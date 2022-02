Pandemie In Wiler Skilagern kam es zu Coronaausbrüchen – dennoch sollen weitere Lager durchgeführt werden Die Skilager der Wiler Schulen konnten bisher mehrheitlich durchgeführt werden. Es kam aber in einzelnen Fällen zu Coronaausbrüchen. Fünf Skilager wurden zudem abgesagt. Dennoch sollen in den kommenden Wochen weitere Skilager stattfinden. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 09.02.2022, 19.00 Uhr

Die meisten Skilager der Wiler Schulen konnten bisher durchgeführt werden, fünf wurden abgesagt. Bild: Manuela Jans

Momentan sitzen nicht alle Schülerinnen und Schüler der Stadt Wil hinter einem Pult, sondern düsen auf den Skiern oder dem Snowboard eine Piste hinunter. Wie es vor ein paar Wochen beim städtischen Bildungsdepartement hiess, sollen die Lager der Wiler Schulen, solange es vertretbar ist, stattfinden. «Von den geplanten Skilagern konnte nun tatsächlich die Mehrheit durchgeführt werden», sagt Donat Ledergerber, Departementsleiter Bildung und Sport der Stadt Wil. Dies aber nicht ganz ohne Risiko.

Donat Ledergerber, Departementsleiter Bildung und Sport der Stadt Wil. Bild: Michel Canonica

«Es kam in den Skilagern vereinzelt zu Coronaausbrüchen. Die genaue Anzahl an Ansteckungen ist nicht bekannt.»

Es seien nicht ganze Klassen betroffen gewesen. Ledergerber betont aber auch, dass man sich in einem Lager eher anstecke als im Alltag. Dennoch sollen in den kommenden Wochen weitere Skilager stattfinden. Ledergerber sagt:

«Wir wollen den Schülerinnen und Schüler ein Lager- und Sporterlebnis bieten. Das Skilager gehört in einem Schuljahr zu den Höhepunkten.»

Man habe das Lager in diesem Jahr wieder ermöglichen wollen.

Den Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen stehe es jedoch frei, nicht ins Skilager zu gehen beziehungsweise keines durchzuführen. «Wir respektieren, wenn jemand wegen des Virus nicht ins Lager möchte.» Bisher wurden fünf geplante Skilager nicht durchgeführt. Lehrerteams hätten aufgrund der jeweiligen Lage entschieden, auf das Lager zu verzichten, sagt Ledergerber.

Fallzahlen sind gesunken

Seit letzter Woche sind in der Stadt Wil die Sportferien vorbei, die Schülerinnen und Schüler drücken wieder die Schulbank. Der bisherige Pandemieverlauf zeigte, dass nach den Ferien nie so sicher ist, ob sich die Coronazahlen etwas beruhigt haben oder ob sie wieder stärker ansteigen, weil viele in den Ferien waren. Was für eine Situation sich an den städtischen Schulen zeigt?

Ende letzter Woche seien 35 Schülerinnen und Schüler sowie acht Lehrpersonen positiv getestet worden, sagt der Departementsleiter von Bildung und Sport. Die Zahlen entsprechen 1,3 Prozent aller Schülerinnen und Schüler sowie zwei Prozent aller Lehrpersonen. Ledergerber sagt:

«Die Zahlen sind im Vergleich zur Woche vor den Sportferien gesunken.»

Ob die Omikron-Welle gebrochen ist, könne anhand der Zahlen aber nicht beurteilt werden.

Ausfälle der Lehrpersonen

Fallzahlen hin oder her. An den städtischen Schulen würden immer wieder Lehrpersonen ausfallen, sagt Ledergerber. «Wenn in einer Schuleinheit mehrere Lehrpersonen gleichzeitig ausfallen, ist es für die Schulleitungen sehr anspruchsvoll, Stellvertretungen zu finden.» Man setze beispielsweise auch pensionierte Lehrpersonen oder Studierende an Pädagogischen Hochschulen ein. Der Departementsleiter sagt:

«Von allen Beteiligten ist eine grosse Flexibilität gefordert.»

Eine weitere Thematik, die die Schulen beschäftigt: die Maske. Seit Februar gilt an Volksschulen im Kanton St.Gallen eine dringende Maskenempfehlung, bis Ende Januar war die Maske Pflicht. An den Wiler Schulen zeigt sich ein uneinheitliches Bild: «Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, welche eine Maske tragen, variiert je nach Klasse und Schuleinheit.» Die einen tragen sie, die anderen nicht. Das könnte Konfliktpotenzial bergen. Doch Ledergerber verneint. «Es konnten bisher keinerlei derartige Konflikte festgestellt werden.»

