Plattform für Kulturschaffende Über 80 Personen kamen am Montagabend zum Kulturapéro von Stadt und Ortsbürgergemeinde Wil. Christof Lampart

Der Wiler Stadtarchivar Werner Warth stellt den Besucherinnen und Besuchern historische Schriften vor. (Bild: Christof Lampart)

Der vor einigen Jahren von der Stadt Wil initiierte Kulturapéro fand mittlerweile zum siebten Mal statt und stiess auf ein grosses Interesse, fanden sich doch am Montagabend über 80 Kulturschaffende, -organisatoren und -interessierte im Baronenhaus zum gepflegten Austausch unter Gleichgesinnten ein.

Stadtpräsidentin Susanne Hartmann begrüsste die Besucherschar im Konzertsaal und betonte dabei explizit die Wichtigkeit des lokalen Kulturschaffens. Die Stadt Wil sei froh, dass sich so viele Menschen ehrenamtlich und professionell für die kulturellen Belange einsetzen würden. Das kulturelle Engagement sei nicht nur in der Gemeinde selbst spürbar, sondern strahle auch nach aussen aus. So werde die Äbtestadt mittlerweile nach St. Gallen als zweitwichtigste Kulturstadt im Kanton wahrgenommen, freute sich Hartmann. Die Tatsache, dass die kantonale Kulturkonferenz 2019 in Wil stattgefunden habe, sei Zeichen für «einen offenen und engagierten Geist», der in Wil in Sachen Kultur herrsche.

Digitale Premiere und Auslands-Ateliers

Ebenso sei es sicher für viele Kulturschaffende interessant, zu wissen, dass Wil neu der Städtekonferenz Kultur angehöre. Denn als Mitgliedstadt könne man in den nächsten Jahren Künstlerinnen und Künstlern Atelieraufenthalte im Ausland (2020 in Belgrad, 2021 in Genua) anbieten. Dass das hiesige Kulturschaffen auch in der Gegenwart angekommen sei, so Susanne Hartmann, zeige auch der Fakt, dass mit dem Hörgeschichten-Projekt «zuOhren» von Bettina Scheiflinger rund um den Stadtweier in diesem Jahr erstmals ein digitales Kunstprojekt im öffentlichen Raum der Stadt Wil realisiert worden sei.

Für den Präsidenten der Ortsbürgergemeinde Wil, Norbert Hodel, ist, obwohl er sozusagen der Hausherr des Baronenhauses und der Tonhalle ist, Kultur nicht nur auf die schönen Künste beschränkt. «Wir pflegen auch unseren 431 Hektaren grossen Wald mit einem eigenen Forstbetrieb und einen Rebberg mit rund 150 Aren». Beide Engagements brächten der Bevölkerung «grossen Nutzen», sagte Hodel, womit die Ortsbürger erfolgreich den Beweis führten, dass «Kultur und Ökologie gut unter einem Dach zusammenpassen».

Wissenswertes über kulturelle Einrichtungen

Doch das war an diesem Abend in Sachen Kultur noch nicht alles. In kleinen Gruppen bekamen die kulturaffinen Besucherinnen und Besucher in verschiedenen Räumen allerlei Zahlen und Wissenswertes über die Baronenhauskonzerte (Andrea Bosshard), der Funktion eines Tafelklaviers (Peter Zünd), historischen Schriften (Werner Warth), das Chällertheater (Christa Elser) und die Tonhalle (Florence Leonetti) präsentiert, sodass beim abschliessenden Apéro im Foyer zweifelsohne noch genügend Stoff für ausgiebige Kulturgespräche und -diskussionen vorhanden war.