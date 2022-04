Playstation Der SC Bern verpasst auch im E-Sport die Playoffs: Vor der Playstation sass FC-Wil-Captain Philipp Muntwiler Der Fussballspieler ist auch E-Sportler beim SC Bern. Dort verpasste er am Mittwochabend die Playoffs kurz vor Schluss. Weil Philipp Muntwiler Sportler durch und durch ist, ärgert ihn das sehr. Renato Schatz Jetzt kommentieren 07.04.2022, 19.33 Uhr

Philipp Muntwiler ist Captain beim FC Wil. Und gleichzeitig auch E-Sportler beim SC Bern. Nun hat er die Playoffs nur ganz knapp verpasst. Bild: PD

Zehnter war der SC Bern, als noch eine Runde zu spielen war in der laufenden Saison der National League, der höchsten Spielklasse im hiesigen Eishockey. Das hätte immerhin noch gereicht für die Pre-Playoffs, in denen vier Teams die verbleibenden zwei Playoff-Plätze unter sich ausmachen. Doch die Berner unterlagen Lausanne mit 1:4. Weil Ambrì-Piotta zeitgleich gewann, war der SCB nur noch Elfter. Und die Saison vorbei, wo sie doch eigentlich erst so richtig hätte anfangen sollen. Wobei: Virtuell, auf der Playstation, waren die Berner weiterhin im Rennen um ein Playoff-Ticket.

Und mit ihnen Philipp Muntwiler, 35 Jahre alt. Im echten Leben: Fussballprofi beim FC Wil. Im virtuellen: Spieler der E-Sports-Abteilung des SC Bern, also jener Abteilung, die auf der Spielkonsole das bekannte Eishockey-Videospiel «NHL 22» spielt und gegen andere Klubs antritt.

Ehrgeiz mit Fussballschuhen oder Joystick

Wobei, real und virtuell, echt und unecht, Geschäftliches und Privates, so einfach lässt sich das gar nicht trennen. Der Übergang ist fliessend, gerade als Fussballer, für viele ein Traumberuf. Und dann das Engagement beim 16-fachen Eishockeymeister, wo Muntwiler mit echtem und ehrlichem Ehrgeiz dabei ist.

Dieser trägt ihn weit. Achter ist Muntwilers SC Bern, als am vergangenen Mittwochabend noch zwei Runden zu spielen sind. Das hätte gereicht für die Playoffs. Doch er unterliegt Ajoie zweimal. Und weil die anderen ihre Spiele gewinnen, ist der SCB nur noch Neunter. Und die Saison vorbei, wo sie doch eigentlich erst so richtig hätte anfangen sollen. Muntwiler sagt:

«Ich bin so hässig! Meine Kollegen sagen, ich solle es nicht so ernst nehmen. Aber ich bin Sportler!»

Und was für einer: fast 500 Spiele für St.Gallen, Luzern, Vaduz und Wil in der Challenge League oder Super League.

Philipp Muntwiler bei der 3:4-Niederlage gegen Aarau am vergangenen Freitag. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Seine Kollegen besänftigen ihn auch deshalb, weil es die erste Saison von Muntwiler als E-Sportler ist. Zuvor spielte er nur privat. Bis er anfing, Onlineturniere zu gewinnen. Auch eines, das der SC Bern ausrichtete. Muntwiler stiess bis in den Halbfinal vor. Und anschliessend zur E-Sports-Abteilung des SCB, der nicht nur auf dem Eis Probleme hat, sondern auch am Bildschirm.

Weshalb Muntwiler sagt: «Die Mannschaften im Game wurden von den Herstellern unterschiedlich bewertet. Es gibt sicher bessere als den SC Bern, etwa die ZSC Lions.» Dazu zählt auch Lausanne, der Vorjahressieger, der Muntwiler einmal 8:1 schlägt.

Stolz und Ungewissheit

Wie auf dem Eis starten auch auf der Playstation 13 Mannschaften in der National League. Muntwiler misst sich mit jedem Team zweimal, wobei die beiden Spiele jeweils am selben Tag bestritten werden. Zwölf Game-Days gibt es deshalb. Weitere kommen für Muntwiler vorerst nicht dazu. Seine Saison ist vorbei. Wie bei den Eishockeyspielern des SC Bern. «Auch deshalb hätte ich die Playoffs gerne erreicht.»

Und nun? «Ich weiss es noch nicht», sagt er, «vielleicht findet wieder ein Qualifikationsturnier statt.» Trotz des Ausscheidens ist Muntwiler stolz:

«Ich hätte nie gedacht, dass ich so gut mithalten kann. Die Gegner sind nämlich krass gut.»

Mithalten kann der Captain des FC Wil freilich auch auf dem Fussballplatz. Sein Vertrag läuft zwar aus, doch man befindet sich in Gesprächen. Eigentlich wäre das Auswärtsspiel der Ostschweizer am Samstagabend ideal, um den Playstation-Frust vergessen zu machen, um auf andere Gedanken zu kommen. Doch der zentrale Mittelfeldspieler ist gesperrt und kann um 18 Uhr in Kriens nicht mittun.

