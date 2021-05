Ortsplanung Nach Vernehmlassung: Naturschützer erfreut über neuen Jonschwiler Richtplan Bis am Freitag sind bei der Gemeinde Jonschwil rund 50 Stellungnahmen zum revidierten Richtplan eingegangen. Darunter finden sich lobende Worte, aber auch Kritik. Rossella Blattmann 17.05.2021, 15.30 Uhr

Jonschwil von oben: Die Gemeinde will in Zukunft grüner werden und dichter bauen. Bild: Arthur Gamsa

16 Jahre ist es her, seit der Jonschwiler Richtplan überarbeitet wurde. Mit dem revidierten Richtplan gibt die Gemeinde Jonschwil die zukünftige Entwicklung vor. Der kantonale Richtplan sowie das neue kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG), das seit 2017 gilt, verlangen von den Gemeinden einen Fokus auf die Entwicklung nach innen sowie eine Anpassung ihrer Ortsplanung – das heisst, Richtplan, Zonenplan sowie Baureglement – bis zum Jahr 2027.

Stefan Frei, Gemeindepräsident von Jonschwil. Bild: Arthur Gamsa

Am vergangenen Freitag ist nun die Vernehmlassungsfrist zum neuen Richtplan abgelaufen. Der Jonschwiler Gemeindepräsident Stefan Frei sagt:

«Es haben sich insgesamt rund 50 Personen und Organisationen an der Vernehmlassung beteiligt.»

Die insgesamt rund 50 Stellungnahmen – unter anderem von der Nachbargemeinde Oberuzwil und von Regio Wil – seien sowohl in schriftlicher als auch mündlicher Form bei der Gemeinde eingegangen. Vom Kanton St.Gallen habe man noch keine Rückmeldung erhalten.

Gegenüber dem Jonschwiler Gemeindehaus befindet sich die Fläche Gruebenstrasse. Gemäss dem überarbeiteten Richtplan könnte dort ab 2036 eine Wohnzone entstehen. Bild: Arthur Gamsa

Lob und Kritik

Mehr überdachte Veloparkplätze, mehr Bäume entlang von Strassen, Umlagerung auf den öffentlichen Verkehr: Gemäss dem revidierten Richtplan soll Jonschwil nicht nur dichter, sondern auch grüner werden. Dafür finden Naturschützer lobende Worte. Laut Frei haben sich drei Mitglieder von «Mission B» – einer vom Schweizer Fernsehen (SRF) ins Leben gerufene Aktion, die seit November 2020 vom Verein Festival der Natur verantwortet wird – positiv geäussert. Frei sagt:

«Sie begrüssen es, dass der Natur- und Landschaftsschutz im neuen Jonschwiler Richtplan im Fokus steht.»



Wird die Ortsplanung einer Gemeinde überarbeitet, gibt es nicht nur Lob, sondern auch Kritik. Diese sei vor allem von Anwohnern von aktuell unbebauten Flächen gekommen, die dereinst eingezont und somit zum Wohngebiet werden sollen.

Gemeinderat evaluiert Stellungnahmen

Wie geht es nun mit der Ortsplanung in Jonschwil weiter, nachdem die Vernehmlassungsfrist am Freitag abgelaufen ist? Als Nächstes würden die Stellungnahmen zur Sichtung und Evaluation an den Jonschwiler Gemeinderat übergeben, sagt Stefan Frei.

Anschliessend werde der Gemeinderat einen Bericht verabschieden und publizieren. «Dieser ist dann wieder öffentlich, sodass die Bevölkerung sieht, welche Schlussfolgerungen der Gemeinderat aus den Stellungnahmen der Bevölkerung zieht», sagt Frei.