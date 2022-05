Uzwil: Referendum gegen Ausweitung der blauen Zone

Parkplätze Uzwils Bürgerschaft ergreift das Referendum gegen die Ausweitung der blauen Zone Ein Komitee wehrt sich in Uzwil gegen die geplante zusätzliche Parkplatzbewirtschaftung. Es reichte an der Bürgerversammlung vom Montagabend die nötigen Unterschriften für ein Referendum ein. Weiter wurden drei Anträge angenommen. Larissa Flammer 31.05.2022, 00.29 Uhr

Der Gemeinderat will die blaue Zone in Uzwil und Niederuzwil ausweiten. Bild: Bruno Kissling

Die 225 anwesenden Stimmberechtigten an der Uzwiler Bürgerversammlung vom Montagabend waren in Redelaune. Rund zehn Wortmeldungen zu verschiedensten Themen gab es während des Traktandums Umfrage. Darunter auch solche, die für die Öffentlichkeit weniger relevant waren, was durch ungeduldige Zwischenrufe aus dem Saal zum Ausdruck gebracht wurde. So dauerte es gut eindreiviertel Stunden, bis das Bürgerbier serviert werden konnte.

Toni Frei reichte ein Referendum gegen das Uzwiler Reglement über das Parkieren auf öffentlichem Grund ein. Das «Komitee für ein vernünftiges Parkierungsreglement» hatte 764 Unterschriften gesammelt, 500 wären nötig gewesen.

Gemeindepräsident Lucas Keel (links) nimmt die Unterschriften von Toni Frei entgegen. Bild: Larissa Flammer

Die geplante Änderung im Reglement würde die Grundlagen schaffen für eine Erweiterung der blauen Zone. Der Gemeinderat will damit Rechtssicherheit schaffen, wo parkiert werden darf – und wo das eigentlich aufgrund der Bestimmungen heute schon verboten wäre, etwa weil Durchfahrtsbreiten für Rettungsdienste nicht gewährleistet sind. Die erweiterte blaue Zone soll auch dazu dienen, Bewirtschaftung und Nutzung von Parkplätzen zu vereinheitlichen.

Das Komitee findet es übertrieben, dass aufgrund weniger schwarzer Schafe nun alle Parkierenden in Sippenhaft genommen werden, sagte Toni Frei gegenüber dieser Zeitung. Er stört sich vor allem an der Bewirtschaftung. Anwohnende ohne Zugang zu einem Privatparkplatz – Tiefgaragenplätze seien kaum verfügbar – müssten künftig eine Jahreskarte zahlen, ohne sicher jeden Tag einen Parkplatz in der blauen Zone vorzufinden.

Die Reglementsänderung bringe keinen Mehrwert, nur weniger Parkplätze und mehr Kosten für Geringerverdienende – «während von der Steuersenkung vor allem die Gutverdienenden profitieren», sagt Frei.

Ist das Referendum gültig, kommt es zu einer Volksabstimmung. Das Komitee erhofft sich dann ein Nein, damit das Reglement überarbeitet werden kann. Gemeindepräsident Lucas Keel nahm an der Versammlung inhaltlich noch keine Stellung zum Referendum.

Remo Wirth, Präsident Die Mitte Uzwil, reichte zwei Anträge zur Verkehrssituation an der Marktstrasse ein. Die Lärmbelastung dort wurde im Vorfeld der Abstimmung über die ARA Thurau thematisiert. Wirth sagte: «Ich war hässig, mit welcher Dreistigkeit Falschmeldungen über Gratismedien und Hochglanzflyer verbreitet wurden.» Das Verkehrsproblem habe nichts mit der ARA zu tun.

Im Bewusstsein, dass die Belastung an anderen Strassen höher sei, stellte Wirth dennoch zwei Anträge. Der Gemeinderat wurde erstens aufgefordert, mögliche kurzfristige Massnahmen zur Reduktion der Lärmbelastung zu untersuchen und umzusetzen. Und zweitens soll er langfristige Massnahmen für eine alternative Erschliessung der Industrie Nord analysieren.

Der Gemeinderat sei ohnehin an diesen Aufgaben dran, sagte Lucas Keel. Beide Anträge wurden grossmehrheitlich angenommen.

Ebenfalls von Die-Mitte-Präsident Remo Wirth kam der dritte Antrag des Abends: Der Gemeindepräsident soll die Möglichkeit einer Begegnungszone auf der Lindenstrasse prüfen und ein Verkehrskonzept vorlegen. Denn auf der Strasse, an der unter anderem die Migros mit Tiefgarageneinfahrt, das Gemeindehaus und ein Bildungszentrum liegen, komme es immer wieder zu unschönen Begegnungen zwischen Fussgängern und Autofahrern. Dieser Antrag wurde knapp angenommen.

Die Jahresrechnung der Gemeinde Uzwil weist ein Plus von knapp 14,2 Millionen Franken aus. Der grosse Ertragsüberschuss hat hauptsächlich mit einer Neuschätzung der gemeindeeigenen Baulandreserven im Rossmoos zu tun. Ohne diese schliesst die Rechnung rund 3,5 Millionen Franken im Plus ab.

Der Gemeinderat beantragte, den effektiven Überschuss von 3,5 Millionen Franken in die Ausgleichsreserve zu legen. Die restlichen 9,1 Millionen Franken erhöhen das Eigenkapital der Gemeinde. Die Stimmberechtigten genehmigten die Jahresrechnung ohne Diskussion.