Organspende und Corona: Flawiler Schiess erhält neue Niere

Organspende «Ich konnte das alles nicht glauben»: Konrad Schiess aus Flawil hat nach jahrelangem Warten eine neue Niere erhalten Während des Lockdowns wurden in der Schweiz nur noch Organe transplantiert, die lebensnotwendig sind. Für Konrad Schiess, Nierenpatient aus Flawil, hat sich das Warten auf ein Spenderorgan verlängert. Vor drei Wochen aber erhielt er einen Anruf, der sein Leben veränderte. Lara Wüest 12.06.2021, 05.00 Uhr

Konrad Schiess hofft, dass seine neue Niere bald vollständig arbeitet. Bild: Lara Wüest

Konrad Schiess wollte gerade ins Bett, als der Anruf kam, auf den er drei Jahre lang gewartet hatte. Es war der Freitag vor Pfingsten, eine Viertelstunde nach Mitternacht. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein Arzt. Und was der zu sagen hatte, veränderte das Leben von Schiess. Innerhalb von zwei Stunden sollte er ans Kantonsspital St.Gallen kommen, um dort seine neue Niere zu erhalten.

Die nächsten Stunden erlebte Schiess wie in Zeitlupe: Die Autofahrt mit dem Sohn von seinem Zuhause in Flawil ins Spital. Die Untersuchungen und Blutentnahmen für den Gesundheitscheck. Der Aufenthalt im Zimmer vor der Operation. Schiess sagt:

«Ich konnte das alles nicht recht glauben.»

Gut acht Jahre ist es her, seit Schiess die Diagnose erhielt, dass seine Nieren nicht mehr so arbeiteten, wie sie sollten. Gut drei Jahre ist es her, dass sie ganz versagten. Warum, wussten auch die Ärzte nicht. Seither stand Schiess auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Und Corona hat seine Zeit auf dieser Liste verlängert.

Nur noch lebensnotwendige Organe transplantiert

Während des Lockdowns wurden in der Schweiz nur noch jene Organe transplantiert, die lebensnotwendig sind. Nieren gehören nicht dazu. Patienten, die wie Schiess auf eine neue Niere warteten, mussten sich damit abfinden, dass ein für sie passendes Organ womöglich einem Nierenpatienten im Ausland eingesetzt wurde. Denn nicht überall wurden wie hierzulande diese Transplantationen eingestellt. Für Betroffene wie Schiess war das keine einfache Zeit.

Schon einmal berichtete diese Zeitung über Schiess’ Schicksal. Nun hat sich sein Blatt zum Guten gewendet: Vor gut drei Wochen haben ihm Ärzte am Kantonsspital die neue Niere eingesetzt. Bisher scheint sie gut zu arbeiten.

Das Risiko des Abstossens

An diesem Mittwochmorgen Mitte Juni sitzt Schiess in seinem Wohnzimmer, noch ist er nicht ganz bei Kräften. Der Eingriff im Spital war gross, viereinhalb Stunden hat er gedauert. Mehrere Zentimeter mussten die Ärzte seinen Bauch aufschneiden. Schiess stand unter Vollnarkose. Das Schlimmste, sagt er, seien die Schmerzen nach dem Aufwachen gewesen.

Jetzt hängt ein langer, durchsichtiger Schlauch an seinem Bauch. Er führt zu einem schwarzen Täschchen, das Schiess stets mit sich herumträgt. Das Täschchen ist ein medizinisches Gerät und pumpt Wundflüssigkeit ab. So wollen die Ärzte verhindern, dass die Wunde sich entzündet. Denn das könnte für Schiess gefährlich werden, weil sich das Risiko erhöht, dass sein Körper die neue Niere abstösst.

Im ersten Jahr nach der Operation ist dieses Risiko besonders hoch. Danach wird es kleiner. Trotzdem wird Schiess für den Rest seines Lebens Medikamente nehmen müssen, die das Abstossen der Niere verhindern.

Ein stark eingeschränktes Leben

Die Medikamente haben starke Nebenwirkungen. Sie können zum Beispiel Diabetes oder Hautkrebs verursachen. Für Schiess ist das aber das kleinere Übel. Er sagt:

«Man gewöhnt sich an alles.»

Bevor er die neue Niere erhielt, war sein Leben stark eingeschränkt. Dreimal pro Woche musste er für vier Stunden zur Dialyse. Dort wurde sein Blut gewaschen, um zu verhindern, dass sein Körper langsam vergiftete. Die Nieren sind nämlich dafür verantwortlich, dass der Körper schädliche Stoffe ausscheidet. Funktionieren beide Nieren nicht mehr, muss das ein Dialysegerät übernehmen.

Ferien lagen für Schiess nur drin, wenn er am Ferienort ein Spital fand, das die Dialyse übernehmen konnte. Zweimal war er in den letzten fünf Jahren für je eine Woche in den Bergen zum Skifahren. Sonst blieb er zu Hause. Zudem kam Schiess, der früher gern Velo fuhr oder wanderte, körperlich rasch an seine Grenzen. Er sagt:

«Ich war viel müde und erschöpft.»

Arbeiten kann der 64-Jährige, der nächstes Jahr pensioniert wird, schon seit vier Jahren nicht mehr.

Ein neuer Lebensabschnitt

Die neue Niere, hofft er, wird vieles ändern. Schon jetzt arbeitet diese über 70 Prozent. Und Schiess hofft, dass es bald 100 sein werden. Er sagt: «Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt.» Einer, in dem womöglich auch Sport wieder eine Rolle spielt. Doch wie fühlt sich das an, wenn man neu anfangen kann, weil jemand anders gestorben ist? Schiess zuckt mit den Schultern. Er sagt: «Das blende ich aus.»

Vom Spital hat er eine Broschüre erhalten. Darin steht, dass er den Angehörigen einen Brief schreiben kann, wenn er sich bei ihnen bedanken möchte. Den Brief würde das Spital an die Angehörigen weiterleiten, für Schiess bleibt der Spender anonym. Dankbar für sein neues Leben, das ist er. Er sagt:

«Von jetzt an werde ich einen zweiten Geburtstag feiern.»

Doch ob er einen Brief schreiben wird, weiss er noch nicht. Er sagt: Die Angehörigen hätten vielleicht nicht den Wunsch, von ihm zu hören. Man wisse nie, wie so etwas ankomme.