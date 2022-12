Paketboten in der Region Wil: Die Post im Weihnachtsstress

Paketversand Der wahre Weihnachtsmann trägt Gelb: Die Post in der Region Wil zwischen Weihnachtsstress und Online-Boom Für Paketbotinnen und -boten hat die Weihnachtszeit wenig mit Besinnlichkeit zu tun: Damit die Geschenke pünktlich unter dem Tannenbaum liegen, ist Justin Rechsteiner auf Pakettour in Uzwil. Jochen Tempelmann 17.12.2022, 12.00 Uhr

Verteiltour in Uzwil: Unterwegs mit Paketbote Justin Rechsteiner. Video: Sarah Wagner

Es gibt ihn wirklich – nur trägt er weder Rauschebart noch Zipfelmütze. Statt mit dem Rentierschlitten ist der Weihnachtsmann im gelben Lieferwagen unterwegs: Dafür, dass pünktlich zu Weihnachten auch unter jedem Weihnachtsbaum Geschenke liegen, sorgen Paketausträgerinnen und -austräger wie Justin Rechsteiner. Seine heutige Tour führt ihn nach Uzwil. Momentan liefert der 26-Jährige täglich über 300 Pakete aus – deutlich mehr als sonst. «Das macht sich bemerkbar, abends macht man nicht mehr viel», sagt er.

Justin Rechsteiner holt ein Paket aus dem Lieferwagen. Bild: Sarah Wagner

Mit dem Black Friday Ende November hat das Weihnachtsgeschäft begonnen. «Festbetrieb» heisst das bei der Post und liest sich in Zahlen beeindruckend: Im Paketzentrum Frauenfeld, von wo aus die gesamte Nordostschweiz beliefert wird, sind es vor Weihnachten oft über 500'000 Pakete täglich. An einem normalen Wochentag sind es rund 350'000.

Onlinehandel ist gekommen, um zu bleiben

Während das Briefgeschäft in den letzten 20 Jahren um ein Drittel eingebrochen ist, bricht der Paketversand ständig neue Rekorde. Mit den durch das Coronavirus bedingten Ladenschliessungen wurde die Online-Bestellung für viele zur ersten Wahl. 2021 lieferte die Post erstmals schweizweit 200 Millionen Pakete aus.

Auch wenn die Geschäfte 2022 wieder weitgehend ohne Einschränkungen offen waren, hat der Paketversand kaum abgenommen. Im Vergleich zum Vorjahr zählte die Post 2022 nur 3,5 Prozent weniger Pakete. Verglichen mit 2019 sind das noch immer rund 30 Prozent mehr.

9000 Pakete täglich in Sirnach

Damit sich Weihnachten trotz allem nicht verspätet, hat die Post ein komplexes Logistiknetzwerk. Von Frauenfeld werden die Pakete in die kleineren Distributionsbasen geliefert. Seit 2016 werden die Region Wil und das Toggenburg von Gloten in der Gemeinde Sirnach aus beliefert. In unmittelbarer Nähe zur künftigen Autobahnausfahrt Wil West fand sich ein zukunftsorientierter Standort.

Pakete warten in Gloten auf ihre Auslieferung. Bild: Sarah Wagner

Hier befüllen Justin Rechsteiner und seine Kolleginnen und Kollegen um 6.30 Uhr die gelben Lieferwagen mit über 9000 Paketen. Das sei ein bisschen wie Tetrisspielen, meint der Paketbote. Nur, dass er sich von Anfang an in etwa merken muss, welches Paket wohin soll. Um acht Uhr ist das Auto bepackt und Rechsteiner fährt auf festgelegten Touren in die einzelnen Gemeinden. Normalerweise ist er mit seiner Tour um 15.30 Uhr fertig, in der Weihnachtszeit dauert es oft eine halbe Stunde länger.

Doch das genügt noch nicht: Bis Mitte Januar beschäftigt die Post rund 500 temporäre Mitarbeitende und mietet 350 zusätzliche Fahrzeuge – täglich kommen bis zu 700 Extratouren hinzu. Anders als im Rest des Jahres werden auch samstags Pakettouren gefahren.

Post investiert Milliarden

22 Stunden pro Tag laufen die Förderbänder in Frauenfeld während der Weihnachtszeit. Bald erreicht das Paketzentrum seine Kapazitätsgrenze, doch der gesellschaftliche Trend zum Onlinekauf wird anhalten. 2021 reagierte die Post bereits mit einer Umstrukturierung. Seitdem werden kleine Pakete von Briefträgerinnen und -trägern ausgetragen. Bis 2030 will die Post weitere 1,5 Milliarden in die Logistik investieren und 1500 neue Stellen schaffen.

Justin Rechsteiner bei der Auslieferung der Pakete. Bild: Sarah Wagner

Das Dezembergeschäft wird den wahren Weihnachtsmännern trotzdem viel abverlangen. «Dank dem grossen Einsatz der Mitarbeitenden schaffen wir es, die Pakete rechtzeitig zuzustellen», sagt Mediensprecherin Léa Wertheimer. Damit der Weihnachtsmann sich nicht verspätet, müssen Pakete bis zum 21. (B-Post) respektive 22. Dezember (A-Post) aufgegeben werden.

Justin Rechsteiner nimmt den Stress sportlich: «Momentan betreibe ich beim Arbeiten genügend Sport. Im restlichen Jahr gehe ich ins Kickboxen.»