 Uhr zu seiner letzten Sitzung im Jahr 2020. Diese findet wiederum in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld, coronabedingt wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit, als Halbtagessitzung statt. Es gilt, die Traktandenliste möglichst abzutragen, um so gute Voraussetzungen für den Ratsbetrieb 2021 zu schaffen.

Gallus Müller, Kantonsrat CVP, Guntershausen. Bild: PD

Als Erstes steht der Antrag von Cornelia Hasler, Aadorf und Guido Grütter, Münchwilen, «Anschub in die Digitalisierung – eine Investition in den künftigen Wohlstand» auf der Traktandenliste. Die Antragsteller fordern einen Bericht, der die Strategie «Digitaler Thurgau» definiert, welcher in einem Zeitraum von zehn Jahren einen bedeutenden Digitalisierungsschub bewirken soll. Da der Kanton aber bereits die «Strategie Digitale Verwaltung» gestartet hat, ist offen, ob sich der Rat für einen weiteren Bericht in dieser Sache aussprechen wird.

Energiekonzept und Pflanzenschutzmittel

Als Nächstes wichtiges Zukunftsthema steht das Energiekonzept Kanton Thurgau 2020 bis 2030 und die Bilanz zum Konzept zur verstärkten Förderung erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz zur Diskussion. Hier zeigt es sich, ob wir weiterhin im Energiesektor an der Spitze der Schweizer Kantone liegen sollen.

Bei der Interpellation von Toni Kappeler «Pflanzenschutzmittel in unseren Gewässern und im Grundwasser» geht es um die Belastung unseres wichtigsten Lebensmittels, dem Wasser, durch schädliche Stoffe. Der Regierungsrat hat in seiner Antwort umfangreiche Untersuchungen und Ergebnisse von Messstellen aufgezeigt. Mir erscheint es wichtig, dass wir uns der Problematik von Pflanzenschutzmitteln bewusst sind und so die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen.

Der Kanton Thurgau ist Mitglied bei der Fachhochschule Ost. In einer Interpellation wird nach der Möglichkeit eines Standortes in Frauenfeld gefragt. Zudem soll der Regierungsrat sich für eine Ansiedlung einsetzen. Für den Regierungsrat steht dabei der Raum Tänikon im Vordergrund, da dort allenfalls eine sinnvolle Kooperation mit bestehenden Forschungsinstitutionen möglich ist. Die Interpellation «Volksrechte und Meinungsbildung in den Schulgemeinden» befasst sich mit Rechten der Stimmberechtigten in einer Schulgemeinde. Wo ist eine demokratische Mitbestimmung möglich und ob beabsichtigt wird, die Muster-Gemeindeordnung für Schulgemeinde zu überarbeiten. Und schlussendlich wird noch nach den «Auswirkungen bei der Ausscheidung von Zuströmbereichen für Grundwasserfassungen» gefragt.