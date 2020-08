Pilotprojekt erfolgreich: Flawil führt Taxi-Angebot für Obere Gegend mit neuem Anbieter weiter Seit Anfang September 2018 werden subventionierte Taxifahrten vom Dorf Flawil in die Obere Gegend der Gemeinde oder umgekehrt angeboten. Nach Ablauf der zweijährigen Pilotphase und der öffentlichen Ausschreibung der Leistungen wird das Angebot ab 1. September 2020 neu von «Flawil Taxi» erbracht. 27.08.2020, 09.22 Uhr

Mit dem Taxiangebot werden die Obere Gegend Flawils sowie einige Weiler der Gemeinde Oberuzwil erschlossen. Bild: PD

(rkf) Die Auswertung der zweijährigen Pilotphase habe gezeigt, dass sich das Taxiangebot erfreulich entwickelt hat, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Flawil. Dies belegten die durchschnittlich mehr als vier Fahrten pro Tag, welche in die Obere Gegend Flawil und in einzelne Weiler Oberuzwils genutzt werden.