Plegeinitiative: Janina Yildiz unterstützd das Wiler Lokalkomitee

Pflege-Initiative «Wir werden den Patienten einfach nicht mehr gerecht» – eine Pflegefachfrau aus Wil engagiert sich für die Pflege-Initiative Die Pflege-Initiative ist umstritten. Für die Pflegerin Janina Yildiz sind die Forderungen aber der einzige Weg, um den Patienten im Alltag gerecht zu werden. Zusammen mit anderen engagiert sie sich im Wiler Lokalkomitee. Lara Wüest 06.11.2021, 05.00 Uhr

Janina Yildiz vor dem Kantonsspital Winterthur. Bild: Lara Wüest

Ein Spätdienst ist Janina Yildiz besonders im Gedächtnis geblieben. Damals arbeitete die Pflegefachfrau aus Wil auf der Unfallchirurgie am Universitätsspital Zürich. Eigentlich sollte ihre Schicht an diesem Abend um elf Uhr enden. Doch Yildiz blieb bis halb drei in der Nacht auf der Station. Ein junger Mann hatte einen schweren Unfall, Yildiz’ Kolleginnen brauchten jede Hilfe, die sie bekommen konnten. Und Yildiz half. Sie sagt: «Dieser Unfall hat alle im Team mitgenommen.»

Doch es war nicht der Unfall, der Yildiz an ihre Grenzen brachte. Das passierte, als sie gerade nach Hause wollte. Da klingelte eine alte Frau nach einer Pflegerin, weil sie aufs WC musste. Und zwar schon die halbe Nacht. Weil die Frau jedoch mitbekam, dass das Pflegeteam alle Hände voll zu tun hatte, konnte sie sich nicht dazu durchringen, um Hilfe zu bitten. Stundenlang lag sie mit voller Blase im Bett. Und das traf Yildiz, die über sich sagt, sie sei ein Herzensmensch, mitten ins Herz. Nachdem sie der Frau geholfen hatte, zog sie sich selbst auf ein WC zurück und weinte. Sie sagt:

Janina Yildiz, Pflegefachfrau aus Wil. Bild: Lara Wüest

«Das hat mir wieder einmal vor Augen geführt, dass wir den Patienten einfach nicht mehr gerecht werden.»

Es sind solche Erfahrungen, die Janina Yildiz, 27 Jahre alt, seit eineinhalb Jahren diplomierte Pflegefachfrau, dazu bewogen haben, sich im Wiler Lokalkomitee für die Pflege-Initiative einzusetzen. An einem Regentag Anfang November sitzt sie in der Mensa des Kantonsspitals Winterthur und spricht über ihren Alltag als Pflegefachfrau, über die Initiative und darüber, warum sie denkt, dass der Kompromissvorschlag von Bundesrat und Parlament nicht ausreicht.

Mit Flyern auf die Bahnhofstrasse

Gegen 20 Pflegefachpersonen aus der Region Wil, alles Frauen, wie Yildiz sagt, engagieren sich im Wiler Lokalkomitee. Jetzt, im November, wollen sie in der Wiler Bahnhofstrasse Flyer verteilen und mit den Leuten reden, um sie von einem Ja zur Pflege-Initiative zu überzeugen. Manche treten auch als Botschafterinnen auf und werben mit Slogans im Internet für die Initiative. Jener von Yildiz lautet: «Damit sich Menschen in ihren schwersten Stunden auch in Zukunft auf uns verlassen können.»

Drei Monate sind seit ihrer Spätschicht auf der Unfallchirurgie am Zürcher Unispital vergangen. Mittlerweile arbeitet die Pflegefachfrau, die in Wil aufwuchs und dort auch alt werden möchte, wie sie sagt, am Kantonsspital Winterthur. Auf der Urologie und Orthopädie und nicht mehr auf der Unfallchirurgie. Ein neues Spital also und ein anderer Fachbereich. Doch die Probleme, sagt Yildiz, seien dieselben geblieben.

«Wir alle in der Pflege leiden unter dem Personalmangel. Und zwar nicht erst seit der Pandemie.»

Diese habe den Pflegenotstand einfach in den Fokus gerückt.

Kritik am indirekten Gegenvorschlag ...

Die Pflege-Initiative will dieses Problem mit einem neuen Verfassungsartikel ändern. Bund und Kantone sollen beispielsweise dafür sorgen, dass ausreichend diplomiertes Pflegepersonal zur Verfügung steht. Dass das Pflegepersonal selbstständig, also ohne Anordnung der Ärzte, Leistungen erbringen und über die Krankenkassen abrechnen darf. Und dass Pflegeleistungen angemessen abgegolten werden.

Dass es in der Schweiz an Pflegefachpersonen fehlt, ist unbestritten. Dass die Initiative dieses Problem löst, hingegen nicht. Den Gegnern geht die Initiative zu weit. Vielen ist zum Beispiel ein Dorn im Auge, dass Lohnforderungen in der Verfassung stehen sollen.

Das sagen die Gegner Gegen die Initiative hat sich ein überparteiliches Nein-Komitee gebildet. Diesem haben sich Politikerinnen und Politiker der SVP, der FDP und der Mitte-Partei angeschlossen. Für sie geht das Volksbegehren zu weit. Ihnen missfällt zum Beispiel, dass Lohnforderungen in der Verfassung stehen. Zudem befürchten sie höhere Gesundheitskosten, wenn Leistungen direkt von Pflegenden mit den Krankenkassen abgerechnet werden können. Zwar spricht sich auch das Nein-Komitee für eine Stärkung der Pflege aus. Es hält den indirekten Gegenvorschlag jedoch für das bessere und rascher umsetzbare Instrument. Bundesrat und Parlament haben einen indirekten Gegenvorschlag ausgearbeitet. Dieser sieht vor, dass Bund und Kantone in den nächsten acht Jahren eine Milliarde Franken in die Ausbildung von Pflegefachpersonen investieren. Auch dieser soll zudem ermöglichen, dass das Pflegepersonal gewisse Leistungen selbstständig erbringen und direkt über die Krankenkasse abrechnen kann. Ein Kontrollmechanismus soll aber verhindern, dass es zu höheren Gesundheitskosten kommt.

Bundesrat und Parlament empfehlen die Initiative zur Ablehnung und das Parlament hat einen indirekten Gegenvorschlag ausgearbeitet, der bei Ablehnung der Initiative in Kraft tritt. Dieser Gegenvorschlag greift zentrale Punkte der Initiative auf. Zum Beispiel, dass mehr Geld in die Ausbildung von Pflegenden fliesst.

Doch Yildiz und den Initiativbefürwortern reicht das nicht. Yildiz sagt:

«Der Prozentsatz der Leute, die aus dem Beruf aussteigen, weil sie nach fünf oder zehn Jahren ausgebrannt sind, wird mit dem indirekten Gegenvorschlag nicht schrumpfen.»

Dafür brauche es nicht nur mehr Pflegepersonal, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen.

Verdienen Sie den wirklich so wenig, Frau Yildiz? «Das nicht», sagt die Pflegefachfrau. Aber im Vergleich zu dem, was sie leiste, sei es zu wenig, findet sie. Yildiz spricht von der Verantwortung, die Pflegefachpersonen tragen, schliesslich gehe es um Menschenleben. Von Doppelschichten, weil Arbeitskollegen krank wurden. Von den Überstunden, die fast jeden Tag anfallen, weil es zu viele Patienten sind und man ihre Bedürfnisse nicht einfach auf den nächsten Tag verschieben könne.

Und sie spricht auch von rechtlicher Absicherung. Sie sagt:

«In der Realität erbringen Pflegefachpersonen schon jetzt gewisse Leistungen selbstständig, auch wenn sie das nicht dürften.»

Als Beispiel nennt sie das Verabreichen von Schmerzmitteln. Sie sagt: «Auch das müsste eigentlich ein Arzt anordnen. Aber wenn ein Patient Schmerzen hat und der Arzt nicht erreichbar ist, geben wir auch einmal selbstständig ein Dafalgan ab.» Dafür, sagt sie, seien sie ja ausgebildet.

... und am Initiativtext

Auch Yildiz ist nicht mit allen Punkten der Initiative einverstanden. Sie findet es zum Beispiel nicht gut, dass im Initiativtext nur von der Pflege die Rede ist und nicht von allen Gesundheitsberufen. Die seien schliesslich genauso betroffen. Trotzdem, sagt Yildiz, sei sie der beste Weg, um den Pflegenotstand zu beheben. So wie jetzt könne es nicht mehr weitergehen.

An manchen Tagen weiss die 27-Jährige und mit ihr das ganze Team bereits zu Schichtbeginn, dass das, was erledigt werden sollte, nicht zu schaffen ist, weil es einfach zu viele Patienten sind. Yildiz versucht dann, wenigstens das Nötigste zu machen. Cremt die Stellen einer Patientin ein, die sie wund liegen könnte, anstatt ihr aus dem Bett zu helfen. Macht bei einem anderen bloss die Intimpflege, anstatt ihn ganz zu waschen. Yildiz sagt:

«Ich konzentriere mich auf das medizinisch Relevante. Für das Wohlbefinden der Patienten habe ich keine Zeit.»

Gerade das sei aber für die Genesung häufig genauso wichtig.