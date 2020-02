Pfarradministrator Gregory Polishetti verlässt Seelsorgeeinheit ONN Die drei Pfarreien Oberbüren, Niederbüren und Niederwil verlieren ihren Seelsorger. Pater Gregory hat beim Bischof die Demission eingereicht. Andrea Häusler 13.02.2020, 14.50 Uhr

Pater Gregory Polishetti hatte seine Tätigkeit im Seelsorgerverband ONN im Februar 2018 aufgenommen. Bild: PD

Pater Gregory Polishetti wird diesen August nach neun Jahren Einsatz in der Schweiz und gut zweijähriger Tätigkeit in der Seelsorgeeinheit Oberbüren, Niederbüren und Niederwil einen sechsmonatigen Heimaturlaub in Indien antreten. Offen ist, ob er hernach in die Seelsorgeeinheit ONN zurückkehren wird. Jedenfalls hat Pater Gregory beim Bischof seine Demission als Pfarradministrator der drei Pfarreien eingereicht, schreibt der Verwaltungsrat des Zweckverbands in einer Mitteilung. Pater Gregory hatte im Februar die Nachfolge von Erich Schädler angetreten.