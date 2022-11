Primarschule Rickenbach beantragt Kredit für neue Schulräume

Platznot Unterricht auf dem Gang: Warum die Primarschule Rickenbach eine alte Weberei innert kurzer Zeit zu neuen Schulräumen umbauen will An einer ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung vom 7. Dezember stimmen die Stimmbürgerinnen der Primarschulgemeinde Rickenbach über einen Kredit von rund einer halben Million Franken ab. Hat die Schule den Bau von neuem Schulraum verschlafen? Lara Wüest 21.11.2022, 05.00 Uhr

Unterricht neben WC und Garderobe: An der Primarschule Rickenbach herrscht Platznot. Bild: Lara Wüest

An der Primarschule Rickenbach ist der Platzmangel so gross, dass der Unterricht zum Teil im Gang stattfindet. Zum Beispiel der Gruppenunterricht von lernschwachen Schülerinnen und Schülern. Die wenigen Gruppenräume, die eigentlich dafür vorgesehen wären, sind oft besetzt. Auf fast allen Stockwerken stehen Stühle und Pulte neben den Türen zu den WC oder neben den Garderoben mit farbenprächtigen Jacken. Keine idealen Orte zum Lernen. Schulpräsident Leo Haas sagt:

«Es ist wirklich unbefriedigend, die Lernenden werden immer wieder von vorbeilaufenden Personen gestört.»

Leo Haas, Schulpräsident der Primarschule Rickenbach. Bild: Lara Wüest

Im kommenden Schuljahr wird sich die Situation noch verschärfen. Die Anzahl Kinder wird von 255 auf 284 steigen. Statt zehn werden es künftig elf oder sogar zwölf Klassen sein, schätzt Haas.

Deshalb will die Schule mehr Platz schaffen. Dazu will sie das Gebäude der ehemaligen Weberei Jean Kraut AG an der Mühlestrasse mieten.

An einer ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung vom 7. Dezember können die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Primarschulgemeinde über einen Kredit von 555'000 Franken für den Ausbau der Räume der Weberei abstimmen. Und über das Abschliessen eines Mietvertrags mit der Jean Kraut AG. Dessen Laufzeit betrüge mindestens zehn Jahre, mit einem jährlichen Mietzins von 220'000 Franken.

Baustart im Frühling

Noch sind die ehemaligen Webereisäle nicht viel mehr als drei hohe Hallen, die stark umgebaut werden müssten. Geplant sind drei Schulzimmer, ein grosser Gruppenraum und mehrere Büros verteilt auf drei Stockwerke. Draussen sollen ein Pausenplatz, fünf Parkplätze und Veloabstellplätze entstehen.

Einen grossen Teil der Baukosten von rund 2,4 Millionen Franken würde der Liegenschaftsbesitzer übernehmen. Die Schule müsste jedoch die Betriebseinrichtung, wie zum Beispiel die Beleuchtung, oder auch die Möbel für die Schulräume bezahlen. Nach frühestens fünf Jahren hätte sie die Möglichkeit, das Gebäude zu kaufen.

Stimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Mietvertrag und dem Kredit zu, werden die Bauarbeiten bereits im Januar 2023 beginnen. Im August soll alles fertig sein.

In dieser alten Weberei soll künftig unterrichtet werden. Bild: Lara Wüest

Ein Problem verschlafen?

Für Aussenstehende mag dieser Zeitplan streng getaktet wirken. Und manche mögen sich fragen, weshalb die Schule nicht schon früher etwas gegen die Platznot unternommen hat. Hat die Schule den Bau von neuem Schulraum verschlafen?

Leo Haas weist diesen Vorwurf zurück:

«Wir sind schon länger auf der Suche nach einer guten Lösung, hatten bis jetzt aber nichts Passendes gefunden.»

Zudem hatte die Schule Pläne: Im Sommer sollte der Dachstock des einen Schulgebäudes, das Schulhaus 1911, ausgebaut werden. Haas: «Vorübergehend hätte uns das mehr Platz verschafft. Doch in ein bis zwei Jahren wären wir vor denselben Problemen gestanden wie jetzt.» Als die Jean Kraut AG im Frühling auf die Schule zukam, war das für Haas deshalb die weitaus bessere Lösung als der Ausbau des Dachstocks.

Widerstand regt sich

Für den Schulpräsidenten überwiegen bei der neuen Lösung die Vorteile: Deutlich mehr Platz in unmittelbarer Nähe der bisherigen Schule. Das alte Webereigebäude befindet sich nur wenige Gehminuten von der Primarschule entfernt. Auch, dass die Primarschule die neuen Räume vorerst mieten würde, sieht er positiv.

«Wenn die Schülerzahlen in zehn Jahren abgenommen haben, könnten wir das Mietverhältnis einfach wieder auflösen.»

Trotzdem weiss Haas auch, dass es nicht ganz leicht werden dürfte, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vom Projekt zu überzeugen. Schon jetzt regt sich Widerstand, einige Leute sagten ihm, dass sie nicht glücklich seien, mit der Wahl des Gebäudes. Andere fragten ihn, weshalb die Schule nicht einfach einen Schulcontainer aufstelle. Ihnen antwortet er jeweils: Dafür habe es auf dem Schulareal zu wenig Platz. Zudem befürchtet er, dass die Kosten für einen Container höher ausfallen könnten, als der Umbau der Webereisäle.

Einige Stimmbürger wollten von ihm auch schon wissen, weshalb man denn nicht eines der bestehenden Schulgebäude aufstocke. «Ein solches Projekt», sagt Haas, «würde gut fünf Jahre dauern.» Den zusätzlichen Platz bräuchten sie aber jetzt.