Daniel Gerber (FDP) ist neuer Wiler Parlamentspräsident

Politik «Auf Augenhöhe begegnen»: Daniel Gerber (FDP) wurde zum Wiler Parlamentspräsidenten gewählt Der neue höchste Wiler heisst Daniel Gerber von der FDP. Am Donnerstag wurde er mit 37 von 39 Stimmen gewählt. Der neue Vizepräsident ist Christoph Hürsch von Die Mitte. Sabrina Manser 12.01.2023, 19.23 Uhr

Der neue Wiler Parlamentspräsident, Daniel Gerber (FDP, mitte), zusammen mit seinem Vorgänger Pascal Stieger (SVP, links) und dem neu gewählten Vizeparlamentspräsident Christoph Hürsch (Die Mitte). Bild: Donato Caspari

Die Parlamentssitzung am Donnerstag stand ganz im Zeichen der Wahl des neuen Wiler Parlamentspräsidenten. Der 61-jährige Daniel Gerber von der FDP steht 2023 an der Spitze des Parlaments und ist somit höchster Wiler. Er wurde mit 37 von 39 Stimmen gewählt. Gerber löst Pascal Stieger von der SVP ab.

In seiner Rede sprach Gerber davon, wie es war, als er 1996 mit seiner Familie nach Bronschhofen kam. Sie seien anfangs Fremde gewesen und hätten schon bald mitgeredet. Das sei nicht nur gut angekommen. Dies habe sich mittlerweile geändert. Gerber war bereits in Zeiten des noch eigenständigen Bronschhofens in verschiedenen Ämtern wie etwa der GPK aktiv. Nach dem Zusammenschluss von Bronschhofen mit Wil war er in der Äbtestadt politisch aktiv. 26 Jahre sind vergangen. Der frischgewählte Parlamentspräsident sagte: «Wil wurde meine Heimat.»

Gerber will ein guter Zuhörer sein

Mit Freude und Engagement versuche er, seine Gedanken und Überlegungen in politische Debatten einzubringen. «Ich will auch hören, was politisch anders Denkende einbringen», sagte Gerber in seiner Antrittsrede. Der Austausch sei ihm wichtig. «Ich hoffe, es gelingt mir, ein guter Zuhörer zu sein.»

Er hoffe zudem, man könne in Wil wichtige Schritte für eine lebenswerte und zukunftstaugliche Stadt machen. Denn ihm liegen die gesellschaftliche Solidarität, die Wirtschaftlichkeit und die Ökologie am Herzen. Gerber ist selbstständiger Organisationsberater und Nachhaltigkeitsexperte, er engagiert sich ausserdem bei den Umweltfreisinnigen Kanton St.Gallen. Für den Parlamentsbetrieb wünscht sich Gerber, dass man sich als Menschen auf Augenhöhe begegnet, auch wenn die politische Meinung eine andere ist. Das solle auch in Zukunft so bleiben. «Lassen wir uns nicht auf eine weitere Polarisierung ein.»

Christoph Gehrig hört nach 14 Jahren auf

Auch Pascal Stieger, der mittlerweile ehemalige Parlamentspräsident, verabschiedete sich mit einer Rede. Er sprach die unterschiedlichen Herausforderungen im letzten Jahr an: die Pandemie, den Krieg, die Energiemangellage, die Inflation. Er blickte aber auch auf die schönen Dinge zurück, wie etwa den Parlamentsausflug oder die Anlässe, an denen er das Parlament vertrat.

An der Sitzung wurde zudem der neue Vizeparlamentspräsident gewählt. Es ist Christoph Hürsch von der Mitte. Er wurde mit 30 Stimmen gewählt und dürfte somit in einem Jahr höchster Wiler werden. Zudem wurde der Rücktritt von Christoph Gehrig von der Mitte nach 14 Jahren im Parlament bekannt gegeben.