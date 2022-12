140 Einsprachen gegen neue Schutzverordnung in Wil

Planrevision Zähes Ringen um Schutzverordnung: Wil muss 140 Einsprachen gegen den neuen Landschafts- und Denkmalschutz abarbeiten Einer umfangreichen Mitwirkungsphase zum Trotz endet die Planauflage der Schutzverordnung mit 140 Einsprachen. Viele Grundeigentümerinnen und -eigentümer wehren sich gegen neue Einschränkungen durch Landschafts- und Denkmalschutz. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 02.12.2022, 17.54 Uhr

Die Wiler Altstadt ist Teil des Schutzplans – doch auch auf dem restlichen Gemeindegebiet sind zahlreiche Schutzobjekte und -zonen definiert. Bild: PD

Das Thema ist überfällig: Die Schutzverordnung der Stadt Wil ist inzwischen dreissig Jahre alt. Die dazugehörigen Planungsinstrumente bestimmen darüber, welche Landschaftszonen, Bäume, Gebäude oder Ortsbilder schützenswert sind. Entsprechend basieren Landschafts- und Denkmalschutz auf veralteten Grundlagen. Doch nur weil es Zeit für einen neuen Schutzplan ist, geht das Geschäft nicht schnell vonstatten: Nach Ende der Planauflage muss die Stadt 140 Einsprachen abarbeiten.

Reizthema Eigentumsbeschränkung

Das Problem: Mit der Neuerung werden zahlreiche neue Schutzobjekte und -zonen definiert. Da die Schutzwürdigkeit immer mit Nutzungseinschränkungen einhergeht, ist der Diskussionsbedarf entsprechend gross.

Dass es zu Gegenwehr kommen würde, war der Stadt von Anfang an bewusst. Im Sommer 2021 initiierte sie daher eine Mitwirkungskampagne, in der 600 Rückmeldungen zu 430 Objekten eingingen. Vergangenen September hielt die Stadt eine eigene Pressekonferenz ab, um die zahlreichen Anpassungen vorzustellen. So wurde beispielsweise die Aufnahme des Weilers Trungen in den Ortsbildschutz aufgrund zahlreicher Einsprachen wieder gestrichen.

Doch das alles hat nicht geholfen: Als die Auflage der überarbeiteten Pläne am 22. November endete, waren erneut rund 140 Einsprachen eingegangen. Beatrice Aebi, Leiterin der Stadtplanung sowie Projektleiterin, zeigt Verständnis und fasst die Problematik zusammen:

«Eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung bedeutet immer eine Einschränkung der Gestaltungsfreiheit des Einzelnen. Allerdings gibt es ein Interesse der Allgemeinheit am Schutz wertvoller Objekte, das im Denkmal- und Naturschutz zum Ausdruck kommt.»

Landwirte sind frustriert

Gerade in den ländlichen Gemeindegebieten war die Gegenwehr gross. Ein frustrierter Landwirt, der nicht namentlich genannt werden will, macht seinem Unmut Luft.

«Die Verwaltung soll aufhören, die Bevölkerung zu bevormunden.»

Teile seiner Landwirtschaftsflächen würden mit dem neuen Schutzplan zu Landschaftsschutzgebieten. «Gewisse Kulturen darf man dann nicht mehr anpflanzen.»

In der Landschaftsschutzzone dürfe man beispielsweise keine Folientunnel mehr errichten. Finanzielle Einbussen aufgrund der eingeschränkten Bewirtschaftung wären die Folge. «Die Stadt will einen grünen Gürtel schaffen», empört sich der Landwirt über die Bevormundung. «Wir Landwirte haben ein anderes Ziel, und das verfolgen wir konsequent.»

«Die Bewirtschaftung ist mit Ausnahme der Intensivlandwirtschaft nicht eingeschränkt», kontert Stadtplanerin Aebi. Sie zeigt sich zuversichtlich, dass eine Einigung gefunden werden kann, wenn die Befürchtungen ausgeräumt werden können. Die Stadt prüfe derzeit eine Vollzugshilfe.

Status quo ist nicht haltbar

Die heftige Gegenwehr ist also kein Grund für die Stadtverwaltung, von der neuen Schutzverordnung abzurücken. «Planungsinstrumente sind etwa alle 10 bis 15 Jahre zu revidieren», erklärt Stadtplanerin Aebi. Die Pläne von Wil und Bronschhofen stammen bereits von 1992 respektive 1994. «Sie entsprechen den heutigen gesetzlichen Anforderungen schon längst nicht mehr», so Aebi. Heute seien Bundes- und Kantonsgesetzgebung deutlich schärfer.

Die neue Schutzverordnung kommt also mit Sicherheit – es wird nur noch etwas dauern. Wann die Einsprachebereinigung abgeschlossen ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Wo man sich nicht einig wird, dürfte die Diskussion vor Gericht enden: «Stufenweise werden der Stadtrat Wil, das Bau- und Umweltdepartement des Kantons St.Gallen und schliesslich die Gerichte entscheiden.»

Brisant: Gegenwehr gibt es sogar in den Reihen der politischen Exekutive. Stadträtin Ursula Egli (SVP), Vorsteherin des verantwortlichen Baudepartements, lässt sich bei den Geschäften zur Schutzverordnung von Stadtpräsident Hans Mäder vertreten.

Wie aus einer Interpellationsantwort hervorgeht, hat sie «im Lauf der Bearbeitung der Revision wiederholt Bedenken in Bezug auf die Menge und Ausweitung der Kultur- und Naturobjekte sowie eine direkte Betroffenheit bei einzelnen Schutzobjekten, insbesondere bei den Landschaftsschutzzonen, geäussert.»

