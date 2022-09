Die Pilzkontrollen in dieser Saison nahmen im Toggenburg zu.

Pilzsaison Zunahme bei Vergiftungsfällen durch Pilze: «Sammler benutzen eine App für die Bestimmung der Art, das ist absolut blödsinnig» Ein Pilzkontrolleur aus dem Toggenburg erzählt, wie wichtig die Kontrolle der Pilzarten ist. Gewisse Arten enthalten ein Gift, welches bei der Mischung mit Alkohol den Antabus-Effekt auslösen könnte. Noémi Sutter Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Benno Brändle kontrolliert die Pilze in Wattwil und Wildhaus. Bild: PD

Die Hauptsaison der Pilze ist im vollen Gange. Seit Ende August sind die Sammler wieder unterwegs. Ein Pilzkontrolleur vom Toggenburg und der Präsident vom Verein für Pilzkunde (VPU) Uzwil berichten über die laufende Saison.

In diesem Jahr sei die Saison bis jetzt differenziert verlaufen, sagt Ernst Gübeli, Präsident des VPU. Im heissen Sommer seien fast keine Pilze vorhanden gewesen. Erst als die Regensaison eingesetzt hat, kamen sie. «Der Steinpilz, welcher normalerweise schon Anfang August erscheint, liess sich erst im September blicken.» Momentan sei es jedoch schon fast wieder zu nass und kalt. Das Pilzsammeln sei bei solchem Wetter eher fragwürdig. «Nasse Steinpilze sind für die Küche nicht geeignet.»

Der klimatische Schock von heiss und trocken auf kalt und nass sei für die Pilze nicht geeignet. Sie mögen es, wenn das Wetter ausgeglichen ist, so wie wir Menschen auch, erzählt Gübeli. Es gibt aber auch Pilze wie der Wiesen-Champignon, welcher die krassen Wetteränderungen vertrage. Grundsätzlich sei bei dieser Art Speisepilz jedoch Vorsicht geboten, er ist leicht mit anderen giftigen Pilzen zu verwechseln.

Langjährige Erfahrung ist nötig

Viele Anfänger, die sich für das Thema Pilze interessieren, seien Besucher des Vereins für Pilzkunde in Uzwil. Jeden Montag habe der Verein einen Pilzbestimmungsabend. Die meisten würden das Thema unterschätzen. Ernst Gübeli sagt: «Bei uns kann man nicht nur konsumieren, man muss auch was dafür machen, es ist wie in der Schule. Es ist wichtig, dass man nicht nur die Speisepilze kennt, sondern auch die giftigen.»

Es gebe oftmals eine grosse Verwechslungsgefahr zwischen den Arten. Als Beispiel nannte Gübeli den Frühlingsknollenblätterpilz, welcher dem Champignon zum Verwechseln ähnlichsehe. Er sei einer der allergiftigsten Pilze, welcher bei uns in der Region vorkommt. Der Präsident sagt warnend:

«Etwa 50 bis 100 Gramm des Pilzes können für einen Menschen zum Tod führen.»

Dieser Pilz heisst Parasol und ist eine Pilzart aus der Familie der Champignonverwandten. Die Hüte können als Piccata-Schnitzel gebraten werden. Bild: PD

Es gibt Pilzsammler, die ihr Glück mit einer App versuchen. Sie soll anhand von einem meist verwackelten Foto die Pilzart bestimmen. Dies sei absolut blödsinnig, sagt der Präsident. «Es braucht so viel mehr, um eine Art zu bestimmen. Die App müsste mindestens ein paar Standarddetails abfragen.» Die Vergiftungsfälle haben durch die Apps deutlich zugenommen. «Bei allen Apps muss man zudem akzeptieren, dass der Apphersteller keine Haftung übernimmt.»

Sammelverhalten habe keinen Einfluss

Im Pilzreservat La Chanéaz bei Payerne, Kanton Freiburg, hatten Wissenschafter der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft im Jahr 1975 auf Veranlassung des Bundesrates ein Forschungsprojekt gestartet. Sie erforschten die Auswirkungen des Sammlerverhaltens auf die Pilzflora. Das Pilzreservat wurde in zwei Flächen aufgeteilt. Auf einer der Flächen wurden Pilze gesammelt, auf der anderen nicht. Im Jahr 2003 stellte man fest, dass es keine Einflüsse auf die Pilzmenge und Artenvielfalt gab.

Keine Schonzeiten und Mengenbegrenzung

Alle Schutzbestimmungen der Region Toggenburg, Wil, St.Gallen und Rorschach sind aufgehoben. Es gebe keine Schonzeit und keine Mengenbeschränkung. Ernst Gübeli sagt: «Die Mengenbeschränkung hätte man meiner Meinung nach lassen können, als eine Art Abschreckung.» Das Fehlen einer solchen Begrenzung schade nicht der Natur, aber es wäre fair gegenüber anderen Sammlern.

Jede Pilzkontrolle ist individuell

In diesem Jahr seien es mehr Kontrollen gewesen als im letzten Jahr. «Die Coronabestimmungen sind aufgehoben und viele Leute unternehmen wieder etwas», sagt Benno Brändle, Pilzkontrolleur aus Wattwil und Wildhaus. In den Kontrollen kämen momentan jeweils 5 bis 15 Leute pro Woche vorbei.

Die Pilze sollten am besten in etwas Luftdurchlässigem zur Kontrolle gebracht werden. Bild: PD

Wichtig für die Kontrolle sei, dass die ganzen Pilze mitgebracht werden. Brändle sagt: «Am besten putzt man die Pilze ein wenig beim Sammeln, damit man nicht den ganzen Wald in die Kontrolle bringt.» Zudem solle man die Arten, bei denen man sich nicht sicher sei, separat lagern. Jede Kontrolle sei individuell, aber grundsätzlich werde zuerst der ganze Korb geleert und die Speisepilze aussortiert. Anschliessend kontrolliert Brändle die Arten, welche giftig oder ungeniessbar sind. Er gebe den Leuten oftmals noch Kochtipps, wie die Kochart, Zeit und Zutaten. Denn bei gewissen Pilzen müsse man sehr vorsichtig sein.

«Das Pilzgift verschiedener Tintling-Arten kann mit Mischung von Alkohol den Antabus-Effekt auslösen.»

Dieser Effekt bringe Symptome wie Gesichtsrötungen, Hitzewallungen, Kopfschmerzen, übermässiges Schwitzen, Unwohlsein oder Schwindel mit sich. Es sei daher wichtig, die Leute zu informieren. Auf die Frage, ob es mit einem Zeitungsbericht nicht noch mehr Leute in den Wald ziehe, antwortet er: «Die Leute, die Pilze sammeln wollen, gehen so oder so, ob sie jetzt einen Bericht lesen oder nicht, spielt keine Rolle.» Der Wald gehöre allen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen