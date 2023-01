E-City-App: SVP im Streit mit Wiler Stadtpräsident

E-City-App Wahlkampfmanöver oder legitime Vorwürfe? Der Zwist zwischen Stadtpräsident Hans Mäder und der SVP Wil nimmt kein Ende Vor einem Monat machte die GPK zahlreiche Ungereimtheiten zur E-City-App publik. Aus den Reihen der SVP war die Kritik besonders laut. Nun erhöht die Volkspartei den Druck mit einer parlamentarischen Anfrage. Der Stadtpräsident schweigt. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Stadtpräsident Hans Mäder (rechts) an der Parlamentssitzung vom 12. Januar. Bild: Donato Caspari

Seit dem 23. Dezember ist es ruhig um den Wiler Stadtpräsidenten Hans Mäder. Am Tag vor Weihnachten veröffentlichte die Geschäftsprüfungskommission ihren Bericht, in dem sie seinen Umgang um die E-City-App als «unbegreiflich und höchst problematisch» bezeichnet. Der Stadtrat nahm Stellung, Hans Mäder schwieg.

Öffentlich äusserte sich der Stadtpräsident einzig in einem Interview in den «Wiler Nachrichten» zur E-City-Affäre: Der Stadtrat hätte seine Lehren gezogen. Inhaltlich vorwerfen könne man ihm nichts. Mehr sagte er auch dort nicht zu den Ungereimtheiten. In einer neuen parlamentarischen Anfrage zieht die SVP eine andere Schlussfolgerung aus dem GPK-Bericht. Darin hakt der Fraktionspräsident Benjamin Büsser noch einmal nach.

Verschiedene Sichtweisen einer Affäre

Der Stadtpräsident soll gemäss dem GPK-Bericht parlamentarische Prozesse umgangen haben, um die neue App für die Stadt mehr oder weniger im Alleingang durchzuboxen – und zwar mit Hilfe eines Unternehmens, dessen Inhaber er ist. Der Katalog an Vorwürfen umfasst unter anderem Missachtung der Finanzbefugnisse, mangelhafte Entscheidungs- und Informationsprozesse im Stadtrat, Aushebelung der Budgetprozesse und fehlende politische Sensibilität.

Benjamin Büsser, Fraktionspräsident der SVP. Bild: PD

Angesichts dieser Vorwürfe der GPK stellt Benjamin Büsser eine provokative parlamentarische Anfrage: «Politischer Realitätsverlust beim Stadtpräsidenten?». Mäders Aussage, er habe sich inhaltlich nichts vorzuwerfen, stösst beim SVP-Politiker auf Verwunderung. Büsser verweist auf die lange Liste der Unregelmässigkeiten, für die der Stadtpräsident die direkte oder indirekte Verantwortung trage.

Daher möchte Fraktionspräsident der SVP beantwortet haben, wie der Stadtrat den vermeintlichen Widerspruch zwischen Mäders Aussage und dem GPK-Bericht erkläre.

Wahlkampfmanöver oder Ablenkungsversuch?

Die SVP hatte bereits früh eine parlamentarische Untersuchungskommission ins Gespräch gebracht, die es aber bis heute nicht gibt. Ende Monat entscheide die Fraktion, wie es damit weiter gehe, erklärt Büsser auf Anfrage.

Mäder wiederum hatte bereits in den «Wiler Nachrichten» vermutet, dass die harte Rhetorik der SVP im Zusammenhang mit dem Wahlkampf stünde. «Ich weise solche Vorwürfe an meine Fraktion in aller Härte zurück», sagt Büsser. Angesichts der Vorwürfe und des «politischen Realitätsverlusts» habe er seine Fragen gezwungenermassen stellen müssen.

In der Anfrage wird der Vorwurf dann auch retourniert: Mäders Kritik, ein Wahlkampfmanöver zu vermuten, sei wiederum nichts anderes als ein Versuch, von seinem Fehlverhalten abzulenken. Wie der Stadtrat den Sachverhalt beurteile, möchte die SVP als Zweites vom Stadtrat wissen.

Der Stadtrat wollte sich hierzu nicht äussern, ehe die Anfrage offiziell beantwortet wurde. Und Hans Mäder schweigt. Auch nach mehreren Anfragen wollte der Stadtpräsident bis heute gegenüber dieser Zeitung nicht Stellung nehmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen