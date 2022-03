Kolumbansweg führt durch Flawil – nun wird ein Schild angebracht

Pilgerweg Der Kolumbansweg führt im Weiler Burgau vorbei: Eine Pilgerschar wird am Samstag beim Anbringen einer Plakette dabei sein Von Irland nach Italien führt der Kolumbansweg. Die 9. von 21 Etappen innerhalb der Schweiz verläuft durch den historischen Weiler Burgau, Flawil. Nun soll eine offizielle Plakette, die auf den Weg hinweist, am «Plätzli» angebracht werden. Zita Meienhofer 16.03.2022, 16.00 Uhr

Vorgesehene Anordnung der Infotafel zum Kolumbansweg und der Plakette beim «Plätzli». Bild: Matthias Wehrlin

Pilgern wird auch unter Nichtgläubigen immer beliebter. Es bietet die Möglichkeit, Abstand zum hektischen Alltag zu gewinnen und eine Auszeit in der Natur zu nehmen. Pilgern bedeutet Minimalismus und bringt den Pilger seinem Inneren näher. Wenn von Pilgern die Rede ist, fällt schnell einmal der Name «Jakobsweg», jener Pilgerweg, der in den vergangenen Jahren einen sehr grossen Bekanntheitsgrad erlangt hat.

Die neunte Etappe des Kolumbansweg führt durch den Weiler Burgau

Da gibt es allerdings auch noch einen weiteren Pilgerweg in der Region, der zwar nicht ganz so bekannt ist, aber wohl eine ebenso interessante Routenführung hat. Es ist der europäische Kolumbanskulturweg, der Via Columbani. In 21 Etappen führt der Schweizer Teil von Basel über St.Gallen nach Chiavenna. Benannt ist der Weg nach dem irischen Mönch Kolumban, der auf seiner 6000 Kilometer langen Pilgerreise von Irland nach Italien auch die Schweiz durchquert hat.

Die Columbanhöhle an der Glatt bei Burgau. Bild: Matthias Wehrlin

Auf der 9. Etappe der 500 Kilometer langen Route durch die Schweiz führt der Kolumbansweg von Magdenau nach St.Gallen. Auf dieser Strecke wandern die Pilger am Weiler Burgau vorbei. Dass Kolumban in diesem Weiler kein Unbekannter ist, davon zeugt die Tatsache, dass eine Strasse in Burgau nach Kolumban benannt wurde.

Im Weiler Burgau führt der Columbanweg – in Burgau wird die ältere Schreibweise Columban verwendet – Richtung Brückenkopf und anschliessend zur Columbanhöhle. Bild: Matthias Wehrlin (September 2021)

Kolumbansweg-Plaketten weisen den Pilgern den Weg

An den verschiedenen Orten entlang des Kolumbanswegs in der Schweiz sollen Plaketten angebracht werden. Am kommenden Samstag ist dies auch im Weiler Burgau der Fall. Die Plakette wird das «Plätzli» im Weiler zieren. Daneben wird eine Informationstafel, die von Matthias Wehrlin gestaltet wurde, aufgehängt. Wehrlin ist der Besitzer des Hauses, er wuchs darin auf.

Diese Plakette wird im Weiler Burgau den Pilgern des Weg weisen. Bild: Wolfgang Sieber

Die Plakette wird auf Initiative von Ruedi Hollenstein angebracht. Hollenstein wohnt seit mehr als drei Jahrzehnten im Weiler Burgau. Durch den ehemaligen Spitalseelsorger und regelmässigen Pilger Josef Schönauer, den er im Vorjahr beim Anlass «Weg der Konfessionen» in Flawil traf, kam Holenstein in den Kontakt mit Wolfgang Sieber aus Sargans. Sieber ist Präsident der IG Kolumbansweg, einer Interessengemeinschaft, die Teil des internationalen Netzwerks zum Kolumbansweg ist.

Das Anbringen der Plakette findet am ersten Pilgertag um Anlass «175 Jahre Bistum St.Gallen» statt

Die Plakette wird nicht im Stillen montiert. Eine Schar Pilger wird dem Anlass beiwohnen. Zum Anlass «175 Jahre Bistum St.Gallen» wurden Pilgertage organisiert. Der erste findet am kommenden Samstag, 19. März, statt. Er führt auf dem Kolumbansweg von Winkeln via Herisau und Burgau nach Magdenau. Die Pilgerschaft führt Josef Schönauer an. Gestartet wird um 8.15 Uhr in Winkeln in der Kirche Bruder Klaus oder direkt beim Bahnhof. Um etwa 13.45 Uhr wird die Pilgergruppe in Burgau sein.

Der Hinweis «bei Sankt Columban» war am alten Flawiler Kiosk am Columbansweg, in der Nähe des Brückenkopfs und des Abgangs zur Höhle angebracht. Diese Tafel wurde in den 1970er-Jahre von Lokalhistoriker Oskar Wehrlin in Auftrag gegeben. Bild: Matthias Wehrlin

Dem Anbringen der Tafeln werden auch die Pfarrer der vier Flawiler Kirchen, der katholischen, evangelischen, evangelisch-methodistischen sowie der freien Christengemeinde, beiwohnen. Die Pilgerinnen und Pilger müssen danach nicht mit leerem Magen weiterziehen. Ruedi Hollenstein sagt: «Es werden Bier und Brot ausgeschenkt, die nach dem Namen des Begleiters von Kolumban, nach Gallus benannt sind. »

Die 9. Etappe des Kolumbanswegs in der Schweiz führt von Magdenau nach St. Gallen. Bild: IG Kolumbansweg

www.kolumbansweg.ch

Von Bangor nach Bobbio Vor rund 1300 Jahren begab sich der irische Mönch Kolumban mit zwölf Gefährten, darunter auch Gallus, auf eine Pilgerreise von Bangor (Irland) nach Babbio (Italien). Dies im Sinne der «Peregrinatio pro Christo», welches eine Besonderheit des irischen Mönchtums war. Es bedeutet so viel wie «das Verlassen seiner Heimat für Christus». Der Grundgedanke dahinter ist, dass der Christ auf dieser Welt ein Fremdling sei und das Ziel der Reise durchs Leben ist das Heimkommen zu Christus im Himmel. Nach der ersten Etappe seiner Reise liess sich Kolumban im ehemaligen Burgund nieder und errichtet dort drei Klöster. Nach 20-jährigem Wirken wurden Kolumban und seine Mönche von dort ausgewiesen. Nach der Strandung mit einem Schiff in Nantes kehrte er nach Metz (Frankreich) zurück. Dort angekommen wurde ihm vom dortigen König Theudebert II. ein Missionsauftrag auferlegt. Während dieses durchquerte der Mönch Teile unserer Region. So verläuft die Etappe 9 von Wattwil nach Magdenau, die Etappe 10 von Magdenau nach St.Gallen. 612 n. Chr. erreichte Kolumban sein Ziel in Bobbio, wo er ein weiteres Kloster errichtete. Drei Jahre später starb er im Alter von 75 Jahren in Bobbio. (pd)