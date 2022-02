Mobile Bauten und Heizpilze für Wiler Gastronomen erlaubt

Pandemie Mobile Bauten und Heizpilze sind für Wiler Gastronomen grundsätzlich erlaubt – nur ist es dafür jetzt zu spät SVP-Stadtparlamentarier Andreas Hüssy fragte den Stadtrat nach Unterstützung für Gastronomen an. Mobile Bauten ohne Bewilligung und Heizstrahler könnten Restaurants durch den Winter helfen. Was die Stadt dazu sagt. Sabrina Manser 02.02.2022, 16.00 Uhr

Mobile Bauten und Heizpilze sind vergangenen Herbst in der Stadt St.Gallen aus dem Boden gesprossen. Auch in Wil wäre es möglich gewesen, nun ist es dafür zu spät. Bild: Michel Canonica

Eine Holzhütte hier, ein Chalet dort: In St.Gallen erweiterten Gastronomen mit Holzbauten ihre Betriebsfläche. Nun werden bereits erste Hütten abgebaut, zu unrentabel seien sie oder die Bewilligung von drei Monaten sei ausgelaufen. Ob Wiler Gastronomen in den restlichen Wintermonaten noch in das «Hüttenfieber» kommen? Gesetzlich gesehen, wäre es zumindest möglich.

Werden Vorschriften wie Grenz- und Strassenabstände eingehalten, können zum Beispiel Zelte auf Terrassen ohne Bewilligung aufgestellt werden, aber nur für maximal drei Monate pro Jahr. Im Bereich der Altstadt oder anderen Ortsbildschutzgebieten sind aber solche Vorhaben baubewilligungspflichtig. Da die Restaurants diesen Winter im Innenbereich betrieben werden können, ist der Ermessensspielraum für den Aussenbereich enger geworden. Dies schreibt der Stadtrat in einer Antwort auf eine Anfrage von Andreas Hüssy, SVP-Stadtparlamentarier.

Mehr Unterstützung für Gastronomen

Gastronomen brauchen Unterstützung, so Hüssy in seiner Anfrage. Dies auch im zweiten Coronawinter. Die Betriebe würden mit sinkenden Umsatzzahlen, sogar mit dem wirtschaftlichen Überleben kämpfen, schreibt Hüssy. Restaurants in kleineren Städten und ländlichen Regionen seien am stärksten betroffen.

Als Lösung schlägt er vor: mobile Bauten ohne Baubewilligung und Heizstrahler oder Heizpilze – wobei die Heizelemente umstritten sind, da sie eine schlechte Energieeffizienz haben. Nichtsdestotrotz: So sollen Personen ohne Zertifikat auf den Terrassen bedient werden, wie Hüssy schreibt. Auch die Regeln sollen im Gastronomiebereich mit Augenmass umgesetzt werden.

Heizpilze sind möglich, am liebsten mit grüner Energie

Wie der Stadtrat in seiner Antwort schreibt, werde man die Kontrollmassnahmen vor Ort in sinnvollem Rahmen und periodisch durchführen. Bei den Heizpilzen scheint die Stadt etwas Zurückhaltung zu üben. «Im Grundsatz sind Ausnahmebewilligungen möglich», heisst es. Temporäre, mobile Heizungen im Freien sind im Kanton St.Gallen nicht bewilligungspflichtig. Auf öffentlichem Grund gebe die Stadt die Rahmenbedingungen vor.

Es sei bei Heizstrahlern aber mit starken Emissionen zu rechnen, weshalb sie aus ökologischen Gründen zurückhaltend eingesetzt werden sollten. Werde ein Heizstrahler mit Biogas oder Holzpellets betrieben, sei das Aufstellen eines solchen nach Einschätzung des Stadtrats derzeit möglich.

Zu spät für die Massnahmen

Andreas Hüssy, Präsident SVP Wil. Bild: Josef Bischof

Andreas Hüssy ist zufrieden mit der Antwort. Denn die geforderten Massnahmen seien grundsätzlich möglich. Nur: «Inzwischen sind diese Massnahmen weitgehend überflüssig.» Es gehe nun in Richtung Frühling und die Coronapandemie könnte sich allenfalls in einer Kehrtwende befinden. Die Gastronomie sei derzeit Gewehr bei Fuss. Hüssy arbeitet im Bereich der Zulieferung der Gastronomie und sagt: «Man spürt eine gewisse Zurückhaltung bei den Investitionen. Die jetzige Situation ist unberechenbar.»

Nun würden die wenigsten Gastronomen den Aussenbereich für den restlichen Winter umgestalten, sagt Hüssy. Dafür komme die Antwort des Stadtrats etwas spät, man hätte im Herbst reagieren müssen.