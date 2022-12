Uzwil: Rentnerin fürchtet, sie kann nicht mehr mit Münz parkieren

Parkplätze Rentnerin aus Henau befürchtet, dass Parkuhren in Uzwil künftig kein Münz mehr akzeptieren – die Gemeinde dementiert Ursula Andrighetto ist zu Ohren gekommen, dass an Parkuhren in Uzwil künftig nur noch per App bezahlt werden kann. Die Gemeinde gibt teilweise Entwarnung, sagt aber auch, dass die Digitalisierung kaum aufzuhalten sei. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 16.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ursula Andrighetto aus Henau befürchtet, dass in Uzwil künftig nur noch bargeldlos bezahlt werden kann. Bild: Alain Rutishauser

Ursula Andrighetto wird in zwei Monaten 80 Jahre alt. Sie wohnt in Henau, fährt aber seit ihrer Pensionierung vor 16 Jahren alle drei bis vier Wochen ins Zentrum von Uzwil, um in der Bibliothek Bücher auszuleihen. Im Sommer benutzt sie jeweils das Velo, doch nun, da der Winter auch in Uzwil Einzug hält, fährt sie mit dem Auto.

Nun ist Andrighetto das Gerücht zu Ohren gekommen, dass künftig an Parkuhren in Uzwil nur noch bargeldlos bezahlt werden könne. Sie ist besorgt und sagt: «Da ich keine Kreditkarte besitze, kann ich die App zum Parkieren nicht auf mein Handy laden. Heisst das, ich kann keine Bücher mehr ausleihen?» Wenn das wirklich stimmt, werde sie wohl nach Niederuzwil, Oberbüren oder Zuzwil fahren müssen. Sie fügt an: «Schade, mir gefällt es nämlich sonst sehr gut hier!» Andrighetto parkiert normalerweise an der Neudorfstrasse in Uzwil, vis-à-vis der früheren Migros.

An vielen Parkuhren kann weiterhin mit Bargeld bezahlt werden

Doch ist das wirklich so, dass in Uzwil künftig nur noch bargeldlos an Parkuhren bezahlt werden kann? Urban Widmer, Projektleiter Bau der Gemeinde Uzwil, gibt auf Anfrage Entwarnung:

«An der Neudorfstrasse hat es eine Parkuhr, bei der Barzahlung möglich ist. Da ist aktuell nichts angedacht, diese zu entfernen.»

Thomas Stricker, Verwaltungsleiter der Gemeinde Uzwil. Bild: PD

Von den insgesamt 17 Zonen der Parkplatzbewirtschaftung in Uzwil sei lediglich in vier Zonen nur bargeldlose Zahlung möglich, wie Verwaltungsleiter Thomas Stricker auf Anfrage sagt. Eine dieser Zonen sei die Fabrikstrasse, welche aber fast ausschliesslich von Mitarbeitenden der Industrie genutzt werde; unter anderem die Bühler Holding AG und die Benninger Guss AG haben dort ihre Niederlassungen. Und Stricker sagt: «In unseren kleinräumigen Verhältnissen kann auch auf benachbarte Zonen ausgewichen werden, wo Münzzahlung möglich ist.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

(schwarz = Bargeld akzeptiert, rot = nur bargeldlos möglich)

An den restlichen Standorten in Uzwil – bei der Badi, dem Gemeindesaal oder dem Marktplatz – werde Bargeld weiterhin akzeptiert. Stricker fügt an: «Generell geht der Trend auch dort in Richtung bargeldlose Zahlung. Der Anteil Nutzerinnen und Nutzer, die bargeldlos zahlen, steigt an, die Münzzahlung geht zurück.»

Ursula Andrighetto ist erfreut darüber, dass sie auch weiterhin in Uzwil parkieren und in die Bibliothek gehen kann. Sie sagt:

«Ich bin digital einfach nicht mehr so auf der Höhe. Doch auch die älteren Leute sind Teil der Gesellschaft.»

Andrighetto fährt seit ihrer Pensionierung vor 16 Jahren regelmässig mit ihrem blauen Citroën nach Uzwil, um Bücher auszuleihen. Bild: Alain Rutishauser

Gemeindepräsident Lucas Keel: «Digitalisierung ist die Realität»

Ihre Anfrage hat Andrighetto auch an den Gemeindepräsidenten Lucas Keel geschickt. Er hat bestätigt, dass er Ursula Andrighetto persönlich Antwort geben will. Er gibt allerdings auch zu bedenken, dass die Digitalisierung schlicht Realität sei, die Umstellung aber machbar sei. Als erfolgreiches Beispiel nennt er die Covid-App. «Möglicherweise will man das von einem Gemeindepräsidenten nicht hören. Man hätte lieber, wenn er verspricht, dass alles bleibt, wie es ist», sagt Keel. Das wäre aber nicht ehrlich und wohl kaum im Sinn des grossen Ganzen. Er könne die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde nicht vor Veränderungen schützen.

Lucas Keel, Gemeindepräsident von Uzwil. Bild: PD

«Auch meine 81-jährige Mutter lernt, wie ihr Tablet funktioniert, weil sie Fotos anschauen, chatten oder die Videokonferenz mit ihren Enkeln nutzen will.»

Es sei eine Frage der Motivation und neue Fähigkeiten zu erwerben, könne auch Spass machen. Die Gemeinde Uzwil unterstützt darum beispielsweise die Pro Senectute, welche gute Kurse anbietet. «Und wer bei einem Geschäftsvorgang mit der Gemeinde nicht zu Rande kommt, dem wird geholfen», sagt Keel.

Für Menschen, die aufgrund der zunehmenden Digitalisierung vom öffentlichen Leben ausgeschlossen würden, müsse man Lösungen suchen. Dem Gemeinderat sei diese Gefahr bewusst, er habe aber keine konkreten Hinweise, dass grosser Handlungsbedarf bestehe. Keel sagt: «Aus der Coronakrise haben wir gelernt, dass die Zivilgesellschaft besser funktioniert, als wir dachten.»

Ursula Andrighetto ist an diesem Freitag, dem 16. Dezember, voraussichtlich das letzte Mal in diesem Jahr in Uzwil, um Bücher auszuleihen. Als sie die Menschen beobachtet, wie sie allesamt ihr Kleingeld in die Parkuhr schieben, fühlt sie sich in ihrer Meinung bestätigt. «Es gibt eben doch noch genug Leute, die mit Bargeld zahlen.» Dann holt sie die Bücher zum Zurückgeben aus ihrem blauen Citroën. «Am liebsten lese ich Krimis oder historische Bücher, Liebesromane weniger», sagt Andrighetto und lächelt. Dann vergräbt sie die Hände in ihrem Wintermantel und macht sich auf in Richtung Bibliothek.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen