OSTSCHWEIZER CUPFINAL «Unsere Spielerinnen sind heiss auf den Titel»: Wie das Trainergespann der Uzwiler Frauen dem Cupfinal gegen Romanshorn entgegenfiebert Der Frauenfussballclub Uzwil empfängt am Sonntag um 13 Uhr den FC Romanshorn zum Cupfight. Mit einem Sieg würden die Uzwilerinnen Klubgeschichte schreiben – und ihren starken Saisonschlussspurt krönen. Die beiden Co-Trainer sind optimistisch, dass die Revanche für die knappe Niederlage in der Meisterschaft gelingt. Tim Frei 02.07.2021, 12.00 Uhr

Marina Egli (in Gelb) und ihre Uzwiler Teamkolleginnen streben in ihrem ersten Ostschweizer Cupfinal den Titel an. Bild: Beat Lanzendorfer (Henau, 16. Juni 2021)

Der Frauenfussballclub (FFC) Uzwil hat in dieser Saison mit dem erstmaligen Einzug in den Ostschweizer Cupfinal bereits Historisches vollbracht und sich damit auch für die Hauptrunde des Schweizer Cups qualifiziert. Doch nun wollen die Uzwilerinnen am Sonntag gegen Romanshorn im Final zweier 2.-Liga-Teams einen draufsetzen. Co-Trainer Andy Jurt, der Uzwil seit der Saison 2019/2020 zusammen mit Adriano Santos coacht, sagt:

«Wenn man so weit kommt, will man automatisch gewinnen und den Kübel holen. Unsere Spielerinnen sind heiss auf den Titel.»

Die Uzwilerinnen, die Ende der vergangenen Saison von der 3. in die 2. Liga aufgestiegen sind, möchten zudem Revanche nehmen für die Heimniederlage gegen die Romanshornerinnen in der Meisterschaft. Dass die Partie am 4. Oktober 2020 mit 0:2 verloren ging, beunruhigt die beiden Trainer nicht, sagt doch Jurt: «Es war eine unglückliche Niederlage, den zweiten Gegentreffer kassierten wir, weil wir bei unseren Bemühungen auf den Ausgleich in einen Konter liefen.»

Die Trainer loben ihre Spielerinnen

Besonders Mut machen dürfte den Uzwilerinnenn der starke Schlussspurt seit dem Restart mit vier Siegen in vier Partien: Zuerst besiegten sie daheim im Cup-Halbfinal die Frauen des FC Bütschwil, die in den vergangenen Jahren immerhin drei Mal den Cupfinal erreicht hatten. Danach liessen sie drei Siege in der Meisterschaft folgen, womit sie vom achten Rang noch auf den dritten Platz vorstiessen – eine respektable Leistung im ersten Jahr nach dem Aufstieg.

Jurt sagt zu diesem tollen Lauf: «Die Spielerinnen waren trotz der schwierigen Umstände mit der Pandemie stets topmotiviert. Wir sind ein Trainerduo, das viel von ihnen erwartet – dass sie das so gut umsetzen, ist nicht selbstverständlich.

Der vierte Erfolg für ein Heimteam der Sportanlage Rüti?

Der Fokus lag laut Jurt auf dem Cup, weil Uzwil in der Meisterschaft sowohl von den oberen als auch unteren Tabellenplätzen zu weit entfernt war. Dass das Team dennoch auch in der Meisterschaft einen solchen Lauf hingelegt hat, macht die beiden Trainer stolz:

«Dass wir noch Dritter wurden – damit hätten wohl die wenigsten Leute gerechnet. Unsere Frauen haben dafür Anerkennung und Aufmerksamkeit verdient.»

Deshalb würden sie sich auch über jeden Zuschauer beim Cupfinal von diesem Sonntag auf der heimischen Sportanlage Rüti in Henau freuen. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr.

Rückenwind geben dürfte den Uzwilerinnen, dass am vergangenen Wochenende gleich mehrere Teams aus der Gemeinde grosse Erfolge gefeiert haben: Uzwil ist in die 1. Liga aufgestiegen, Henau in die 2. Liga regional und das 2b-Team des FFC Uzwil in die 3. Liga. «Klar, wir würden dieser Erfolgsgeschichte gerne ein weiteres Kapitel hinzufügen.»