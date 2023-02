Die Stelle Wiler Stadtpfarrers ist immer noch vakant -weshalb?

Auch in den Kirchgemeinden der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen werden Pfarrerinnen oder Pfarrer gesucht. Allerdings scheint die Lage nicht so prekär zu sein wie bei den Katholiken. Zurzeit sind zwei Stellen im Raum Gossau-Wil-Toggenburg ausgeschrieben. In Nesslau ging der Pfarrer in Pension. Deshalb wird dort per sofort eine Nachfolge gesucht. In der Kirchgemeinde Unteres Neckertal wird zur Vervollständigung des Teams eine Pfarrerin oder ein Pfarrer für 80 Stellenprozente auf den 1. Juli gesucht. (zi)