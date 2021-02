PANDEMIE 27 positive Coronatests an Flawiler Schule: Eine Woche Fernunterricht für alle Das Coronavirus hat sich an der Schule Feld ausgebreitet. Eine Testserie zeigt nun: Bei 27 von 177 Personen ist das Virus nachgewiesen worden. Für kommende Woche wurde Fernunterricht angeordnet. 06.02.2021, 01.27 Uhr

Von den 177 durchgeführten Tests waren 27 positiv. Themenbild: Britta Gut

Im Schulhaus Feld hat am Mittwoch, 3. Februar, eine Ausbruchstestung stattgefunden. Aufgrund der nun vorliegenden Resultate sowie nach Rücksprache mit dem Kantonsarztamt und dem Amt für Volksschule werden alle Klassen des Schulhauses Feld bis zu den Winterferien, welche am 13. Februar beginnen, im Fernunterricht beschult. Das teilt die Gemeinde Flawil am Freitagabend mit.