Die Suche geht weiter: Wiler Stadtpfarrer-Stelle bleibt vakant

In der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg dauerte die Pfarrvakanz nicht einmal ein Jahr: An Heiligabend wurde in Wattwil Pfarrer Michael Pfiffner ins Amt eingesetzt. Derweil wartet Wil weiter. Auch nach zweieinhalb Jahren steht kein Stadtpfarrer in Aussicht.

Andrea Häusler 28.12.2021, 17.00 Uhr