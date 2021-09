Stadt Wil schenkt allen Einwohnern ein Mobility-Abonnement

Pionierarbeit Stadt Wil schenkt allen Einwohnern die Mobility-Grundgebühr für ein Jahr Das grundlegende Ziel des Pilotprojekts ist es, möglichst mobil und mit smarten Lösungen in die Zukunft zu schreiten. Hierfür kann die Stadt auf viele Mitstreiter zählen, dies unter dem Dach von «Monamo» – Modelle Nachhaltige Mobilität. Christoph Heer 01.09.2021, 12.01 Uhr

Allen Wilerinnen und Wilern wird das Mobility-Abonnement für ein Jahr geschenkt. Bild: Claudia Meier

Es ist der «Monamo Flash #21», der am Dienstagabend im Stadtsaal über die Bühne geht. Es werden bereits umgesetzte und geplante Mobilitätsangebote gezeigt, welche für die ganze Bevölkerung, aber auch für weitere Anspruchsgruppen zielführend sein werden.

Innovative Lösungen zu Sharing, E-Mobilität, City-Logistik sowie für den Fuss- und Veloverkehr sollen zu einer höheren Lebensqualität für die Wilerinnen und Wiler beitragen. Deshalb hat sich die Stadt Wil auf die Ausschreibung als Monamo-Gemeinde beim Bundesamt für Energie beworben. Sie wird nun – zusammen mit Aarau, Riviera, Martigny und Bülach/Dietikon/Meilen – während fünf Jahren von Energie Schweiz beratend und finanziell bei der Umsetzung unterstützt.

Stand jetzt sind nur noch Aarau und Wil im Rennen. Sie erhoffen sich, die Bundessubvention von 500'000 Franken einzuheimsen. Stadtrat Andreas Breitenmoser sagt, dass sich die Stadt Wil ihre Ziele hochgesteckt hat. «Mit unseren starken Partnern haben wir bereits viel erreicht – und werden noch viel mehr erreichen.»

Erste Stadt, die Mobility-Projekt testet

Mobility stellt schweizweit Fahrzeuge zur Verfügung. Diese kann man sich für seine Fahrten mieten. Hierfür kostet ein Jahresabonnement 129 Franken, inklusive jährlicher Fahrtengutschrift von 30 Franken. Dieses Abo können sich ab sofort alle Wilerinnen und Wiler zutun; kostenlos für ein Jahr.

Anita Kirchberg (links) erörtert, was es mit dem Geschenk an alle Wilerinnen und Wiler auf sich hat. Rechts, die Moderatorin des Abends, Noëlle Fischer. Bild: Christoph Heer

«Braucht es das eigene Auto überhaupt noch?», fragt Anita Kirchberg, Leiterin Mobility Genossenschaft, in die Runde und fügt an, dass Mobility den Fokus immer mehr auf E-Mobilität lege. Wil sei für Mobility ein Pilotprojekt, was die Schweizer Städte anbelange. Unlängst war es die Hinterthurgauer Gemeinde Eschlikon, die als erste das gleiche Angebot initiierte. «Und von besagter Gemeindebehörde erhalten wir fast ausschliesslich positive Feedbacks zu unserem Angebot und der kostenlosen Abo-Lösung für ein Jahr», sagt Kirchberg.

Mobility befasst sich nun damit, mehr Informationen zu sammeln, Feedbacks einfliessen zu lassen und so ihr Angebot stetig weiterzuentwickeln. Anita Kirchberg erklärt, dass dies ein stetiger Lernprozess sei, «doch wir sind auf gutem Weg und werden die Informationsflut bis in die kleinen Gemeinden hinaus verstärken».

Am «Monamo Flash #21» wird zudem weiter fleissig Werbung betrieben. Wiler Angebote gibt es dazu viele. «ViaVelo», «Roll Wil», «Salü» (neuer Wiler Abendbus), «Catch-e» (Elektromobilität), «Citylogistik der Zukunft» oder «Coworking» (Büro Lokal Wil), tun alles, um aus der Äbtestadt eine gesunde, nachhaltige Stadt zu machen.