GLP gründet Ortsgruppe in Wilen und Rickenbach

Ortspartei Die GLP Münchwilen stellt sich vor den nationalen Wahlen im nächsten Jahr in den Dörfern auf – auch in Rickenbach und Wilen Vor kurzem hat die Grünliberale Partei des Bezirks Münchwilen eine Ortsgruppe Wilen-Rickenbach gegründet. Damit soll die Partei lokal besser wahrgenommen werden. Lara Wüest 23.09.2022, 17.11 Uhr

Künftig möchte die GLP bei politischen Themen in Rickenbach und Wilen besser informiert sein. Auf dem Bild: Das Gemeindehaus beider Gemeinden. Bild: Nana Do Carmo

Seit kurzem ist in Wilen und Rickenbach neben der FDP eine zweite Partei politisch aktiv: Im Frühling hat die Grünliberale Partei (GLP) des Bezirks Münchwilen eine Ortsgruppe für beide Gemeinden gegründet. Jeden zweiten Samstag im Monat findet im Restaurant Sonne in Wilen nun ein GLP-Höck statt. Ortsgruppenleiter ist der Wilener Gemeinderat Roger Dierauer.

Roger Dierauer, Gemeinderat in Wilen und GLP-Ortsgruppenleiter Bild: Josef Bischof

Mit der Ortsgruppe will die Partei erreichen, dass die wichtigen politischen Geschäfte der Gemeinden bei der GLP des Bezirks Münchwilen «auf dem Tisch landen», wie Dierauer es formuliert. Er sagt: «National ist die GLP zwar erfolgreich, aber in Wilen und Rickenbach bestand bisher ein Funkloch.» Konkrete politische Ziele hat sich die Ortsgruppe nicht gesetzt. Man wolle der Partei schlicht ein Gesicht auf kommunaler Ebene geben.

Michael Haldemann, Präsident GLP Bezirk Münchwilen Bild: PD

Der Partei in den Dörfern ein Gesicht geben – das klingt auch nach einer Strategie im Hinblick auf die nationalen Wahlen im Herbst 2023. Will sich die Partei in den Gemeinden besser positionieren, um dort mehr Stimmen zu holen? Gemäss Michael Haldemann, Präsident der GLP Bezirk Münchwilen, überlegt die Partei nämlich gerade auch, ob sie eine weitere Ortsgruppe in Aadorf gründen soll. Haldemann bestätigt: «Die Wahlen sind ein Treiber.»

Doch es sei nicht alles auf die Wahlen ausgerichtet. Er sagt: «Wir wollen uns schlicht in der Lokalpolitik breiter aufstellen.» Auf lokaler Ebene, hofft Haldemann, kann man mehr bewirken als kantonal oder national. Da sei man näher bei den Leuten. «Wenn wir zum Beispiel in der Landwirtschaft mehr Nachhaltigkeit wollen, braucht es den intensiven Dialog mit den Landwirten, um gemeinsame tragbare Lösungen zu entwickeln», sagt er. Mit dem Top-Down-Vorgehen erreiche die Mutterpartei zu wenig.