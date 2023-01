Wiler Parlament in Zahlen und Fakten zum neuen Jahr

Politik 10 Mal Freisinn an der Spitze, 27 Vorstösse und 30 Jahre Guido Wick: Das sind die Zahlen und Fakten zum Wiler Politjahr Das Wiler Stadtparlament startet mit einigen Neuerungen und Wechsel ins Jahr 2023. Der etwas andere Rück- und Ausblick mit markanten Zahlen. Sabrina Manser, Simon Dudle Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Das Wiler Stadtparlament bei einer Sitzung in der Tonhalle. Bild: Sabrina Manser

Nächste Woche startet das Wiler Stadtparlament mit der ersten Sitzung ins neue Jahr – und somit in die zweite Hälfte der Legislatur 2021 bis 2024. Das Besondere an der Januarsitzung: Der neue Parlamentspräsident wird gewählt. Der offizielle Teil der Veranstaltung wird verhältnismässig kurz sein. Im Anschluss findet die Feier des neuen höchsten Wilers statt.

Hier der etwas spezielle Countdown des Wiler Politjahres mit Zahlen, die ins Auge stechen:

Guido Wick, Stadtparlamentarier, Grüne Prowil. Bild: Barbara Hauschel

Der Grüne-Politiker ist längst zum «Dinosaurier» unter den Parlamentarierinnen und Parlamentariern geworden. Seit mittlerweile genau 30 Jahren gehört Guido Wick der Wiler Legislative an – und somit ganz genau ein Jahrzehnt länger als Christoph Hürsch (Die Mitte), der am zweitlängsten im Stadtparlament politisiert. Als Wick per 1. Januar 1993 ins Parlament eintrat, gab es dieses gerade einmal seit acht Jahren. Parlamentspräsident und somit höchster Wiler war Wick in den drei Jahrzehnten übrigens nie.

Der Grünschnabel im Parlament kommt von der SVP und heisst Lukas Schobinger. Er erlebt nächste Woche seine Feuertaufe in der Tonhalle.

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben im vergangenen Jahr 27 Vorstösse eingereicht. Diese Anzahl liegt ziemlich genau im langjährigen Mittel. Besonders oft wählten die Volksvertreterinnen und Volksvertreter eine Interpellation als Mittel, insgesamt 18-mal. Hinzu kommen vier Motionen, drei Anfragen und zwei Postulate.

Besonders aktiv war die SVP. Sie reichte insgesamt neun Vorstösse ein. Dabei ging es um die städtischen Finanzen, die Vergabe der Stadtfonds-Beiträge oder die Energiemangellage. Die Grünen Prowil waren für fünf Vorstösse verantwortlich. Diese betrafen unter anderem die digitalen Angebote und die Generation 60+, die Einführung von Tempo 30 und ebenfalls die Energiesparkampagne. Fünf Vorstösse schrieb die SP. Sie beschäftigte sich mit den Freibadeintritten, der Kunst im öffentlichen Raum und einem Pilotprojekt für Tagesschulen.

Daniel Gerber, FDP, neuer Parlamentspräsident. Bild: PD

Die Tage des aktuellen Wiler Parlamentspräsidenten sind gezählt. An der Sitzung vom 12. Januar wird Pascal Stieger (SVP) das Amt an Daniel Gerber (FDP) übergeben. Mit dieser Wahl, die reine Formsache ist, wird bereits zum zehnten Mal der Wiler Freisinn den Vorsitz innehaben.

Die Parteien wechseln sich an der Spitze ab. In ziemlich regelmässiger Abfolge stand eine FDPlerin oder ein FDPler dem Parlament vor. Der bis dato letzte Parlamentspräsident der FDP war Marc Flückiger im Jahr 2019. Davor war es Adrian Bachmann, jetziger Fraktionspräsident, im Jahr 2015. Und 1997 nannte sich die heutige Bundesrätin Karin Keller-Sutter höchste Wilerin.

Reto Gehrig, zukünftiger Fraktionspräsident von Die Mitte Bild: Pd

Neuer Vizeparlamentspräsident wird kommende Woche Christoph Hürsch. Auch seine Wahl dürfte unbestritten sein. Das bedeutet, dass Hürsch im darauffolgenden Jahr, also 2024, Parlamentspräsident wird. Diese Funktionen machen es ihm unmöglich, weiterhin als Fraktionspräsident tätig zu sein. Denn die fünf Fraktionspräsidenten gehören ebenfalls dem Parlamentspräsidium an. Deshalb wird Reto Gehrig neuer Mitte-Fraktionspräsident.

