Parteilandschaft

Bei den Kantonsratswahlen wie auch bei der Wahl des Nationalrats hatten die Grünen überdurchschnittliche Sitzgewinne zu verbuchen. Auf kommunaler Ebene war dies jedoch nicht der Fall. «Die Grünen sind bisher hauptsächlich ein urbanes Phänomen», sagt Patrick Aeschlimann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am OOZG Zentrum für Gemeinden. Das erklärt wohl, weshalb die Partei in den ländlichen Gebieten der beiden Wahlkreise nur sehr bescheiden oder gar nicht vorhanden ist.

Daniel Bosshard, Präsident Grüne des Kantons St.Gallen, ist sich bewusst: «Grundsätzlich ist es in den ländlichen Gemeinden, in denen die bürgerlichen Parteien dominieren, für die Grünen (und auch für die SP und GLP) schwierig, Fuss zu fassen.» Doch mit Blick auf die kommenden Wahlen erklärt Bosshard: «Im Wahlkreis Toggenburg sind die Grünen in keiner Gemeinde für die Wahl in die Exekutive angetreten. Dies soll sich in Zukunft aber ändern und zu diesem Zweck wird aktuell unsere Regionalpartei Grüne Toggenburg neu belebt.» Im Wahlkreis Wil widerspiegelt sich bei den Gemeindebehörden die gleiche Situation. Die Grünen haben in keiner Gemeindebehörde Einsitz.

Ein anderes Bild zeigt der Blick in die Zusammensetzung des Wiler Parlaments, der Wiler Legislative. Von den 43 Sitzen besetzen sechs die Grünen Prowil mit den Jungen Grünen. Dies habe wohl auch damit zu tun, dass die Grünen in Wil gut verankert seien und vom städtischen Umfeld, vom urbanen Pol profitieren können, so Aeschlimann. Bis zum Jahresende waren die Grünen sogar im Stadtrat vertreten. Daniel Stutz wurde dann, wie einige andere Stadträte, abgewählt. «Insofern hat das Ergebnis der Stadtratswahlen nichts mit den Grünen zu tun, sondern ist schlicht dadurch zu erklären, dass der grüne Stadtrat das anspruchsvollste Departement übernehmen musste», erklärt Daniel Bosshard den Sitzverlust der Grünen im Wiler Parlament. (zi)